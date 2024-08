Cảnh báo loại quà tặng in chữ 'OKVIP, hôm nay 1 tỷ ngày mai 1000 tỷ'

Ngày 3/8, tin từ Công an TP Huế (Thừa Thiên Huế), qua công tác quản lý địa bàn, công an phát hiện một số đối tượng đến các quán ăn, giải khát, tạp hoá, nhà hàng để tặng các vật dụng như cốc nhựa, hộp đựng giấy, hộp đựng đũa có in dòng chữ logo "OKVIP, hôm nay 1 tỷ ngày mai 1.000 tỷ".

Các hộp đựng đũa được các đối tượng lạ mặt tặng cho hàng quán ở TP Huế.

Theo đó, khu vực mà các đối tượng tìm đến là những cơ sở kinh doanh ăn uống, giải khát, các khu chợ trên địa bàn TP Huế. Sau khi để lại những vật có dòng chữ với nội dung quảng cáo nêu trên, các đối tượng này nhanh chóng rời đi.

Các đối tượng còn gợi ý các chủ cửa hàng sẽ được làm biển quảng cáo miễn phí theo thiết kế có sẵn nếu có nhu cầu.

Theo Đội Cảnh sát hình sự (Công an TP Huế), khi tìm kiếm trên internet về nội dung "OKVIP" cho kết quả điều hướng đến các thương hiệu "nhà cái" nước ngoài, trang trò chơi trực tuyến có tính chất cờ bạc.

Một số vật dụng in chữ "OKVIP, hôm nay 1 tỷ ngày mai 1000 tỷ".

Đây là hoạt động quảng cáo cờ bạc trá hình, lôi kéo người chơi cờ bạc trực tuyến, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hoạt động vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Đội Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân chủ động phòng ngừa, không truy cập vào đường link. Đồng thời, thực hiện giao nộp các sản phẩm có nội quảng cáo cho cơ quan công an. Khi phát hiện các hoạt động quảng cáo liên quan, cần thông báo cho cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ.

