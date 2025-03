Cảnh báo: Liên cầu khuẩn có thể gây nhiễm trùng huyết, đe dọa tính mạng

Liên cầu khuẩn (Streptococcus) là một nhóm vi khuẩn gây ra nhiều loại bệnh khác nhau, từ nhiễm trùng nhẹ như viêm họng đến bệnh nguy hiểm như nhiễm trùng huyết hay viêm màng não. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, liên cầu khuẩn có thể gây biến chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Vậy liên cầu khuẩn là gì, nguyên nhân lây nhiễm ra sao, triệu chứng thế nào và cách phòng ngừa hiệu quả? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này!

Người bị nhiễm khuẩn huyết do liên cầu. (Ảnh: TL)

Liên cầu khuẩn (Streptococcus) là nhóm vi khuẩn hình cầu, thường sắp xếp thành chuỗi. Chúng có thể sống ký sinh trên cơ thể người và động vật mà không gây bệnh, nhưng khi gặp điều kiện thuận lợi, chúng có thể gây ra các bệnh nhiễm trùng nguy hiểm.

Dựa vào đặc tính sinh hóa và khả năng gây bệnh, liên cầu khuẩn được chia thành nhiều nhóm, nhưng phổ biến nhất là:

- Liên cầu khuẩn nhóm A (Streptococcus pyogenes): Gây viêm họng, sốt tinh hồng nhiệt, nhiễm trùng da và viêm mô tế bào.

- Liên cầu khuẩn nhóm B (Streptococcus agalactiae): Chủ yếu gây bệnh ở trẻ sơ sinh và phụ nữ mang thai, có thể dẫn đến viêm phổi hoặc nhiễm trùng huyết.

- Liên cầu khuẩn nhóm D (Enterococcus): Gây nhiễm trùng đường tiết niệu, viêm nội tâm mạc và nhiễm trùng huyết.

Theo Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Quang Trung, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, nhiễm liên cầu khuẩn thường xảy ra khi vi khuẩn Streptococcus xâm nhập vào cơ thể qua các con đường sau:

- Khi bị nhiễm liên cầu khuẩn có thể do tiếp xúc với nước bọt, dịch mũi họng của người nhiễm bệnh qua ho, hắt hơi hoặc nói chuyện.

- Người bệnh có thể dùng chung đồ dùng cá nhân như ly, muỗng, khăn mặt,... với những người đang bị nhiễm liên cầu khuẩn.

- Chạm vào vùng da bị tổn thương, vết thương hở có chứa vi khuẩn.

- Tiếp xúc với người bệnh mà không có biện pháp bảo vệ.

- Ăn thực phẩm chưa nấu chín kỹ hoặc uống nước nhiễm khuẩn.

- Tiếp xúc với động vật mang vi khuẩn mà không rửa tay sạch sẽ.

Phụ nữ mang thai bị nhiễm liên cầu khuẩn nhóm B có thể truyền sang con trong quá trình sinh nở, gây nguy hiểm cho trẻ sơ sinh.

Ngoài một số những nguyên nhân trên, một số những nguyên nhân khác dẫn đến liên cầu khuẩn có thể kể đến như:

- Tiếp xúc với vết thương hở, vi khuẩn có thể xâm nhập qua các vết trầy xước, vết cắt hoặc vết thương không được vệ sinh đúng cách, từ đó con người rất dễ bị nhiễm liên cầu khuẩn.

- Bên cạnh đó, việc tiêu thụ các loại thực phẩm chưa nấu chín kỹ cũng là một nguyên nhân phổ biến dẫn đến liên cầu khuẩn. Đặc biệt là thịt lợn hoặc các sản phẩm từ lợn chưa được nấu chín kĩ có thể chứa liên cầu khuẩn lợn (Streptococcus suis), gây nhiễm trùng nghiêm trọng.

