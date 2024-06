Nữ cựu nhân viên xã lừa đảo cô giáo của con tiền tỷ

1 ngày trước

Tối 2/6, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Phú Hộ (SN 1990, HKTT khóm Châu Thới 1, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.