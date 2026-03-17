Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Cận cảnh một số điểm sụt lún trên kè Hải Thịnh ở Ninh Bình

Thứ ba, 19:38 17/03/2026 | Thời sự
Nhật Tân
Nhật Tân
GĐXH - Trước tác động của triều cường, gió mạnh và biến động địa hình bãi biển, tuyến kè biển Hải Thịnh (tỉnh Ninh Bình) thời gian qua xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương triển khai giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão năm 2026.

Qua tìm hiểu của phóng viên, kè biển Hải Thịnh thuộc tuyến đê biển xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình có vai trò chắn sóng, chống xói lở và bảo vệ khu dân cư phía trong. Tuy nhiên, thời gian qua tuyến kè nhiều lần bị sạt lở, sụp đổ do tác động của sóng biển.

Ghi nhận của phóng viên, tuyến kè biển Hải Thịnh (xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bìn) là công trình quan trọng bảo vệ khu dân cư ven biển và tuyến đê phía trong trước sóng biển.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, từ tháng 9/2025 đến nay tuyến kè biển Hải Thịnh liên tiếp xảy ra nhiều sự cố sạt lở. Riêng giai đoạn 8/1 – 5/3/2026 đã ghi nhận 4 vị trí sạt sập mái kè.

Ngày 8/1, do ảnh hưởng của gió mùa kết hợp triều cường, tuyến kè Hải Thịnh 2 bị sạt sập tại hai vị trí K21+870 và K21+950, với tổng diện tích hố sạt khoảng 900m².

Ngày 2/3, triều cường tiếp tục gây sạt sập, sụt lún mái kè tại vị trí K25+440 trên tuyến kè Hải Thịnh 3, diện tích hố sạt khoảng 288m², trong đó khoảng 121m² sập hoàn toàn, chiều sâu hố sập khoảng 1,3m. Đến ngày 5/3, tại vị trí K25+455 trên tuyến kè này tiếp tục xảy ra sạt sập với diện tích khoảng 60m².

Đối với các vị trí sạt lở, địa phương đã xử lý bước đầu theo phương châm “4 tại chỗ”. Sở Nông nghiệp và Môi trường đang khẩn trương hoàn tất thủ tục để sửa chữa các hạng mục hư hỏng.

Theo ông Tống Văn Quang, Chỉ huy trưởng công trường đê biển Cồn Tròn (xã Hải Thịnh), cho biết, ngay khi được huy động khắc phục sự cố, đơn vị đã điều động máy móc, nhân lực để xử lý các vị trí sụt, sạt.

Tại vị trí hố sập ngày 2/3, đơn vị đã sử dụng khoảng 100m³ đá hộc và hơn 200 cấu kiện bê tông để khắc phục. Với hố sập xảy ra ngày 5/3, đơn vị dùng 40m³ đá hộc cùng 60 cấu kiện bê tông, hoàn thành xử lý tạm thời ngay trong ngày để tránh hố sụt lan rộng.

Liên quan đến sự cố sạt sập tại tuyến đê biển này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khẩn trương huy động mọi nguồn lực để xử lý, khắc phục các sự cố đã xảy ra, hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2026.

Chính quyền tỉnh Ninh Bình đang đề xuất đầu tư nâng cấp các đoạn đê xung yếu thuộc tuyến đê biển Hải Hậu nhằm đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão.

Trước đó, ngày 7/3, Đoàn công tác của tỉnh Ninh Bình do ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra hệ thống đê, kè biển Hải Thịnh (xã Hải Thịnh).

Sau khi kiểm tra thực địa hệ thống đê, kè biển Hải Thịnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành liên quan chuẩn bị nguồn vốn dự phòng để đầu tư khắc phục ngay các sự cố tại tuyến đê, kè Hải Thịnh. UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với địa phương rà soát lại toàn bộ hệ thống đê, kè; nghiên cứu, đề xuất các phương án xử lý các sự cố sạt, sập bảo đảm đúng quy định, góp phần bảo đảm an toàn hệ thống đê, kè biển của tỉnh và tính mạng, tài sản của Nhà nước, nhân dân.

Video cận cảnh một số điểm sụt lún trên kè Hải Thịnh ở Ninh Bình:

Tin liên quan

Kè biển Hải Thịnh ở Ninh Bình xuất hiện nhiều đoạn sạt lở

Kè biển Hải Thịnh ở Ninh Bình xuất hiện nhiều đoạn sạt lở

Kè biển Mũi Né sạt lở nghiêm trọng, kiến nghị công bố tình huống khẩn cấp

Kè biển Mũi Né sạt lở nghiêm trọng, kiến nghị công bố tình huống khẩn cấp

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra việc khắc phục sự cố kè biển ở Ninh Bình

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra việc khắc phục sự cố kè biển ở Ninh Bình

Kè biển sạt lở trước giờ bão số 10 đổ bộ, hàng trăm người dầm mưa bốc đá gia cố

Kè biển sạt lở trước giờ bão số 10 đổ bộ, hàng trăm người dầm mưa bốc đá gia cố

Hiện trạng tuyến kè biển Thịnh Long ở Nam Định ra sao?

Hiện trạng tuyến kè biển Thịnh Long ở Nam Định ra sao?

Thời tiết hôm nay ở miền Bắc có gì cần lưu ý?

Thời tiết hôm nay ở miền Bắc có gì cần lưu ý?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, do tác động của gió Đông Nam hoạt động mạnh, sáng sớm khu vực miền Bắc có sương mù khiến tầm nhìn xa giảm thấp. Người dân cần lưu ý giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông.

