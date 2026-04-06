Cận cảnh CSGT Hà Nội kiểm tra, xử lý phụ huynh dừng, đỗ xe tuỳ tiện khi đưa đón con tới trường

Thứ hai, 19:40 06/04/2026 | Đời sống

Việc phụ huynh đưa đón con đến trường vi phạm Luật giao thông sẽ khiến con trẻ bắt chước, gây ra những hệ lụy khôn lường cho cả gia đình và xã hội. Phòng CSGT Công an TP Hà Nội sẽ xử lý nghiêm tình trạng trên để chấn chỉnh, giáo dục và nêu gương cho học sinh.

Sáng 6/4, thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội, Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an phường Cửa Nam bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm liên quan đến việc chấp hành quy định bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ sáng 6/4 tại địa bàn phường Cửa Nam (Hà Nội).

Ghi nhận của PV khi theo lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, không khó để thấy một số phụ huynh đưa đón con đi học bằng xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm. Một số khác có mang theo mũ bảo hiểm nhưng treo trên xe hoặc cầm trên tay. Nguy hiểm hơn là tình trạng phụ huynh chở trẻ nhỏ đi ngược chiều để đến trường.

Nói về tình trạng vi phạm giao thông trên, Trung tá Trần Quang Chinh (Phó Đội trưởng Đội CSGT số 1) cho biết, đây là một thực tế vẫn tồn tại ở Hà Nội khi cha mẹ không làm gương cho trẻ trong việc chấp hành Luật giao thông. Thay vì giáo dục con ý thức chấp hành, có những người lại “kéo” con vào vi phạm, dẫu biết điều đó không được phép. Tình trạng phụ huynh chở con đi học không chấp hành quy định an toàn giao thông cũng diễn ra phổ biến, đặc biệt là không đội mũ bảo hiểm. Những hành động đó được cho là có thể gây ảnh hưởng không nhỏ tới ý thức của trẻ và để lại những hình ảnh xấu xí trên đường.

Không khó để thấy hình ảnh vi phạm như này, phụ huynh chở con đi học không chấp hành quy định an toàn giao thông, đặc biệt là không đội mũ bảo hiểm.

Hình ảnh học sinh vi phạm giao thông.

Hiện lực lượng Công an TP Hà Nội vẫn đang triển khai rất quyết liệt công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với học sinh và phụ huynh trên địa bàn Thủ đô. Chỉ tính riêng từ ngày 15/3 đến hết 5/4, lực lượng CSGT toàn thành phố đã phát hiện, xử lý 1.524 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông; đồng thời xử lý 156 phụ huynh vi phạm hoặc giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Đối với các trường hợp học sinh vi phạm, Công an TP Hà Nội sẽ lập danh sách, thông báo đến Sở Giáo dục và Đào tạo để phối hợp quản lý, giáo dục theo quy định.

Nếu chỉ dựa vào lực lượng chức năng, vấn đề khó có thể giải quyết triệt để. Mỗi ngày, hàng vạn lượt phụ huynh đưa con đến trường, hàng chục nghìn học sinh tham gia giao thông. Con số này quá lớn để lực lượng Công an có thể kiểm tra hết. Do đó, giải pháp lâu dài phải xuất phát từ sự thay đổi trong ý thức và hành vi của chính các bậc cha mẹ. Họ không chỉ có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho con em mình, mà còn phải là tấm gương trực quan về việc chấp hành luật pháp.

Theo Trung tá Trần Quang Chinh, riêng trong khoảng 1 giờ đồng hồ thực hiện nhiệm vụ tại nút giao Lý Thường Kiệt - Quang Trung, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hàng chục trường hợp phụ huynh chở con trên xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm cho trẻ.

Những hình ảnh tưởng nhỏ ấy lại phản ánh thói quen chủ quan, thiếu gương mẫu của một bộ phận phụ huynh khi tham gia giao thông, vô tình trở thành tấm gương xấu cho chính con trẻ. Lý do chung được hầu hết các trường hợp vi phạm đưa ra khi làm việc với CSGT là do quên, muộn học.

Những lý do ấy, nếu xét trên khía cạnh đời thường, có thể phần nào hiểu được, nhưng đặt trong những quy định của pháp luật để đảm bảo sự an toàn tính mạng cho người tham gia giao thông thì hoàn toàn không thể chấp nhận được. Bởi lẽ, tai nạn giao thông không chừa một ai, không phân biệt đoạn đường dài hay ngắn và chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng đủ để trả giá bằng sức khỏe, thậm chí tính mạng.

Nhiều phụ huynh sau khi bị xử lý đã thẳng thắn thừa nhận sai sót và bày tỏ sự đồng tình với biện pháp mạnh tay của cơ quan chức năng và thấy rằng nếu cha mẹ dễ dãi thì chính con cái sẽ coi thường pháp luật.

Tổ công tác xử lý một trường hợp phụ huynh vi phạm chở con không đội mũ bảo hiểm.

Luật giao thông không thể bị xem nhẹ và phụ huynh phải làm gương cho con. Sự quyết liệt từ lực lượng chức năng, cùng sự đồng hành của nhà trường và ý thức từ mỗi gia đình, sẽ góp phần tạo ra một môi trường giao thông học đường an toàn, văn minh và hình thành thói quen tuân thủ luật lâu dài cho học sinh, sinh viên - những công dân trẻ của tương lai.

B.Châu
