Kè biển Mũi Né sạt lở nghiêm trọng, kiến nghị công bố tình huống khẩn cấp
Trước tình trạng sạt lở kè biển Mũi Né ngày càng nghiêm trọng, uy hiếp vào khu dân cư, UBND phường đã kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai và và hỗ trợ kinh phí để khắc phục sạt lở.
Ngày 29/11, UBND phường Mũi Né ( tỉnh Lâm Đồng ) cho biết, trước tình trạng kè biển Mũi Né khu phố Hàm Tiến 1 bị sạt lở kéo dài 200m, vượt quá khả năng tự khắc phục, địa phương đã kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai và hỗ trợ kinh phí để khắc phục sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân.
Theo báo cáo của UBND phường Mũi Né gửi UBND tỉnh Lâm Đồng và các sở, ngành liên quan, khu vực bờ biển tại khu phố Hàm Tiến 1 đang chịu tác động nặng nề bởi triều cường và sóng lớn.
Tính đến ngày 28/11, tình trạng sạt lở đã diễn biến phức tạp và lan rộng với chiều dài khoảng 200m. Đáng lo ngại, vị trí mép nước bị xâm thực hiện chỉ còn cách đường Nguyễn Đình Chiểu từ 15m - 20m, đe dọa trực tiếp đến hạ tầng giao thông và đời sống dân cư.
Ngoài ra, một số vị trí đã bị xói lở chân kè, sụt lún cấu kiện bê tông phần mái kè, gây mất ổn định kết cấu với chiều dài khoảng 150m
Ngay sau khi phát hiện sự cố, địa phương đã huy động lực lượng bảo vệ hiện trường và triển khai thực hiện gia cố tạm khu vực bị sạt lở (bằng bao cát), đồng thời yêu cầu các hộ dân, các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện việc di dời tài sản, vật dụng tại khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở.
Tuy nhiên, biện pháp gia cố tạm nêu trên ít mang lại hiệu quả và không thể chống đỡ được trước tình trạng sóng lớn liên tục tác động vào vị trí kè đang bị hư hỏng.
Hiện tại, công tác khắc phục vẫn gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết tiếp tục diễn biến xấu, sóng biển dâng cao, nguồn lực của địa phương có hạn.
Qua đánh giá mức độ sạt lở, hư hỏng hệ thống kè biển trên là rất nghiêm trọng, vượt quá khả năng tự khắc phục của địa phương. Để đảm bảo an toàn cho Nhân dân và ổn định hoạt động kinh doanh, du lịch tại khu vực, UBND phường Mũi Né kiến nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực kè biển Mũi Né.
Đồng thời kiến nghị UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí để khắc phục sạt lở và đầu tư xây dựng mới hệ thống kè biển trên với chiều dài khoảng 500m.
Nguồn vốn kiến nghị được trích từ gói kinh phí 500 tỷ đồng do Trung ương hỗ trợ Lâm Đồng khắc phục hậu quả thiên tai.
