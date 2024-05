Cảnh báo giả mạo cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị để lừa đảo

22 giờ trước

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Công Nam (ở thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) về tội "Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng".