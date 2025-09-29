Mới nhất
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra việc khắc phục sự cố kè biển ở Ninh Bình

Thứ hai, 18:17 29/09/2025 | Thời sự
GĐXH - Ngày 29/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn công tác đã tới kiểm tra công tác khắc phục sự cố sạt lở tuyến đê biển ở xã Hải Ninh, Ninh Bình do ảnh hưởng bão số 10.

Cuối giờ chiều ngày 29/9, thông tin với PV Gia đình và Xã hội, ông Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và đoàn công tác đã tới kiểm tra việc khắc phục hậu quả tại kè Hải Thịnh 3, trên tuyến đê biển Hải Hậu, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình bị sạt sập do ảnh hưởng của cơn bão số 10. 

Sau khi nghe báo cáo của chính quyền địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp chính quyền trong xử lý giờ đầu tại vị trí sạt lở, không để lan rộng ra các vị trí khác, cũng như đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ trong thời tiết sóng to, gió lớn.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra khắc phục sự cố kè biển sạt lở Ninh Bình - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục sự cố sạt lở, uy hiếp đến an toàn tuyến đê biển Thịnh Long.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao việc ứng trực, chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương tiện của xã Hải Thịnh để khắc phục sự cố đê biển, đảm bảo an toàn cho toàn bộ tuyến đê trong thời gian sớm nhất, bảo vệ các công trình của nhà nước cũng như tài sản, hoa màu của người dân khu vực ven biển.

Để hạn chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng của mưa bão, đảm bảo an toàn cho tuyến đê biển trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị tỉnh Ninh Bình cần sớm phối hợp với các cơ quan chức năng đánh giá lại chất lượng, hiệu quả của dự án công trình kè biển, đồng thời lập dự án đề xuất làm thêm 3km kè chắn sóng tiếp nối với các dự án đang được triển khai để bảo vệ tuyến đê biển.

Trước đó, chiều 28/9, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, trên địa bàn xã Hải Thịnh có gió mạnh, sóng lớn, mưa kéo dài. Tại vị trí K25+570 mái kè bị sạt, sập, cấu kiện bị sóng đánh hất văng ra ngoài, khoét ruỗng hàm ếch ăn sâu vào bên trong.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra khắc phục sự cố kè biển sạt lở Ninh Bình - Ảnh 2.

Tỉnh Ninh Bình đang khẩn trường khắc phục phục sự cố sạt lở, uy hiếp đến an toàn tuyến đê biển Thịnh Long.

Thông tin thêm với PV, ông Trần Anh Dũng cho biết, chiều cùng ngày, UBND tỉnh Ninh Bình đã có Công điện khẩn tập trung ứng phó và khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, đến 12h ngày 29/9/2025, do ảnh hưởng của Bão số 10 (dông, lốc xoáy...) đã làm 9 người chết, 24 người bị thương, nhiều nhà cửa, cơ sở sản xuất kinh doanh, hệ thống điện bị tốc mái, gãy đổ gây thiệt hại nặng.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các thành viên Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh, UBND xã, phường tiếp tục thực hiện nghiêm các công điện của Thủ tướng Chính phủ, các Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh, tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ trọng tâm.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra khắc phục sự cố kè biển sạt lở Ninh Bình - Ảnh 3.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai của tỉnh Ninh Bình huy động thiết bị khẩn trương phục phục sự cố sạt lở, uy hiếp đến an toàn tuyến đê biển Thịnh Long.

Cụ thể, Chủ tịch UBND các xã, phường kiểm soát chặt chẽ tình hình tại những khu vực bị ảnh hưởng của bão, dông lốc sau bão. Tuyệt đối không để người dân dời nơi sơ tán về nhà nếu chưa bảo đảm an toàn. Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tối đa có thể đối với các gi đình có người bị nạn theo đúng quy định; phối hợp, hỗ trợ gia định nạn nhân lo hậu sự chu đáo cho những người thiệt mạng theo phong tục địa phương. Huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả ngay sau bão, lũ, nhất là đảm bảo chỗ ở, khôi phục các hoạt động thiết yếu về giao thông, điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục....

Giao Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh huy động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng, các trường học, cơ sở y tế bị thiệt hại,đảm bảo ổn định sinh hoạt và dạy học ngay sau bão.

Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc huy động lực lượng, tổ chức cứu chữa miễn phí cho người bị thương do ảnh hưởng của bão số 10.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra khắc phục sự cố kè biển sạt lở Ninh Bình - Ảnh 4.

Tính đến 12h ngày 29/9, do ảnh hưởng của Bão số 10 (dông, lốc xoáy...) đã làm 9 người chết, 24 người bị thương ở tỉnh Ninh Bình.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tăng cường lực lượng tuần tra, phát hiện kịp thời sự cố đê điều, thuỷ lợi. Kịp thời xử lý ngay giờ đầu đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhân dân. Chỉ đạo vận hành an toàn hồ đập thủy lợi, đê điều (đặc biệt là các tuyến đê biển), chủ động có phương án ứng phó bảo đảm an toàn dân cư trong trường hợp xảy ra tình huống xấu, không để bị động bất ngờ.

