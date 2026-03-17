Cận cảnh một số điểm sụt lún trên kè Hải Thịnh ở Ninh Bình

Trước đó, ngày 7/3, Đoàn công tác của tỉnh Ninh Bình do ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra hệ thống đê, kè biển Hải Thịnh (xã Hải Thịnh).

Sau khi kiểm tra thực địa hệ thống đê, kè biển Hải Thịnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành liên quan chuẩn bị nguồn vốn dự phòng để đầu tư khắc phục ngay các sự cố tại tuyến đê, kè Hải Thịnh. UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với địa phương rà soát lại toàn bộ hệ thống đê, kè; nghiên cứu, đề xuất các phương án xử lý các sự cố sạt, sập bảo đảm đúng quy định, góp phần bảo đảm an toàn hệ thống đê, kè biển của tỉnh và tính mạng, tài sản của Nhà nước, nhân dân.