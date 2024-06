Cảnh giác với chiêu bán 'bùa ngải' trên mạng

Cuối tháng 10/2023, Công an Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) phối hợp với Công an TP Thanh Hóa, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã bắt giữ ổ nhóm lừa đảo trên mạng xã hội, chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán bùa ngải, đồ vật tâm linh do Lê Tất Đạt (27 tuổi, trú tại huyện Lương Sơn, Hòa Bình) cầm đầu.



Theo điều tra, từ cuối tháng 9/2023, Lê Tất Đạt mua 20 bộ máy tính cũ, 20 điện thoại di động thông minh, rồi thuê hai địa điểm tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa và thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm (Hà Nội) để hoạt động lừa đảo trên mạng xã hội, chiếm đoạt tài sản.

Đạt tuyển dụng gần 20 sinh viên, học sinh có kiến thức tin học, kỹ năng giao tiếp, rồi giao cho mỗi người một bộ máy tính để bàn, một điện thoại di động có cài sẵn nội dung, dữ liệu trên tài khoản Facebook, Zalo, chia thành hai nhóm tại Hà Nội, Thanh Hóa để tổ chức hoạt động lừa đảo trên mạng xã hội.

Để thực hiện hành vi lừa đảo trên mạng xã hội, chiếm đoạt tài sản, Đạt hướng dẫn nhân viên lập ra các trang fanpage "Se duyên 1", "Se duyên 2", "Xem tình duyên miễn phí" trên Facebook và chạy quảng cáo.

Khi có người nhắn tin qua fanpage hỏi, các nhân viên này tự xưng là "thầy", "cậu", "cô" và yêu cầu nạn nhân kết bạn Zalo để được "tư vấn tình duyên". Lúc này, các "cô, cậu" sẽ yêu cầu nạn nhân để lại họ tên, ngày tháng năm sinh.

Sau đó, nhóm này lên mạng tìm kiếm thông tin cơ bản về phong thủy hợp với tuổi của người cung cấp, rồi giả vờ tư vấn, đưa ra lời đe dọa phải giải vận hạn nếu không sẽ gặp nhiều rủi ro.

Tạo được lòng tin với nạn nhân xong, các nhân viên của Đạt đề nghị mua đồ vật tâm linh như: Bùa ngải để giải hạn, hoặc vật phẩm mang lại may mắn như đồng tiền xu, vòng gỗ hoàng đàn, vòng tỳ hưu, nhẫn, với giá dao động từ 200.000 đồng đến 2 triệu đồng, tùy theo điều kiện của nạn nhân.

Trong khi đó, các mặt hàng nêu trên có giá trị thấp, nhóm của Đạt chỉ mua với giá từ vài nghìn đồng đến vài chục nghìn đồng/sản phẩm.

Nhóm lừa đảo bán bùa ngải tại Nghệ An (ảnh tư liệu).

Bằng thủ đoạn nêu trên, chỉ tính từ cuối tháng 9/2023 đến khi bị bắt, Lê Tất Đạt và các nghi phạm đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của hàng nghìn nạn nhân trong cả nước, với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Mới đây nhất, vào cuối tháng 5/2024, Công an thị xã Thái Hòa (tỉnh Nghệ An) đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ ổ nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet dưới hình thức bán "bùa ngải".

Quá trình điều tra, công an bắt giữ 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Kiên (SN 1987), Lê Thị Lan (SN 1985) - vợ Kiên, đều trú tại xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa; Vy Thị Hường (SN 1963, - mẹ vợ của Kiên, trú tại xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp) và Lê Đình Quý (SN 1991, ở phường Lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An).

Nhóm đối tượng khai nhận, đã sử dụng nhiều số điện thoại, đăng ký nhiều nền tảng mạng xã hội (Telegram, Facebook, Zalo) để rao bán các loại "bùa ngải" như: "Bùa giữ người yêu", "bùa giữ vợ, giữ chồng", "bùa ghét", "bùa nghe lời", "bùa làm ăn"… với giá từ 9.900.000 đồng đến 10.900.000 đồng/"bùa".

Sau khi có người kết nối, các đối tượng sẽ tiến hành làm "bùa" từ ngải cứu, gừng, muối, lá thảo mộc… và gửi cho bị hại. Bước đầu xác định, từ năm 2018 đến nay, các đối tượng đã thực hiện việc bán "bùa ngải" cho hàng nghìn người trên khắp cả nước, với tổng số tiền thu lợi hơn 86 tỉ đồng.

Một chuyên gia tâm lý cho hay, các nhóm tội phạm "tâm linh" thường lợi dụng điểm yếu của những người đang gặp trục trặc trong cuộc sống, những người thường xuyên có niềm tin quá mức vào các loại bùa ngải để bán hàng.

Ngoài ra, nhóm lừa đảo còn tạo dựng nhiều câu chuyện, lời đồn ly kỳ về các loại "bùa ngài" có khả năng cao siêu khiến nhiều người "nửa tin, nửa ngờ". Dần dần, chúng dẫn dắt, hù dọa để đạt được mục đích người tiêu dung "móc" hầu bao mua "hàng".

Cũng theo vị chuyên gia này, khi lên mạng xã hội, mọi người cần tỉnh táo trước những lời mời chào, tư vấn "tâm linh" thiếu căn cứ nhằm tránh bị lợi dụng, lừa đảo.