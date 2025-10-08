Cái cây cô đơn nhất thế giới
Nó có thể chứa bí mật quan trọng khi là công cụ nghiên cứu quý giá về biến đổi khí hậu.
Nằm trên đảo Campbell hoang vu ở Nam Đại Dương, cách New Zealand khoảng 700 km về phía nam, một cây vân sam Sitka cao 9 mét đang một mình sừng sững giữa thiên nhiên khắc nghiệt. Được sách Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là "cây xa xôi nhất hành tinh," nó cách người hàng xóm gần nhất trên quần đảo Auckland tới 222 km.
Cây vân sam này được gọi là cây Ranfurly, được cho là do Lord Ranfurly, thống đốc New Zealand, trồng vào đầu những năm 1900. Mặc dù cô độc, cây lại là một công cụ khoa học vô giá.
Mặc dù sống trong điều kiện khắc nghiệt, cây vân sam Sitka này lại phát triển rất nhanh. Tốc độ tăng trưởng của nó được cho là nhanh hơn gấp 5 đến 10 lần so với các cây cùng loài trong môi trường tự nhiên của chúng. Tuy nhiên, một điểm kỳ lạ là cây chưa từng ra quả nón (nón cây). Một số nhà khoa học cho rằng điều này có thể do phần thân chính của cây đã bị nhân viên thời tiết trên đảo cắt bỏ nhiều thập kỷ trước để làm cây thông Noel, khiến cây "kẹt lại" ở giai đoạn non.
Chưa hết, nó còn sinh tồn giữa đảo Campbell - một trong những nơi có môi trường khắc nghiệt nhất thế giới. Hòn đảo nằm trong vùng có những cơn gió tây dữ dội, nhiệt độ hiếm khi vượt quá 10°C, và mưa gần như quanh năm. Cây chỉ nhận được trung bình chưa đến hai giờ nắng mỗi ngày.
Tiến sĩ Jocelyn Turnbull, trưởng nhóm nghiên cứu khoa học carbon phóng xạ tại GNS Science, coi cây vân sam là chìa khóa để giải mã bí ẩn về sự hấp thụ carbon ở Nam Đại Dương. Bà cho biết đại dương này đã hấp thụ khoảng 10% tổng lượng khí thải mà con người tạo ra trong 150 năm qua.
Các nghiên cứu trước đây về sự hấp thụ carbon của Nam Đại Dương thường cho ra kết quả mâu thuẫn. Để hiểu rõ hơn về quá trình này, Tiến sĩ Turnbull đã nảy ra ý tưởng sử dụng các vòng cây. Khi cây quang hợp và lớn lên, nó hấp thụ carbon dioxide từ không khí và lưu trữ chúng trong các vòng gỗ. Mặc dù phương pháp này hiệu quả nhất với nhiều cây, nhưng cây vân sam Sitka, là cây duy nhất ở cực nam có thể cung cấp dữ liệu tốt, đã trở thành đối tượng nghiên cứu lý tưởng.
Vào năm 2016, Tiến sĩ Turnbull đã sử dụng một mũi khoan tay để lấy một mẫu lõi 5mm từ cây. Kết quả của nghiên cứu này vẫn chưa được công bố.
Mặc dù được mệnh danh là "cây cô đơn nhất thế giới," Tiến sĩ Turnbull lại nhận xét rằng nó không hề cô đơn mà trông "khá mãn nguyện," khi xung quanh nó là những sinh vật hoang dã như hải cẩu voi, sư tử biển và chim cánh cụt.
Nguồn: The Guardian
Một hành tinh được xác nhận “giống Trái Đất nhất từ trước đến nay”Chuyện đó đây - 11 giờ trước
Hành tinh TRAPPIST-1e nằm cách Trái Đất chỉ 40 năm ánh sáng.
Loài động vật quý hiếm chưa từng thấy trước nay vừa xuất hiện, cả thành phố phải thay đổi kế hoạchChuyện đó đây - 19 giờ trước
Chúng thuộc nhóm động vật được bảo vệ cấp 1, mức cao nhất trong danh sách các loài nguy cấp.
Con người có thể hít tới 68.000 hạt vi nhựa mỗi ngàyChuyện đó đây - 1 ngày trước
Một nghiên cứu mới cho thấy, mỗi lần hít thở, con người đều có thể hít vào một lượng đáng kể vi nhựa đủ để bám sâu vào phổi.
Trái đất có đại dương thứ 5Chuyện đó đây - 1 ngày trước
Nhiều tổ chức và các nhà khoa học đã công nhận đại dương thứ 5 của Trái đất từ năm 2021.
Đại lộ Thông Thiên: Cung đường lái xe 'điên rồ' nhất trên Trái ĐấtChuyện đó đây - 1 ngày trước
Đây là một cung đường vô cùng đặc biết, với 99 khúc cua gấp.
Thông tin sốc về Mặt Trăng mà đến bây giờ chúng ta mới biếtChuyện đó đây - 2 ngày trước
Một báo cáo khoa học mới cho thấy điều gì đã xảy ra trên Mặt trăng vào 3,5 - 4 tỷ năm trước.
Cuộc sống khó tin của người đàn ông thấp nhất thế giới, chỉ cao 54,5cmChuyện đó đây - 3 ngày trước
Chỉ cao 54,5 cm, Chandra Bahadur Dangi từng sống lặng lẽ ở một ngôi làng hẻo lánh Nepal. Nhưng cuộc gặp gỡ tình cờ đã đưa ông trở thành kỷ lục gia Guinness, đại sứ văn hóa của đất nước và niềm tự hào dân tộc.
Đặt camera xuống biển sâu, phát hiện nhiều sinh vật kỳ lạ khiến các nhà khoa học sửng sốtChuyện đó đây - 3 ngày trước
Trong một cuộc thám hiểm dưới đáy biển, các nhà nghiên cứu đã ghi lại những hình ảnh khiến cả giới khoa học phải bất ngờ.
Quyết định cậy sàn nhà lên tìm kiếm, người đàn ông không ngờ rằng mình đã khám phá ra điều không tưởngChuyện đó đây - 4 ngày trước
Phát hiện ra chú chó đen của mình thường xuyên đào bới dưới sàn nhà, người đàn ông ở Trung Quốc quyết định cậy sàn nhà lên tìm kiếm, không ngờ rằng mình đã khám phá ra điều không tưởng.
Tảng băng lớn nhất thế giới sắp biến mấtChuyện đó đây - 5 ngày trước
Sau gần bốn thập kỷ tách khỏi Nam Cực, tảng băng trôi lớn nhất thế giới A23a đang bước vào những ngày cuối cùng tồn tại. Các nhà khoa học dự báo khối băng khổng lồ này có thể tan rã hoàn toàn chỉ trong vài tuần tới.
Loài động vật quý hiếm chưa từng thấy trước nay vừa xuất hiện, cả thành phố phải thay đổi kế hoạchChuyện đó đây
Chúng thuộc nhóm động vật được bảo vệ cấp 1, mức cao nhất trong danh sách các loài nguy cấp.