Các sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục chủ động thực hiện quyết liệt, khẩn trương có hiệu quả các biện pháp khắc phục hậu quả bão số 10 theo các Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành. Chủ động giải quyết, xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất Chủ tịch UUBND tỉnh chỉ đạo đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Trực ban nghiêm túc 24/24 giờ để theo dõi tình hình thiên tai và tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về tình hình và kết quả khắc phục hậu quả bão, mưa lũ về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Bình.

Cùng ngày 29/9/2025, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến thân nhân các gia đình có người bị nạn. Để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ, chia sẻ kịp thời mất mát của các gia đình có người bị nạn do ảnh hưởng của Bão số 10.

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.


Nhật Tân
Hà Nội đặt mục tiêu phòng chống lao động cưỡng bức, xóa bỏ lao động trẻ em

Hà Nội đặt mục tiêu phòng chống lao động cưỡng bức, xóa bỏ lao động trẻ em

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa có Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023 – 2030".

Vụ lũ cuốn trôi ngôi nhà khiến 4 người mất tích ở Tuyên Quang: Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn

Vụ lũ cuốn trôi ngôi nhà khiến 4 người mất tích ở Tuyên Quang: Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã cuốn trôi 1 ngôi nhà, khiến 4 người trong gia đình mất tích, đến nay công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp thiên tai tại xã Suối Hai và xã Ba Vì

Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp thiên tai tại xã Suối Hai và xã Ba Vì

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Quyết định số 4909/QĐ-UBND ngày 30/9/2025 về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các vị trí sự cố sạt lở, không đảm bảo an toàn trên địa bàn xã Suối Hai và xã Ba Vì.

Hà Nội: Khẩn trương ứng phó bão số 10, toàn bộ học sinh được nghỉ học ngày mai (1/10)

Hà Nội: Khẩn trương ứng phó bão số 10, toàn bộ học sinh được nghỉ học ngày mai (1/10)

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Tối 30/9, UBND TP Hà Nội cho biết, bão số 10 khiến nhiều khu vực thành phố mưa lớn kéo dài, lượng mưa trên 300mm, nguy cơ ngập úng tăng mạnh. Trước tình hình đó, Thành phố đã triển khai đồng bộ biện pháp ứng phó và học sinh toàn thành phố nghỉ học ngày 1/10 để đảm bảo an toàn.

Mưa lớn ở Hà Nội bao giờ kết thúc?

Mưa lớn ở Hà Nội bao giờ kết thúc?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, trong ít giờ tới mưa lớn ở Hà Nội sẽ ngớt dần. Tuy nhiên, đêm nay tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và kéo dài đến trưa 1/10.

Thái Nguyên: Nhiều xã, phường bị thiệt hại do ảnh hưởng bão số 10

Thái Nguyên: Nhiều xã, phường bị thiệt hại do ảnh hưởng bão số 10

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Công điện khẩn về việc tập trung ứng phó mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả.

Hà Nội: Ngừng cung cấp điện, nước đối với 3 trường hợp vi phạm về PCCC

Hà Nội: Ngừng cung cấp điện, nước đối với 3 trường hợp vi phạm về PCCC

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội ngày 29/9 đã thảo luận và thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 33/2024/NQ-HĐND. Đây là văn bản quy định cụ thể việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với các công trình, cơ sở vi phạm về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn thành phố, nhằm thực hiện quy định tại Điều 33 của Luật Thủ đô.

Tuyên Quang: Lũ cuốn trôi một ngôi nhà 4 người mất tích

Tuyên Quang: Lũ cuốn trôi một ngôi nhà 4 người mất tích

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Một vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã cuốn trôi 1 ngôi nhà, khiến 4 người trong gia đình mất tích.

Mưa lớn từ sáng sớm, nhiều tuyến phố Hà Nội biến thành 'sông', người dân bì bõm trong nước

Mưa lớn từ sáng sớm, nhiều tuyến phố Hà Nội biến thành 'sông', người dân bì bõm trong nước

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Ngày 30/9, mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp (suy yếu từ bão số 10) khiến nhiều khu vực tại Hà Nội bị ngập nặng, gây ùn tắc giao thông. Người dân người dân phải dắt xe, lội nước, chật vật di chuyển qua những đoạn ngập sâu...

Biển Đông lại sắp đón bão số 11?

Biển Đông lại sắp đón bão số 11?

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Các chuyên gia khí tượng đã phân tích nguyên nhân và đưa ra dự báo về diễn biến bão có thể xảy ra trong những tháng cuối năm.