Tin sáng 17/3: Đề xuất loạt hành vi của viên chức có thể bị kỷ luật từ khiển trách đến buộc thôi việc; Khi nào đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên bao phủ miền Bắc?

Tin sáng 17/3: Đề xuất loạt hành vi của viên chức có thể bị kỷ luật từ khiển trách đến buộc thôi việc; Khi nào đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên bao phủ miền Bắc?

GĐXH - Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức, trong đó nêu rõ các hành vi vi phạm và các hình thức kỷ luật áp dụng đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập; Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và một số nơi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế từ khoảng tháng 4, có khả năng xuất hiện nắng nóng, sau đó từ khoảng cuối tháng 5 sẽ mở rộng dần toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư Ecohome 1 lúc rạng sáng, giải cứu 3 người mắc kẹt

Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư Ecohome 1 lúc rạng sáng, giải cứu 3 người mắc kẹt

GĐXH - Khói và khí độc lan nhanh từ một căn hộ tại chung cư Ecohome 1 rạng sáng 16/3 đã khiến nhiều cư dân hoảng loạn. Lực lượng chức năng kịp thời cứu 3 người mắc kẹt và hướng dẫn khoảng 20 người dân thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Thời tiết hôm nay miền Bắc nơi nào có mưa to?

Thời tiết hôm nay miền Bắc nơi nào có mưa to?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc tiếp tục trời âm u. Dự báo vùng mưa to tập trung khu vực vùng núi Bắc Bộ đi kèm sấm sét, gió giật mạnh.

Tin sáng 16/3: Dùng xe điện có phải kiểm định khí thải như xe xăng? Đề xuất 3 trường hợp thuộc diện tiêm chủng bắt buộc từ 1/7

Tin sáng 16/3: Dùng xe điện có phải kiểm định khí thải như xe xăng? Đề xuất 3 trường hợp thuộc diện tiêm chủng bắt buộc từ 1/7

GĐXH - Theo quy định hiện hành, xe điện không thuộc đối tượng phải kiểm định khí thải, do không phát sinh khí thải trong quá trình vận hành; Dự kiến, sẽ có ba nhóm chính phải thực hiện tiêm chủng bắt buộc nhằm nâng cao hiệu quả phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Khoảng 72 triệu cử tri cả nước đã đi bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp

Khoảng 72 triệu cử tri cả nước đã đi bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, tính đến 16h chiều 15/3, có tổng số 72 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.

Hòm phiếu phụ đến tận buồng bệnh, đảm bảo quyền bầu cử của mọi công dân

Hòm phiếu phụ đến tận buồng bệnh, đảm bảo quyền bầu cử của mọi công dân

Sáng 15/3, hòa trong không khí ngày hội bầu cử của cả nước, 33 cử tri là cán bộ y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã thực hiện quyền công dân ngay tại buồng bệnh thông qua hòm phiếu lưu động.

'Ngày hội non sông' trong không gian bệnh viện đặc biệt lớn nhất miền Bắc

'Ngày hội non sông' trong không gian bệnh viện đặc biệt lớn nhất miền Bắc

Hôm nay - 15/3, Bệnh viện Bạch Mai phối hợp cùng tổ bầu cử phường Kim Liên tổ chức hòm phiếu lưu động đưa đến tận giường bệnh, giúp những người bệnh, người nhà bệnh nhân và học viên, sinh viên đang có mặt tại bệnh viện được thực hiện quyền công dân của mình trong ngày hội non sông.

'Ngày hội non sông' tại Hà Nội: Ấm áp những 'điểm tựa' giúp cử tri trọn vẹn quyền công dân

'Ngày hội non sông' tại Hà Nội: Ấm áp những 'điểm tựa' giúp cử tri trọn vẹn quyền công dân

GĐXH - Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, người dân Thủ đô đã nô nức đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Giữa không khí rộn ràng của "Ngày hội non sông", hình ảnh những người chiến sỹ Công an tận tụy hỗ trợ người già, người khuyết tật hoàn thành quyền công dân đã tạo nên một dấu ấn đẹp về tình quân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao hoạt động tác nghiệp của báo chí trong ngày bầu cử

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao hoạt động tác nghiệp của báo chí trong ngày bầu cử

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền đúng định hướng, đúng pháp luật, kịp thời truyền tải thông tin đến nhân dân cả nước về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.

Thời tiết hôm nay miền Bắc nơi nào có mưa to?

Thời tiết hôm nay miền Bắc nơi nào có mưa to?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc tiếp tục trời âm u. Dự báo vùng mưa to tập trung khu vực vùng núi Bắc Bộ đi kèm sấm sét, gió giật mạnh.

Tin sáng 17/3: Đề xuất loạt hành vi của viên chức có thể bị kỷ luật từ khiển trách đến buộc thôi việc; Khi nào đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên bao phủ miền Bắc?

Tin sáng 17/3: Đề xuất loạt hành vi của viên chức có thể bị kỷ luật từ khiển trách đến buộc thôi việc; Khi nào đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên bao phủ miền Bắc?

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô có mưa trong ngày toàn dân đi bầu cử?

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô có mưa trong ngày toàn dân đi bầu cử?

Tin sáng 16/3: Dùng xe điện có phải kiểm định khí thải như xe xăng? Đề xuất 3 trường hợp thuộc diện tiêm chủng bắt buộc từ 1/7

Tin sáng 16/3: Dùng xe điện có phải kiểm định khí thải như xe xăng? Đề xuất 3 trường hợp thuộc diện tiêm chủng bắt buộc từ 1/7

Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư Ecohome 1 lúc rạng sáng, giải cứu 3 người mắc kẹt

Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư Ecohome 1 lúc rạng sáng, giải cứu 3 người mắc kẹt

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

