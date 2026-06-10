Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội: Các bến bãi ven sông Luộc ở Hưng Yên tạm dừng hoạt động
GĐXH - Sau loạt bài phản ánh về hoạt động của các bến bãi vật liệu ven sông Luộc, tình trạng xe tải chở vật liệu gây ô nhiễm môi trường và những dấu hiệu bất cập trong công tác quản lý, các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên đã vào cuộc kiểm tra, yêu cầu nhiều bến bãi tạm dừng hoạt động, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục ảnh hưởng đối với khu dân cư.
Ngày 9/6, theo ghi nhận của phóng viên, tại các bến bãi ven sông Luộc, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên - nơi trước đó Gia đình và Xã hội đã phản ánh nhiều bất cập trong hoạt động tập kết, bốc xúc vật liệu xây dựng - hiện đều đã tạm dừng hoạt động.
Không chỉ các bến bãi tập kết vật liệu, nhiều cảng thủy nội địa tại khu vực này cũng đã tạm dừng việc tiếp nhận tàu, sà lan neo đậu để bốc xếp hàng hóa.
Ghi nhận tại bến bãi của ông Nguyễn Trường Giang tại Km24+350 đê Hữu Luộc (hiện do Doanh nghiệp Quang Tuấn thuê lại khai thác), khu vực bến vắng phương tiện vận tải, không còn sà lan neo đậu và các xe tải chở vật liệu cũng không còn tập kết trong bãi. Một số bến bãi khác ven sông Luộc cũng trong tình trạng tương tự.
Theo đại diện Trạm Cảnh sát đường thủy Bến Hiệp, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hưng Yên), sau khi báo chí phản ánh, đơn vị đã tổ chức kiểm tra, xử lý và yêu cầu các đơn vị có bến thủy nội địa ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường thủy, đồng thời tạm dừng hoạt động để rà soát, hoàn thiện các điều kiện theo quy định.
Bên cạnh đó, Trạm Cảnh sát đường thủy Bến Hiệp cũng đã làm việc với UBND xã Minh Thọ để trao đổi về tình hình hoạt động của các bến thủy nội địa trên địa bàn, thống nhất các giải pháp tăng cường quản lý hoạt động bốc xếp, tập kết, trung chuyển và kinh doanh hàng hóa tại các bến thủy.
Đồng thời, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, thông báo đến chủ phương tiện và người lao động trên các phương tiện vận tải thủy không neo đậu, bốc xếp hàng hóa tại những vị trí chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động bến thủy nội địa, góp phần bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và trật tự trong hoạt động vận tải trên sông Luộc.
Trao đổi với phóng viên vào sáng 10/6, ông Nguyễn Viết Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Minh Thọ cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh từ loạt bài của Gia đình và Xã hội, UBND xã đã mời các chủ bến bãi ven sông Luộc đến làm việc, yêu cầu ký cam kết và hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục theo quy định.
Sau loạt bài phản ánh về hoạt động của các bến bãi vật liệu ven sông Luộc, tình trạng xe tải chở vật liệu gây ô nhiễm môi trường và những dấu hiệu bất cập trong công tác quản lý, các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên đã vào cuộc kiểm tra, yêu cầu nhiều bến bãi tạm dừng hoạt động.
Theo ông Cường, chính quyền địa phương cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức thu dọn vật liệu rơi vãi trên các tuyến đường, đặc biệt là đoạn qua thôn Bến Hiệp; thực hiện tưới nước, thuê nhân công quét dọn nhằm giảm bụi, bảo đảm vệ sinh môi trường và hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân.
"Hiện tại, UBND xã đã yêu cầu các bến bãi tạm dừng hoạt động để hoàn thiện các thủ tục theo quy định. Đồng thời, UBND xã Minh Thọ cũng đã có văn bản báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên liên quan đến những nội dung báo chí phản ánh", ông Cường cho biết.
Trước đó, Gia đình và Xã hội đã đăng tải loạt bài phản ánh tình trạng xe tải hạng nặng hoạt động với tần suất cao trên tuyến Đường tỉnh 224 và đê Hữu Luộc; theo dấu hành trình vận chuyển vật liệu từ các bến bãi ven sông Luộc đến các công trường san lấp, đồng thời ghi nhận những dấu hiệu bất cập về hoạt động tập kết, bốc xúc hàng hóa tại khu vực cầu Hiệp.
Trong quá trình tác nghiệp, phóng viên cũng tiếp cận nhiều tài liệu quản lý chuyên ngành cho thấy một số vi phạm tại khu vực bến bãi ven sông Luộc đã từng được phát hiện, lập biên bản và yêu cầu xử lý từ nhiều năm trước.
