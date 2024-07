Công an Hà Nội cảnh báo người dân khi tham gia đầu tư vào dự án tiền ảo “HorusLayer”

Hiện nay, tình trạng các đối tượng thông qua các ứng dụng Zalo, Telegram hoặc Facebook để gọi điện mời chào người dân tham gia đầu tư tiền ảo, tiền điện tử nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang ngày càng gia tăng.



Cảnh giác khi tham gia đầu tư vào dự án tiền ảo “HorusLayer”

Theo đó, cơ quan điều tra xác định, dự án có tên gọi “HorusLayer” quảng bá, giới thiệu về đồng tiền ảo “HRX”. Dự án này kêu gọi người dân tham gia mua đồng tiền ảo HRX thông qua website https://app.horuslayer.com/ để có thế hưởng lợi nhuận lên tới 10%/ tháng. Ngoài ra nếu giới thiệu, tuyển thêm người tham gia, đầu tư vào website trên sẽ được hưởng hoa hồng giới thiệu trực tiếp và hoa hồng lãi suất từ người tham gia đầu tư vào sau. Dự án trên được giới thiệu phát triển bởi một công ty ở nước ngoài, không có trụ sở cũng như đại diện hợp pháp tại Việt Nam.

Luật pháp Việt Nam không công nhận tiền ảo là tài sản cũng như phương tiện thanh toán hợp pháp, do đó khi đầu tư vào tiền ảo cũng như đồng HRX, sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người tham gia đầu tư.

Để phòng ngừa và hạn chế rủi ro liên quan đến hoạt động trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác khi tham gia đầu tư vào các dự án tiền ảo, đặc biệt là các dự án quảng cáo lợi nhuận cao. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng chiêu trò hứa hẹn lợi nhuận cao để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ cơ quan Công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định.