Triệu chứng của nhiễm liên cầu khuẩn phụ thuộc vào loại vi khuẩn và vị trí nhiễm trùng. Dưới đây là những dấu hiệu thường gặp:

Người bị nhiễm liên cầu khuẩn có thể bị viêm họng liên cầu khuẩn. Người bệnh có thể gặp phải các triệu chứng như đau họng, khó nuốt, sốt cao, đau đầu, sưng amidan và có mủ trắng, hạch bạch huyết vùng cổ sưng đau,..

Người bệnh có thể bị viêm da do liên cầu khuẩn, kèm theo đó là các triệu chứng như: Phát ban hoặc loét da, người bệnh có thể cảm thấy ớn lạnh và sốt cao, vết thương có mủ, sưng đỏ,..

Những người bị nhiễm trùng huyết do liên cầu khuẩn sẽ có các biểu hiện như: sốt cao, rét run, nhịp tim đập nhanh, huyết áp giảm,.. Đặc biệt, người bệnh sẽ cảm thấy cơ thể mình bị suy yếu, rối loạn ý thức.

Người bị viêm phổi do liên cầu khuẩn sẽ nhận thấy những thay đổi trong cơ thể mình như: ho có đờm xanh hoặc vàng, cơ thể cảm thấy mệt mỏi, khó thở, đau ngực, kèm theo đó là sốt cao kéo dài.

Trong trường hợp người bệnh thấy những dấu hiệu nghiêm trọng như sốt cao không giảm, khó thở, hôn mê thì cần đến ngay cơ sở y tế để được điều trị kịp thời.

Việc điều trị nhiễm liên cầu khuẩn cần được thực hiện kịp thời và đúng phương pháp để tránh các biến chứng nguy hiểm. Các chuyên gia y tế khuyến nghị:

Bác sĩ thường kê đơn kháng sinh như penicillin, amoxicillin hoặc ceftriaxone để tiêu diệt vi khuẩn. Trong trường hợp dị ứng với penicillin, có thể sử dụng erythromycin hoặc azithromycin.

Khi bệnh nhân mắc các triệu chứng nhiễm liên cầu khuẩn thì cần phải nghỉ ngơi, uống đủ nước và sử dụng thuốc giảm đau, hạ sốt nếu cần. Việc theo dõi và chăm sóc y tế liên tục là cần thiết để đảm bảo hiệu quả điều trị.

Nếu nhiễm trùng huyết hoặc viêm màng não, bệnh nhân có thể cần nhập viện để điều trị kháng sinh đường tĩnh mạch.

Một số trường hợp nặng có thể cần can thiệp phẫu thuật để loại bỏ mô nhiễm trùng.

- Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

- Che miệng khi ho hoặc hắt hơi để tránh lây lan vi khuẩn.

- Không dùng chung đồ dùng cá nhân với người khác.

- Nấu chín kỹ thực phẩm, tránh ăn đồ sống.

- Uống nước sạch, tránh tiếp xúc với nguồn nước ô nhiễm.

- Tăng cường sức đề kháng bằng chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng.

- Kiểm tra sức khỏe thường xuyên để phát hiện sớm các bệnh lý liên quan.

- Phụ nữ mang thai nên xét nghiệm liên cầu khuẩn nhóm B để bảo vệ thai nhi.

Một số bệnh do liên cầu khuẩn gây ra như viêm phổi có thể phòng ngừa bằng vắc xin. Hãy tiêm phòng đầy đủ theo khuyến cáo của bác sĩ.

Liên cầu khuẩn là nhóm vi khuẩn có khả năng gây ra nhiều bệnh nhiễm trùng từ nhẹ đến nghiêm trọng. Việc hiểu rõ nguyên nhân, triệu chứng và cách phòng ngừa sẽ giúp bạn bảo vệ sức khỏe tốt hơn.

Nếu có dấu hiệu nhiễm liên cầu khuẩn, hãy đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Đừng chủ quan, vì nhiễm trùng nặng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Viêm họng thông thường và viêm họng do liên cầu khuẩn dễ bị nhầm lẫn do một số triệu chứng khá giống nhau. Tuy nhiên, viêm họng do liên cầu khuẩn có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm.