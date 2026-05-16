Theo đó, vào khoảng 9h30' sáng 16/5, chiếc xe buýt đang di chuyển theo hướng từ phố Quang Trung hướng về phía Bà Triệu. Khi vừa di chuyển qua khỏi nút giao Quang Trung – Lý Thường Kiệt, một số người tham gia giao thông phát hiện phần đuôi xe bất ngờ bốc lên những luồng khói âm ỉ.

Tài xế P.T.K. (SN 1980), người điều khiển chiếc xe buýt thời điểm đó cho biết, ngay khi phát hiện có sự cố bất thường qua hệ thống gương chiếu hậu và tín hiệu cảnh báo, anh đã lập tức tấp xe vào lề đường, mở cửa và hô hoán để toàn bộ hành khách trên xe khẩn trương rời khỏi phương tiện.

Hà Nội: Xe buýt cháy trơ khung trên phố Lý Thường Kiệt, hàng chục hành khách may mắn thoát nạn.

Chỉ ít phút sau khi hành khách cuối cùng bước xuống, ngọn lửa từ phía sau đã bùng phát dữ dội, gặp các vật liệu dễ cháy nhanh chóng lan ra toàn bộ thân xe, tạo thành cột khói đen đặc cuồn cuộn bốc cao.

Nhận được tin báo, phân đội Phùng Hưng thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) Khu vực số 7, Công an Hà Nội đã lập tức điều xe cùng các cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường. Lực lượng cứu hỏa đã triển khai vòi rồng, phun bọt chuyên dụng để dập tắt đám cháy từ nhiều phía.

Chiếc xe buýt bị lửa thêu rụi, hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: NDCC

Do vụ hỏa hoạn xảy ra vào giờ cao điểm trên tuyến phố trung tâm đông đúc, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Công an TP. Hà Nội) cũng đã nhanh chóng phối hợp, có mặt để tổ chức cấm đường tạm thời, phân luồng từ xa và hạn chế các phương tiện lưu thông qua đoạn Lý Thường Kiệt (khúc từ Quang Trung đi Bà Triệu) nhằm phục vụ công tác chữa cháy.

Sau ít phút ngọn lửa đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các công trình, cây xanh lân cận. Tại hiện trường, chiếc xe buýt bị lửa thêu rụi, hư hỏng nghiêm trọng, vụ cháy không ghi nhận bất kỳ thiệt hại nào về người.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.