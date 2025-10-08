Cảnh tượng rùng rợn khiến ai cũng ớn lạnh trên cao tốc đông người
Một giáo viên nước ngoài đang làm việc tại Trung Quốc đã lên tiếng xin lỗi sau khi gây xôn xao trên mạng xã hội vì đeo mặt nạ kinh dị, mang phong cách phim kinh dị, trong khi ngồi trên ô tô chạy trên đường cao tốc.
Sự việc được ghi lại trong một đoạn video ngắn, cho thấy người này mở cửa sổ ô tô và nhìn ra ngoài khi xe đang lưu thông trên đường cao tốc gần thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. Video được một hành khách trên xe chạy song song ghi lại vào ngày 24/8.
“Họ mở cửa sổ và nhìn chúng tôi. Tôi nghĩ họ làm việc này có chủ ý” người quay video cho biết. “Tôi ngồi ở ghế sau. Một nữ hành khách trong xe cảm thấy rất sốc. Thực sự khiến chúng tôi thấy buồn nôn” người này chia sẻ.
Sự việc đã khiến cảnh sát giao thông vào cuộc điều tra. Theo thông báo của cơ quan công an ngày 17/8, người đeo mặt nạ là Hugo, 42 tuổi, một giáo viên nước ngoài đang công tác tại một trường học ở quận Tiểu Sơn, Hàng Châu. Quốc tịch của người này không được tiết lộ.
Cảnh sát cho biết trong lúc ngồi trên xe, Hugo lục tìm đồ ăn nhẹ trong túi thì tình cờ thấy chiếc mặt nạ mà anh đã mua từ một cửa hàng trực tuyến vào tháng 11 năm ngoái. Anh đã đeo mặt nạ để trêu đùa, và hành động này đã bị một hành khách trên xe bên cạnh ghi lại bằng điện thoại. Hai chiếc xe chạy song song khoảng chín giây, trong suốt thời gian này, hai bên không có bất kỳ trao đổi lời nói nào.
Cơ quan công an nhận định trò đùa này có thể ảnh hưởng tới an toàn giao thông và đã nhắc nhở Hugo về hành vi của mình. Người này cũng đã bày tỏ sự hối hận, xin lỗi và đề nghị được tha thứ từ người quay video.
Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Một cư dân mạng bình luận: “Rất nguy hiểm! Ai mà đang căng thẳng trên đường cao tốc có thể bị sợ hãi và mất kiểm soát xe.” Người khác viết: “Hành vi này nên bị cấm trên đường cao tốc.”
Nguồn: SCMP
Nó có thể chứa bí mật quan trọng khi là công cụ nghiên cứu quý giá về biến đổi khí hậu.
Hành tinh TRAPPIST-1e nằm cách Trái Đất chỉ 40 năm ánh sáng.
Chúng thuộc nhóm động vật được bảo vệ cấp 1, mức cao nhất trong danh sách các loài nguy cấp.
Một nghiên cứu mới cho thấy, mỗi lần hít thở, con người đều có thể hít vào một lượng đáng kể vi nhựa đủ để bám sâu vào phổi.
Nhiều tổ chức và các nhà khoa học đã công nhận đại dương thứ 5 của Trái đất từ năm 2021.
Đây là một cung đường vô cùng đặc biết, với 99 khúc cua gấp.
Một báo cáo khoa học mới cho thấy điều gì đã xảy ra trên Mặt trăng vào 3,5 - 4 tỷ năm trước.
Chỉ cao 54,5 cm, Chandra Bahadur Dangi từng sống lặng lẽ ở một ngôi làng hẻo lánh Nepal. Nhưng cuộc gặp gỡ tình cờ đã đưa ông trở thành kỷ lục gia Guinness, đại sứ văn hóa của đất nước và niềm tự hào dân tộc.
Trong một cuộc thám hiểm dưới đáy biển, các nhà nghiên cứu đã ghi lại những hình ảnh khiến cả giới khoa học phải bất ngờ.
Phát hiện ra chú chó đen của mình thường xuyên đào bới dưới sàn nhà, người đàn ông ở Trung Quốc quyết định cậy sàn nhà lên tìm kiếm, không ngờ rằng mình đã khám phá ra điều không tưởng.
