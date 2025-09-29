Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra việc khắc phục sự cố kè biển ở Ninh Bình

Cuối giờ chiều ngày 29/9, thông tin với PV Gia đình và Xã hội, ông Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và đoàn công tác đã tới kiểm tra việc khắc phục hậu quả tại kè Hải Thịnh 3, trên tuyến đê biển Hải Hậu, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình bị sạt sập do ảnh hưởng của cơn bão số 10.

Sau khi nghe báo cáo của chính quyền địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp chính quyền trong xử lý giờ đầu tại vị trí sạt lở, không để lan rộng ra các vị trí khác, cũng như đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ trong thời tiết sóng to, gió lớn.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục sự cố sạt lở, uy hiếp đến an toàn tuyến đê biển Thịnh Long.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao việc ứng trực, chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương tiện của xã Hải Thịnh để khắc phục sự cố đê biển, đảm bảo an toàn cho toàn bộ tuyến đê trong thời gian sớm nhất, bảo vệ các công trình của nhà nước cũng như tài sản, hoa màu của người dân khu vực ven biển.

Để hạn chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng của mưa bão, đảm bảo an toàn cho tuyến đê biển trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị tỉnh Ninh Bình cần sớm phối hợp với các cơ quan chức năng đánh giá lại chất lượng, hiệu quả của dự án công trình kè biển, đồng thời lập dự án đề xuất làm thêm 3km kè chắn sóng tiếp nối với các dự án đang được triển khai để bảo vệ tuyến đê biển.

Trước đó, chiều 28/9, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, trên địa bàn xã Hải Thịnh có gió mạnh, sóng lớn, mưa kéo dài. Tại vị trí K25+570 mái kè bị sạt, sập, cấu kiện bị sóng đánh hất văng ra ngoài, khoét ruỗng hàm ếch ăn sâu vào bên trong.

Tỉnh Ninh Bình đang khẩn trường khắc phục phục sự cố sạt lở, uy hiếp đến an toàn tuyến đê biển Thịnh Long.

Thông tin thêm với PV, ông Trần Anh Dũng cho biết, chiều cùng ngày, UBND tỉnh Ninh Bình đã có Công điện khẩn tập trung ứng phó và khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, đến 12h ngày 29/9/2025, do ảnh hưởng của Bão số 10 (dông, lốc xoáy...) đã làm 9 người chết, 24 người bị thương, nhiều nhà cửa, cơ sở sản xuất kinh doanh, hệ thống điện bị tốc mái, gãy đổ gây thiệt hại nặng.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các thành viên Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh, UBND xã, phường tiếp tục thực hiện nghiêm các công điện của Thủ tướng Chính phủ, các Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh, tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ trọng tâm.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai của tỉnh Ninh Bình huy động thiết bị khẩn trương phục phục sự cố sạt lở, uy hiếp đến an toàn tuyến đê biển Thịnh Long.

Cụ thể, Chủ tịch UBND các xã, phường kiểm soát chặt chẽ tình hình tại những khu vực bị ảnh hưởng của bão, dông lốc sau bão. Tuyệt đối không để người dân dời nơi sơ tán về nhà nếu chưa bảo đảm an toàn. Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tối đa có thể đối với các gi đình có người bị nạn theo đúng quy định; phối hợp, hỗ trợ gia định nạn nhân lo hậu sự chu đáo cho những người thiệt mạng theo phong tục địa phương. Huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả ngay sau bão, lũ, nhất là đảm bảo chỗ ở, khôi phục các hoạt động thiết yếu về giao thông, điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục....

Giao Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh huy động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng, các trường học, cơ sở y tế bị thiệt hại,đảm bảo ổn định sinh hoạt và dạy học ngay sau bão.

Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc huy động lực lượng, tổ chức cứu chữa miễn phí cho người bị thương do ảnh hưởng của bão số 10.

Tính đến 12h ngày 29/9, do ảnh hưởng của Bão số 10 (dông, lốc xoáy...) đã làm 9 người chết, 24 người bị thương ở tỉnh Ninh Bình.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tăng cường lực lượng tuần tra, phát hiện kịp thời sự cố đê điều, thuỷ lợi. Kịp thời xử lý ngay giờ đầu đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhân dân. Chỉ đạo vận hành an toàn hồ đập thủy lợi, đê điều (đặc biệt là các tuyến đê biển), chủ động có phương án ứng phó bảo đảm an toàn dân cư trong trường hợp xảy ra tình huống xấu, không để bị động bất ngờ.

Các sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục chủ động thực hiện quyết liệt, khẩn trương có hiệu quả các biện pháp khắc phục hậu quả bão số 10 theo các Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành. Chủ động giải quyết, xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất Chủ tịch UUBND tỉnh chỉ đạo đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Trực ban nghiêm túc 24/24 giờ để theo dõi tình hình thiên tai và tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về tình hình và kết quả khắc phục hậu quả bão, mưa lũ về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Bình.

Cùng ngày 29/9/2025, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến thân nhân các gia đình có người bị nạn. Để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ, chia sẻ kịp thời mất mát của các gia đình có người bị nạn do ảnh hưởng của Bão số 10.

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.



