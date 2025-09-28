Kè biển sạt lở trước giờ bão số 10 đổ bộ, hàng trăm người dầm mưa bốc đá gia cố
Do ảnh hưởng của bão số 10, khu vực kè biển Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) bị sạt lở nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người chở đá hộc, rọ thép... gia cố bờ kè.
Trước sự cố trên, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tiếp cận hiện trường, chở đá hộc, rọ thép để gia cố khẩn cấp.
Ông Võ Tá Nhân, Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm cho biết, sóng biển đánh cao liên tục nhiều giờ khiến khu vực kè biển Cửa Nhượng bị sạt lở.
"Qua kiểm tra thực tế, nhiều vị trí trên tuyến đê đã bị sạt lở. Chính quyền địa phương đã xây dựng phương án gia cố nhằm đảm bảo an toàn cho tuyến đê biển trọng yếu trên địa bàn", ông Nhân cho biết.
Thời điểm xảy ra sự cố, khu vực biển Cẩm Nhượng có mưa và sóng lớn, trời tối nên công tác gia cố kè biển gặp nhiều khó khăn.
Chính quyền xã đã huy động nhiều xe tải chở đá hộc cùng hàng chục rọ sắt tập trung khắc phục, tránh ảnh hưởng đến đời sống, tài sản, tính mạng của người dân.
"Chúng tôi tổ chức lực lượng gia cố bờ đê bắt đầu từ 16h cùng ngày. Dự kiến đến khoảng 19h, công việc gia cố sẽ hoàn thành", lãnh đạo xã Thiên Cầm thông tin.
