Cần thủ câu được con cá trê khổng lồ dài gần 3 mét trong hồ
Một nhóm cần thủ đã lập kỷ lục thế giới khi bắt được một con cá trê khổng lồ dài gần 3 mét.
Nhóm từ Học viện câu cá Ba Lan đã bắt được cá trê khổng lồ vào ngày 19/10, tại một hồ chứa nước gần thị trấn Rybnik ở tỉnh Silesia.
"Chuyến đi câu kéo dài hơn một tiếng rưỡi", cần thủ Krzysztof Pyra chia sẻ với trang web sport.pl. "Khi nhìn thấy nó, chúng tôi đều không thể tin nổi, một con cá rất lớn. Một con quái vật thực sự".
Con cá khổng lồ này dài tới 2,92 mét, không chỉ là một kỷ lục của Ba Lan mà còn là con cá trê lớn nhất từng bị bắt bằng cần câu trên toàn thế giới. Kỷ lục thế giới trước đó thuộc về cần thủ người Ý Alessandro Biancardi, người đã bắt được một con cá trê quái vật dài 2,85 mét.
Điều đáng chú ý là con cá trê kỷ lục này đã được thả trở lại mặt nước sau một buổi chụp ảnh ngắn. Việc bắt được một mẫu vật khổng lồ như vậy không chỉ đòi hỏi kỹ năng và sự kiên nhẫn mà còn cần thiết bị phù hợp, và đặc biệt là các biện pháp an toàn – bao gồm cả tấm thảm để bảo vệ cá khỏi bị mất chất nhầy. Bởi vì đối với những cần thủ thực thụ, việc bảo vệ cá, đặc biệt là những con lớn là vô cùng quan trọng.
Thành tích của nhóm câu cá Ba Lan đang được truyền thông thế giới đưa tin.
Hồ chứa Rybnik nằm cạnh một nhà máy điện, nhờ đó hệ động vật thủy sinh phát triển nhanh hơn nhiều nhờ nước nóng mà nhà máy thải ra. Cá trê dài từ hai mét trở lên thường xuyên bị bắt tại hồ nhân tạo này.
Phương Linh (T/h)
Năm 2009, kính viễn vọng NASA đã bắt được tín hiệu gamma bùng sáng từ nơi nào đó cạnh "trái tim quái vật" của thiên hà chứa Trái Đất.
Trong hơn một năm sau khi cấy ghép, những người vốn bị mù lâu năm cuối cùng lại có thể nhận ra mặt người thân, hoặc thậm chí đọc sách báo.
Một người dò kim loại vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra kho báu lên tới 15.000 đồng tiền La Mã được chôn trong hai chiếc bình đất sét tại một cánh đồng.
Một cấu trúc bí ẩn dài hơn cả đường kính Ngân Hà đã được phơi bày bởi Vera C. Rubin, đài thiên văn mới nhất của Mỹ đặt tại Chile.
Đường bờ biển ngoài khơi một hòn đảo chuyển sang màu đỏ tươi sau khi hứng chịu một trận mưa lớn.
(NLĐO) - Dấu hiệu của một hành tinh đá cỡ lớn vừa được tìm thấy quanh ngôi sao Gliese 251 cách chúng ta chỉ 18 năm ánh sáng.
Có một ngôi làng kỳ lạ trên thế giới mà 18 năm nay không có trẻ em, chỉ có 30 người trưởng thành và hàng trăm con búp bê.
Mọi người được khuyến cáo nên tránh xa "kho báu" này ngay lập tức.
Con trâu khủng cao khoảng 1,75m và ăn 20 loại thức ăn mỗi ngày. Bộ lông láng mượt như sa tanh của Modi là do được dắt chạy bộ 5km mỗi ngày và được massage bằng dầu sau khi tắm. Chi phí chăm sóc con trâu lên tới 2,9 tỷ đồng mỗi năm.
Trong suốt hàng tỷ năm hình thành và tiến hóa, Trái Đất đã trải qua vô số biến động dữ dội, từ những vụ va chạm khổng lồ cho đến các chu kỳ kiến tạo liên tục thay đổi diện mạo hành tinh.