Sau khi loạt bài được đăng tải, các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên đã triển khai kiểm tra, rà soát. Trong đó, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên đã bố trí lực lượng kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển vật liệu lưu thông qua khu vực thôn Bến Hiệp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Đến nay, nhiều bến bãi đã tạm dừng hoạt động; chính quyền địa phương cũng yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện vệ sinh môi trường, thu gom vật liệu rơi vãi trên mặt đường và triển khai các biện pháp khắc phục theo nội dung đã cam kết.
Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục theo dõi, ghi nhận kết quả kiểm tra, việc hoàn thiện thủ tục pháp lý của các bến bãi cũng như quá trình khắc phục những tồn tại đã được phản ánh, nhằm thông tin kịp thời đến bạn đọc.
Bắc Ninh: Danh sách 734 trường hợp vi phạm tốc độ, bị phạt nguội từ 1/6 - 7/6Đời sống - 14 giờ trước
GĐXH - Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 1/6 - 7/6/2026, qua phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện và lên danh sách phạt nguội 734 trường hợp chạy quá tốc độ quy định.
Thần Tài mở kho phát lộc nửa cuối năm: 4 con giáp đón vận may hiếm cóĐời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Nửa cuối năm được dự báo là giai đoạn nhiều khởi sắc đối với 4 con giáp dưới đây.
Từ tuổi trung niên, người sinh vào 3 tháng sinh Âm lịch này dễ đổi vậnĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào 3 tháng Âm lịch dưới đây thường sở hữu ý chí mạnh mẽ, biết vượt khó vươn lên và có cơ hội gặt hái thành công lớn từ tuổi trung niên.
Di sản văn hóa và tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng nơi làng cổ Bắc BiênĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Nằm bên bờ tả ngạn sông Hồng, làng cổ Bắc Biên (phường Bồ Đề) đang lưu giữ một phần hình hài lịch sử Thăng Long – Hà Nội. Giữa áp lực đô thị hóa và quy hoạch tương lai, bài toán giữ gìn hồn cốt cha ông gắn với phát triển sinh kế bền vững cho người dân bản địa đang tìm thấy lời giải ngay từ những bước chân khám phá của du khách quốc tế. Đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng, chuyển hóa giá trị di sản thành động lực phát triển là hướng đi thấu tình đạt lý, đưa ngôi làng nghìn năm tuổi vững vàng tiến bước.
Từ tháng 7/2026, cha mẹ bắt buộc phải thực hiện quy định này để đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh?Đời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Việc đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh không chỉ là một thủ tục hành chính mà còn là bước đầu tiên để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của trẻ. Cha mẹ cần lưu ý những gì về quy định mới đăng ký thường trú cho trẻ.
35 tác phẩm báo chí lan tỏa giá trị nhân văn được vinh danh tại Giải Báo chí Phật giáo 2025Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH – Tại Lễ trao Giải Báo chí Phật giáo năm 2025 diễn ra ngày 9/6 tại Hà Nội, 35 tác phẩm xuất sắc nhất đã được vinh danh sau khi vượt qua gần 1.000 tác phẩm dự thi. Nhiều tác phẩm gây ấn tượng bởi tinh thần nhân văn, lan tỏa những giá trị thiện lành và trách nhiệm xã hội.
Cưỡng chế phá dỡ ban công nhà người đàn ông xịt nước vào thợ xây ở Hà NộiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Liên quan đến vụ người đàn ông xịt nước vào thợ xây nhà sát vách tại xã Tây Phương (Hà Nội), sáng ngày 9/6, cơ quan chức năng đã chính thức tổ chức lực lượng tiến hành cưỡng chế, phá dỡ toàn bộ các hạng mục công trình vi phạm lấn sang khoảng không của nhà hàng xóm.
Đặt tên con gái mang mệnh Kim: Những cái tên đẹp mang phúc khí, hút tài lộcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều bậc cha mẹ tin rằng đặt tên con đẹp không chỉ giúp con tạo ấn tượng tốt mà còn mang ý nghĩa về vận mệnh, sức khỏe và tương lai.
Trời không phụ người tử tế: 3 con giáp sống nhân hậu nên cả đời được quý nhân nâng đỡĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Sống tử tế, đối nhân xử thế khéo léo và luôn giữ lòng thiện lương là điểm chung của những con giáp dưới đây.
Hé lộ giờ sinh Âm lịch của người phụ nữ khéo léo, được nhiều người yêu mếnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, một số giờ sinh Âm lịch được cho là mang đến phúc khí dồi dào cho phụ nữ. Họ không chỉ thông minh, khéo léo mà còn sống hòa nhã, cuộc sống về sau khá viên mãn.
Thần Tài mở kho phát lộc nửa cuối năm: 4 con giáp đón vận may hiếm cóĐời sống
GĐXH - Nửa cuối năm được dự báo là giai đoạn nhiều khởi sắc đối với 4 con giáp dưới đây.