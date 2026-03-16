Kè biển Hải Thịnh ở Ninh Bình xuất hiện nhiều đoạn sạt lở

Thứ hai, 22:04 16/03/2026 | Đời sống
GĐXH - Tuyến kè biển Hải Thịnh thuộc tuyến đê biển Hải Hậu (tỉnh Ninh Bình) có vai trò quan trọng trong việc chắn sóng, chống xói lở và bảo vệ khu dân cư phía trong. Tuy nhiên thời gian qua, dưới tác động của triều cường, gió mạnh và biến đổi địa hình bãi biển, nhiều đoạn kè liên tiếp xảy ra sạt lở, sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trước mùa mưa bão năm 2026.

Qua tìm hiểu của phóng viên, kè biển Hải Thịnh thuộc tuyến đê biển xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình có vai trò chắn sóng, chống xói lở và bảo vệ khu dân cư phía trong. Tuy nhiên, thời gian qua tuyến kè nhiều lần bị sạt lở, sụp đổ do tác động của sóng biển.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Ninh Bình, xã Hải Thịnh có 7,288km đê biển. Dù tuyến đê đã cơ bản được kiên cố, nâng cấp, song nhiều đoạn vẫn là đê một tuyến và nằm trên nền đất yếu nên mặt đê xuất hiện tình trạng lún, nứt.

Ngoài ra, bờ biển khu vực này thuộc vùng biển tiến, bãi thoái; bãi bồi phía biển bị hạ thấp, đặc biệt tại khu vực Hải Thịnh 3 và kè mỏ Hải Thịnh 2. Dòng chảy áp sát chân đê nên mỗi khi triều cường kết hợp gió mạnh tạo sóng lớn đánh trực tiếp vào thân đê, gây sạt lở mái đê và kè.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, từ tháng 9/2025 đến nay, tuyến kè biển Hải Thịnh liên tiếp xảy ra nhiều sự cố sạt lở. Riêng trong giai đoạn từ ngày 8/1 đến 5/3/2026 đã ghi nhận 4 vị trí sạt sập mái kè.

Cụ thể, ngày 8/1, do ảnh hưởng của gió mùa kết hợp triều cường, tuyến kè Hải Thịnh 2 bị sạt sập tại hai vị trí K21+870 và K21+950, với tổng diện tích hố sạt khoảng 900m².

Ngày 2/3, triều cường tiếp tục gây sạt sập, sụt lún mái kè tại vị trí K25+440 trên tuyến kè Hải Thịnh 3, diện tích hố sạt khoảng 288m²; trong đó khoảng 121m² bị sập hoàn toàn, chiều sâu hố sập khoảng 1,3m. Đến ngày 5/3, tại vị trí K25+455 trên tuyến kè này tiếp tục xảy ra sạt sập với diện tích khoảng 60m².

Đối với các vị trí sạt lở, địa phương đã xử lý bước đầu theo phương châm “4 tại chỗ”. Sở Nông nghiệp và Môi trường đang khẩn trương hoàn tất thủ tục để sửa chữa các hạng mục hư hỏng.

Liên quan đến sự cố sạt sập tại tuyến đê biển này, mới đây Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương huy động mọi nguồn lực để xử lý, khắc phục các sự cố đã xảy ra, hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2026.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh và Đoàn công tác kiểm tra tuyến đê, kè Hải Thịnh.

Để chủ động ứng phó với diễn biến cực đoan của biến đổi khí hậu, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân vùng ven biển, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai hỗ trợ cải tạo, nâng cấp các đoạn đê xung yếu thuộc tuyến đê biển Hải Hậu với tổng kinh phí khoảng 1.270 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Ninh Bình, để chuẩn bị cho công tác phòng, chống thiên tai năm 2026, việc đầu tư nâng cấp tuyến kè Hải Thịnh 3, đoạn từ K25+000 đến K26+920 với chiều dài 1.920m là hết sức cần thiết và cần được triển khai sớm.

Trước đó, ngày 7/3, Đoàn công tác của tỉnh Ninh Bình do ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra hệ thống đê, kè biển Hải Thịnh (xã Hải Thịnh).

Sau khi kiểm tra thực địa hệ thống đê, kè biển Hải Thịnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành liên quan chuẩn bị nguồn vốn dự phòng để đầu tư khắc phục ngay các sự cố tại tuyến đê, kè Hải Thịnh. UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với địa phương rà soát lại toàn bộ hệ thống đê, kè; nghiên cứu, đề xuất các phương án xử lý các sự cố sạt, sập bảo đảm đúng quy định, góp phần bảo đảm an toàn hệ thống đê, kè biển của tỉnh và tính mạng, tài sản của Nhà nước, nhân dân.

