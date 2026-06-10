Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội: Các bến bãi ven sông Luộc ở Hưng Yên tạm dừng hoạt động

Ngày 9/6, theo ghi nhận của phóng viên, tại các bến bãi ven sông Luộc, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên - nơi trước đó Gia đình và Xã hội đã phản ánh nhiều bất cập trong hoạt động tập kết, bốc xúc vật liệu xây dựng - hiện đều đã tạm dừng hoạt động.

Không chỉ các bến bãi tập kết vật liệu, nhiều cảng thủy nội địa tại khu vực này cũng đã tạm dừng việc tiếp nhận tàu, sà lan neo đậu để bốc xếp hàng hóa.

Ghi nhận tại bến bãi của ông Nguyễn Trường Giang tại Km24+350 đê Hữu Luộc (hiện do Doanh nghiệp Quang Tuấn thuê lại khai thác), khu vực bến vắng phương tiện vận tải, không còn sà lan neo đậu và các xe tải chở vật liệu cũng không còn tập kết trong bãi. Một số bến bãi khác ven sông Luộc cũng trong tình trạng tương tự.

Trạm Cảnh sát giao thông đường thủy Bến Hiệp, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên kiểm tra bến bãi khu vực ven sông Luộc - (ảnh Nhật Tân).

Theo đại diện Trạm Cảnh sát đường thủy Bến Hiệp, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hưng Yên), sau khi báo chí phản ánh, đơn vị đã tổ chức kiểm tra, xử lý và yêu cầu các đơn vị có bến thủy nội địa ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường thủy, đồng thời tạm dừng hoạt động để rà soát, hoàn thiện các điều kiện theo quy định.

Bên cạnh đó, Trạm Cảnh sát đường thủy Bến Hiệp cũng đã làm việc với UBND xã Minh Thọ để trao đổi về tình hình hoạt động của các bến thủy nội địa trên địa bàn, thống nhất các giải pháp tăng cường quản lý hoạt động bốc xếp, tập kết, trung chuyển và kinh doanh hàng hóa tại các bến thủy.

Đồng thời, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, thông báo đến chủ phương tiện và người lao động trên các phương tiện vận tải thủy không neo đậu, bốc xếp hàng hóa tại những vị trí chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động bến thủy nội địa, góp phần bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và trật tự trong hoạt động vận tải trên sông Luộc.

Trao đổi với phóng viên vào sáng 10/6, ông Nguyễn Viết Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Minh Thọ cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh từ loạt bài của Gia đình và Xã hội, UBND xã đã mời các chủ bến bãi ven sông Luộc đến làm việc, yêu cầu ký cam kết và hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Sau loạt bài phản ánh về hoạt động của các bến bãi vật liệu ven sông Luộc, tình trạng xe tải chở vật liệu gây ô nhiễm môi trường và những dấu hiệu bất cập trong công tác quản lý, các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên đã vào cuộc kiểm tra, yêu cầu nhiều bến bãi tạm dừng hoạt động.

Theo ông Cường, chính quyền địa phương cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức thu dọn vật liệu rơi vãi trên các tuyến đường, đặc biệt là đoạn qua thôn Bến Hiệp; thực hiện tưới nước, thuê nhân công quét dọn nhằm giảm bụi, bảo đảm vệ sinh môi trường và hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân.

"Hiện tại, UBND xã đã yêu cầu các bến bãi tạm dừng hoạt động để hoàn thiện các thủ tục theo quy định. Đồng thời, UBND xã Minh Thọ cũng đã có văn bản báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên liên quan đến những nội dung báo chí phản ánh", ông Cường cho biết.

Trước đó, Gia đình và Xã hội đã đăng tải loạt bài phản ánh tình trạng xe tải hạng nặng hoạt động với tần suất cao trên tuyến Đường tỉnh 224 và đê Hữu Luộc; theo dấu hành trình vận chuyển vật liệu từ các bến bãi ven sông Luộc đến các công trường san lấp, đồng thời ghi nhận những dấu hiệu bất cập về hoạt động tập kết, bốc xúc hàng hóa tại khu vực cầu Hiệp.

Toàn cảnh các bến bãi ở khu vực cầu Hiệp, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên - (ảnh Nhật Tân).

Trong quá trình tác nghiệp, phóng viên cũng tiếp cận nhiều tài liệu quản lý chuyên ngành cho thấy một số vi phạm tại khu vực bến bãi ven sông Luộc đã từng được phát hiện, lập biên bản và yêu cầu xử lý từ nhiều năm trước.

Sau khi loạt bài được đăng tải, các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên đã triển khai kiểm tra, rà soát. Trong đó, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên đã bố trí lực lượng kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển vật liệu lưu thông qua khu vực thôn Bến Hiệp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Đến nay, nhiều bến bãi đã tạm dừng hoạt động; chính quyền địa phương cũng yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện vệ sinh môi trường, thu gom vật liệu rơi vãi trên mặt đường và triển khai các biện pháp khắc phục theo nội dung đã cam kết.

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục theo dõi, ghi nhận kết quả kiểm tra, việc hoàn thiện thủ tục pháp lý của các bến bãi cũng như quá trình khắc phục những tồn tại đã được phản ánh, nhằm thông tin kịp thời đến bạn đọc.