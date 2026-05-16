Cảnh tượng khó tin ở Hồ Tây chiều tháng 5 đang khiến mạng xã hội “phát sốt”

Thứ bảy, 17:14 16/05/2026 | Đời sống

Những ngày giữa tháng 5, Hồ Tây thu hút đông đảo người dân và du khách đổ về mỗi chiều để ngắm hoàng hôn đỏ rực, tận hưởng không gian yên bình giữa lòng Thủ đô.

Những ngày giữa tháng 5, khu vực ven Hồ Tây như đường Thanh Niên hay đường Nguyễn Đình Thi trở thành điểm hẹn quen thuộc của đông đảo người dân và du khách đến ngắm hoàng hôn mỗi chiều.

Từ khoảng 17h, dòng người bắt đầu đổ về ven hồ, mang theo máy ảnh, điện thoại hoặc đơn giản chỉ để tìm một góc ngồi thư giãn sau ngày dài. Không ít bạn trẻ vượt hàng chục cây số để kịp "săn" khoảnh khắc mặt trời dần khuất sau mặt nước, nhuộm đỏ cả khoảng trời phía Tây Thủ đô.

Những ngày giữa tháng 5, nhiều bạn trẻ tìm đến Hồ Tây để ngắm khoảnh khắc hoàng hôn đẹp cuối ngày.

Ánh nắng chiều phủ vàng mặt hồ tạo nên khung cảnh yên bình giữa lòng Hà Nội.

Giữa lòng Hà Nội nhộn nhịp, Hồ Tây được xem là một trong số ít địa điểm còn giữ được không gian khoáng đạt và yên bình để ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của hoàng hôn. Khi chiều buông, cái nóng oi ả của phố thị dường như dịu lại nhờ làn gió mát từ mặt hồ rộng lớn cùng những hàng cây xanh rì bao quanh.

Dọc các tuyến đường ven hồ, nhiều nhiếp ảnh gia đã có mặt từ sớm, dựng chân máy, chọn góc chụp để ghi lại khoảnh khắc mặt trời đỏ rực phản chiếu xuống mặt nước lăn tăn sóng. Ánh nắng cuối ngày phủ lên không gian một gam màu vàng cam ấm áp, tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng vừa bình yên.

Ven Hồ Tây, nhiều người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc mặt trời dần lặn xuống đường chân trời.

Nhiều cặp đôi cùng nhau ghi lại khoảnh khắc lãng mạn bên hoàng hôn Hồ Tây.

Hoàng hôn Hồ Tây luôn biết cách khiến người ta chậm lại vài phút, chỉ để lặng im ngắm một ngày khép lại thật bình yên.

Nhiều bạn trẻ đứng lặng bên hồ, chăm chú ngắm mặt trời dần lặn xuống đường chân trời, tranh thủ lưu lại những bức ảnh đẹp hoặc đơn giản tận hưởng vài phút thư thái hiếm hoi giữa nhịp sống vội vã của Thủ đô. Với nhiều người, hoàng hôn Hồ Tây không chỉ là một khoảnh khắc đẹp trong ngày mà còn trở thành "liều thuốc" xoa dịu áp lực sau những giờ làm việc, học tập căng thẳng.

Hoàng hôn buông xuống mặt hồ mênh mang, mang theo cảm giác bình yên hiếm hoi giữa những ngày tháng tất bật của Thủ đô.

Ánh chiều đỏ rực phủ lên mặt nước lăn tăn, biến Hồ Tây thành bức tranh dịu dàng nhất của Hà Nội tháng 5.

Người trẻ tìm đến ven hồ để chụp ảnh, check-in, nhưng rồi ai cũng lặng người trước vẻ đẹp quá đỗi bình yên của chiều tà.

Nhiều nhiếp ảnh gia có mặt từ sớm để săn những khoảnh khắc đẹp của chiều tà.

Khoảnh khắc mặt trời phản chiếu xuống mặt nước thu hút nhiều bạn trẻ dừng chân ngắm nhìn.

Khoảnh khắc mặt trời dần khuất sau đường chân trời khiến nhiều người say mê ngắm nhìn.

Nam An - Ảnh: Lê Trung
Người sinh vào các ngày sinh Âm lịch này thường không chấp nhận sống tầm thường

GĐXH - Theo tử vi, một số ngày sinh Âm lịch đặc biệt thường gắn với kiểu người có nội lực mạnh, càng áp lực càng trưởng thành.

GĐXH - Năm 2026, việc tra cứu thông tin sổ đỏ vô cùng thuận tiện nhờ quá trình số hóa dữ liệu đất đai toàn quốc. Chỉ cần tra cứu sổ đỏ online bạn có thể xem danh sách các bất động sản mình đang đứng tên mà không cần giấy tờ bản cứng.

Cập nhật mới nhất của nhân vật này thu hút sự chú ý.

GĐXH - Sau khi chợ VLXD Đại Mỗ (phường Đại Mỗ, Hà Nội) bị cưỡng chế tháo dỡ do vi phạm, hàng chục tiểu thương kiến nghị chính quyền xem xét thấu đáo nguồn gốc lịch sử khu đất để có phương án hỗ trợ tài sản và bảo đảm sinh kế lâu dài...

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các ngày Âm lịch này ngay từ nhỏ đã bộc lộ tinh thần cầu tiến, thích học hỏi và không ngại khó khăn.

GĐXH - Sáng 16/5 trên phố Lý Thường Kiệt (phường Cửa Nam, TP Hà Nội), chiếc xe buýt trong khi đang lưu thông bất ngờ bốc cháy dữ dội, cột khói đen bao trùm toàn bộ phương tiện. Rất may mắn, tài xế đã kịp thời phát hiện và sơ tán toàn bộ hành khách ra ngoài an toàn.

GĐXH - Việc sử dụng rượu bia ở lứa tuổi thanh thiếu niên (dưới 18 tuổi) gây ra những hệ lụy nghiêm trọng. Từ 15/5/2026, vi phạm quy định về phòng chống tác hại của bia rượu đối với lứa tuổi này có thể bị phạt rất nặng theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP.

GĐXH - Hàng vạn người dân và du khách đã đổ về Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng trong đêm khai mạc mùa du lịch 2026 của Thái Nguyên. Không khí náo nhiệt, những màn trình diễn ánh sáng mãn nhãn cùng pháo hoa rực rỡ đã khiến đêm hội trở thành dấu ấn khó quên.

GĐXH - Mùa hè 2026 được dự báo sẽ là khoảng thời gian nhiều may mắn với một số con giáp khi cả tài lộc, sự nghiệp lẫn đời sống tinh thần đều đồng loạt khởi sắc.

GĐXH - Ngay sau khi đoạn video ghi lại cảnh một cô gái bị nhóm người đi ô tô Lexus hành hung lan truyền trên mạng xã hội, Công an phường Đống Đa (TP Hà Nội) đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

GĐXH - Theo quan niệm dân gian, có những người ngay từ khi sinh ra đã mang trong mình phúc khí đặc biệt, đặc biệt là người sinh vào 4 tháng Âm lịch dưới đây.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

