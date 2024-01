Cận Tết, chủ nhà chật vật tìm khách thuê

Chủ nhà cho thuê than ế

Đăng thông tin cho thuê căn hộ chung cư ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) từ tháng 12 năm ngoái, tới nay, chị Nguyễn Thị Hiền vẫn chưa tìm được khách thuê. Khách thuê cũ trả căn hộ đúng dịp cận Tết Nguyên đán khiến việc tìm người thuê mới gặp nhiều khó khăn. Chị Hiền nói đã đăng tin cho thuê căn hộ trên nhiều trang rao bán bất động sản nhưng hầu như không có người hỏi thuê.

Điều này khiến nguồn thu nhập hàng tháng của chị Hiền bị ảnh hưởng. Chưa kể, không cho thuê được căn hộ nhưng chị Hiền vẫn phải trả phí dịch vụ hàng tháng.

Không ít chủ nhà, chủ phòng trọ thừa nhận, thời điểm cận Tết Nguyên đán rất khó tìm được khách thuê.

Về hiện tượng này, một số môi giới bất động sản nêu nguyên nhân chính là cầu mặt bằng cửa hàng thấp khi việc kinh doanh khó khăn. Trong khi đó, một lượng lớn bất động sản không bán ra được với giá kỳ vọng đang chuyển dịch sang cho thuê, vừa để chủ kiếm thêm dòng tiền, vừa cầm cự thời gian cuối năm để tiếp tục tìm khách mua sau Tết.

Một nhà trên phố Bà Triệu (Hà Nội) treo biển cho thuê (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Báo cáo thị trường bất động sản mới đây của một đơn vị cho thấy, lượng đăng tin cho thuê bất động sản trên toàn trang tăng 21% so với tháng trước và 2% so với cùng kỳ năm trước. Sản phẩm có lượng tin rao thuê nhiều nhất trong tháng vừa qua là nhà trọ với mức tăng 58% so với tháng trước.

Ngược lại với nhu cầu cho thuê, nhu cầu tìm thuê bất động sản chưa cải thiện, tiếp tục đà giảm 6% so với tháng trước và 14% so với cùng kỳ năm 2022. Xu hướng giảm nhu cầu thuê mạnh ở tất cả loại hình là chung cư, nhà riêng, nhà phố và cửa hàng với mức giảm từ 5-14% so với tháng trước.

Đáng chú ý, tại Hà Nội, nhu cầu cho thuê bất động sản tăng khi số lượng tin rao phân khúc này tăng 7%. Nhưng nhu cầu tìm thuê lại giảm tiếp 2%. Xu hướng tìm thuê giảm mạnh ở hầu như mọi loại hình, cho thuê nhà phố Hà Nội giảm đến 18%, thuê chung cư Hà Nội giảm 8%, nhà trọ giảm 15% và văn phòng giảm 11%.

Chờ phục hồi sau Tết

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia bất động sản, thị trường cho thuê bất động sản được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn trong năm nay khi mà kinh tế đang phải đối mặt với thách thức và bất động sản vẫn cần nhiều thời gian để phục hồi. Tuy thế, khó khăn sẽ giảm dần qua các tháng, tăng trưởng trở lại ở những loại hình đáp ứng nhu cầu thuê của số đông như căn hộ chung cư, nhà phố.

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Batdongsan.com.vn - cho biết, căn hộ cho thuê và nhà trọ vẫn sẽ tiếp tục hoạt động ổn định nhờ nhu cầu với hai loại hình này vẫn còn rất lớn.

Với căn hộ, những dự án nào có vị trí gần kề trung tâm, giá thuê 7-15 triệu đồng/tháng vẫn sẽ có khách thuê ổn định. Còn với loại hình nhà trọ, phòng trọ khu vực trung tâm, nhu cầu thuê luôn rất cao với cả nhóm nhân viên văn phòng, lao động trẻ và học sinh sinh viên.

Với khu vực ngoại thành, phòng trọ ở gần các khu công nghiệp vẫn sẽ khai thác cho thuê tốt nhờ sự trở lại của đội ngũ lao động sau thời gian nghỉ Tết. Còn các khu nhà trọ gần trường đại học vẫn sẽ là điểm đến ưa chuộng của nhóm sinh viên.

Một dãy liền kề treo biển cho thuê ở quận Hà Đông, TP Hà Nội (Ảnh: Hà Phong).

Ông Tuấn nhận định, nhu cầu thuê nhà sẽ tăng sau Tết nhưng giá thuê có thể sẽ chưa nhiều biến động. Có thể sẽ xuất hiện tình trạng tăng giá thuê nhẹ ở một số loại hình nhưng không quá cao. Riêng phân khúc nhà phố, cửa hàng cho thuê, giá có thể ổn định trong các tháng đầu năm do tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn.

Bà Trịnh Thị Kim Liên, Giám đốc kinh doanh Dat Xanh Services, thì nói, trong năm 2023 ghi nhận sự chuyển dịch trong hành vi của người tiêu dùng, hành động chuyển hướng từ mua sang thuê nhà trong bối cảnh kinh tế chưa phục hồi, nguồn cung nhà ở khan hiếm, giá bán cao. Sự chuyển hướng này làm nhu cầu thuê nhà tăng lên.

Dù vậy, vẫn có sự phân hóa với các loại hình nhà cho thuê. Nhóm nhà ở thấp cấp, nhà ở công nhân đang trống khá nhiều và khó cho thuê, loại hình căn hộ cho thuê phân khúc trung bình khá trở lên lại duy trì được tỷ lệ hấp thụ tốt. "Nhà ở càng gần trung tâm, các khu vực công sở, trường học, siêu thị càng được quan tâm đặc biệt và cho thuê được giá", bà Liên nhận định.