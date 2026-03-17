Cận cảnh một số điểm sụt lún trên kè Hải Thịnh ở Ninh Bình
GĐXH - Trước tác động của triều cường, gió mạnh và biến động địa hình bãi biển, tuyến kè biển Hải Thịnh (tỉnh Ninh Bình) thời gian qua xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương triển khai giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão năm 2026.
Trước đó, ngày 7/3, Đoàn công tác của tỉnh Ninh Bình do ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra hệ thống đê, kè biển Hải Thịnh (xã Hải Thịnh).
Sau khi kiểm tra thực địa hệ thống đê, kè biển Hải Thịnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành liên quan chuẩn bị nguồn vốn dự phòng để đầu tư khắc phục ngay các sự cố tại tuyến đê, kè Hải Thịnh. UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với địa phương rà soát lại toàn bộ hệ thống đê, kè; nghiên cứu, đề xuất các phương án xử lý các sự cố sạt, sập bảo đảm đúng quy định, góp phần bảo đảm an toàn hệ thống đê, kè biển của tỉnh và tính mạng, tài sản của Nhà nước, nhân dân.
Video cận cảnh một số điểm sụt lún trên kè Hải Thịnh ở Ninh Bình:
Thời tiết hôm nay ở miền Bắc có gì cần lưu ý?Thời sự - 12 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, do tác động của gió Đông Nam hoạt động mạnh, sáng sớm khu vực miền Bắc có sương mù khiến tầm nhìn xa giảm thấp. Người dân cần lưu ý giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông.
Tin sáng 17/3: Đề xuất loạt hành vi của viên chức có thể bị kỷ luật từ khiển trách đến buộc thôi việc; Khi nào đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên bao phủ miền Bắc?Thời sự - 14 giờ trước
GĐXH - Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức, trong đó nêu rõ các hành vi vi phạm và các hình thức kỷ luật áp dụng đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập; Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và một số nơi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế từ khoảng tháng 4, có khả năng xuất hiện nắng nóng, sau đó từ khoảng cuối tháng 5 sẽ mở rộng dần toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.
Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư Ecohome 1 lúc rạng sáng, giải cứu 3 người mắc kẹtThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Khói và khí độc lan nhanh từ một căn hộ tại chung cư Ecohome 1 rạng sáng 16/3 đã khiến nhiều cư dân hoảng loạn. Lực lượng chức năng kịp thời cứu 3 người mắc kẹt và hướng dẫn khoảng 20 người dân thoát khỏi khu vực nguy hiểm.
Thời tiết hôm nay miền Bắc nơi nào có mưa to?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc tiếp tục trời âm u. Dự báo vùng mưa to tập trung khu vực vùng núi Bắc Bộ đi kèm sấm sét, gió giật mạnh.
Tin sáng 16/3: Dùng xe điện có phải kiểm định khí thải như xe xăng? Đề xuất 3 trường hợp thuộc diện tiêm chủng bắt buộc từ 1/7Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quy định hiện hành, xe điện không thuộc đối tượng phải kiểm định khí thải, do không phát sinh khí thải trong quá trình vận hành; Dự kiến, sẽ có ba nhóm chính phải thực hiện tiêm chủng bắt buộc nhằm nâng cao hiệu quả phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Khoảng 72 triệu cử tri cả nước đã đi bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấpThời sự - 2 ngày trước
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, tính đến 16h chiều 15/3, có tổng số 72 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.
Hòm phiếu phụ đến tận buồng bệnh, đảm bảo quyền bầu cử của mọi công dânThời sự - 2 ngày trước
Sáng 15/3, hòa trong không khí ngày hội bầu cử của cả nước, 33 cử tri là cán bộ y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã thực hiện quyền công dân ngay tại buồng bệnh thông qua hòm phiếu lưu động.
'Ngày hội non sông' trong không gian bệnh viện đặc biệt lớn nhất miền BắcThời sự - 2 ngày trước
Hôm nay - 15/3, Bệnh viện Bạch Mai phối hợp cùng tổ bầu cử phường Kim Liên tổ chức hòm phiếu lưu động đưa đến tận giường bệnh, giúp những người bệnh, người nhà bệnh nhân và học viên, sinh viên đang có mặt tại bệnh viện được thực hiện quyền công dân của mình trong ngày hội non sông.
'Ngày hội non sông' tại Hà Nội: Ấm áp những 'điểm tựa' giúp cử tri trọn vẹn quyền công dânThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, người dân Thủ đô đã nô nức đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Giữa không khí rộn ràng của "Ngày hội non sông", hình ảnh những người chiến sỹ Công an tận tụy hỗ trợ người già, người khuyết tật hoàn thành quyền công dân đã tạo nên một dấu ấn đẹp về tình quân dân.
Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao hoạt động tác nghiệp của báo chí trong ngày bầu cửThời sự - 2 ngày trước
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền đúng định hướng, đúng pháp luật, kịp thời truyền tải thông tin đến nhân dân cả nước về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.
Thời tiết hôm nay miền Bắc nơi nào có mưa to?Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc tiếp tục trời âm u. Dự báo vùng mưa to tập trung khu vực vùng núi Bắc Bộ đi kèm sấm sét, gió giật mạnh.