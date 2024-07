Cái giá thích đáng của cặp nhân tình hành hung cảnh sát

TAND Hà Nội vừa đưa ra bị cáo Phan Tiến Linh (SN 1984, trú ở phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” và tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Bị hại trong vụ án là anh Trần Minh Đức (cán bộ Công an phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Cùng bị xét xử với Linh còn có 7 bị cáo khác phải đứng trước “vàng móng ngựa” về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và tội “Che giấu tội phạm”.

Theo hồ sơ, bị cáo Linh từng có tiền án về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và tội “Đe dọa giết người”. Sau khi ra tù, Linh không thay đổi, tiến bộ mà tiếp tục lún sâu vào con đường phạm pháp.

Hồ sơ của cơ quan công tố cho thấy, chiều 4/4/2023, Phan Tiến Linh đang ở cùng bạn gái là Vũ Phương Thủy (SN 2000, quê ở phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) thì nhận được điện thoại của Nguyễn Thắng Đức (SN 1990, trú ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Qua điện thoại, Đức nói một bạn của họ bị bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và nhờ Linh đến tìm hiểu tình hình để xin cho người kia. Nghe điện thoại xong, Linh rủ Thủy cùng đến Công an phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm để tìm hiểu sự việc.

Trên đường đi, Linh có nghi đối tượng tên Vân Anh báo tin cho công an bắt bạn của mình. Do đó, Linh dặn Thủy, khi đến khu vực Công an phường Hàng Buồm thì chờ và hỏi xem có trường hợp nào là Vân Anh bị bắt ở đây không, nếu thấy thì gọi lại để Linh đánh Vân Anh một trận.

Khi đi vào Trụ sở Công an phường Hàng Buồm, thấy chị Hà Thị H (SN 1993, ở Hà Nội) đi ra, Thủy đi theo gọi: “Vân Anh ơi”. Nghe tiếng gọi, chị H quay lại nhìn, thấy người lạ nên đi tiếp.

Khi thấy Thủy nói: “Vân Anh ơi, anh Hoàng bảo chị đến đón em”, chị H xua tay bảo không quen ai tên Hoàng. Vừa dứt lời, chị H bị Thủy lao tới túm tóc đánh.

Thời điểm này, anh Trần Minh Đức (là cán bộ Công an phường Hàng Buồm) mặc thường phục đang đứng trước cửa trụ sở thấy có xô xát nên đã đi ra can ngăn, giữ Thủy lại và bảo chị H chạy vào trụ sở công an.





Nhóm bị cáo (ảnh tư liệu).

Trong lúc anh Đức giữ Thủy để đưa về trụ sở công an phường làm việc thì Linh lấy dao nhọn từ ô tô chạy đến nói: “Sao mày đánh vợ tao?”. Nói xong, Linh cầm dao xông vào đâm vào lưng anh Đức.

Bị đâm, anh Đức nói: “Công an đây” và lùi lại thì Linh hô: “Cướp”. Sau đó, bị cáo đuổi theo, tiếp tục đâm vào người anh Đức. Hậu quả, anh Đức bị tổn hại 5% sức khỏe. Gây án xong, hung thủ cùng bạn gái chạy ra ô tô, bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi cất ô tô vào hầm gửi xe của chung cư đang ở, Linh đưa con dao vừa gây án cho Thuỷ ném xuống sông Kim Ngưu. Tiếp đó, bị cáo gọi điện cho Nguyễn Thắng Đức thông báo sự việc, đồng thời bảo Đức đến đón và mang cho ít tiền để bỏ trốn.

Lát sau, Đức đến điểm hẹn, chở Thuỷ về nhà lấy quần áo và ba lô bên trong có súng, đạn và nhiều túi ni lon chứa tinh thể màu trắng, viên nén màu nâu… Sau đó, Đức lấy ô tô chở cặp đôi đi trốn và đưa cho Linh 80 triệu đồng. Trên đường đi, Linh gọi điện cho bạn, nhờ lấy ô tô, mang về cho vợ đối tượng.

Quá trình lẩn trốn, Linh kể cho những người bạn xã hội nghe sự việc đâm anh Đức ở Công an Phường Hàng Buồm. Những người này sau đó bảo Linh và bạn gái “tá túc ở nhà mình để chờ xử lý sự việc”.

Để bao che, bạn Linh đã gọi điện cho chủ khách sạn ở TP Từ Sơn, Bắc Ninh để “gửi gắm” Linh và Thủy ít ngày. Khi được chủ khách sạn đồng ý, cặp đôi này đã bắt taxi đến khách sạn.

Đến ngày 10/4/2023, khi đang ở khách sạn tại TP Từ Sơn, cặp đôi phạm tội bị lực lượng Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện, đưa về trụ sở làm việc.

Quá trình bắt giữ, Công an quận Hoàn Kiếm đã thu giữ của Phan Tiến Linh 4 khẩu súng, hơn 20 viên đạn. Ngoài ra, còn thu giữ của đối tượng này tổng cộng 78,476 gram ma túy các loại.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Đức, Thủy và 4 người khác đã có hành vi giúp Linh lẩn trốn; 5 người biết Linh tàng trữ súng, đạn và giúp đối tượng cất giấu số vũ khí trên…

Chiều 24/7/2024, sau 1 ngày xét xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phan Tiến Linh tổng cộng 30 năm tù về 3 tội danh bị truy tố. Với 2 tội “Tràng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Che giấu tội phạm”, Vũ Phương Thủy bị tuyên phạt tổng cộng 9 năm tù.

Bị cáo Vũ Thắng Đức cũng bị áp dụng tổng cộng 28 năm tù về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Che giấu tội phạm”. 5 bị cáo còn lại lần lượt bị tuyên phạt từ 15 tháng đến 4 năm tù.