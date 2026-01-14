Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Cây chuối trong làng bỗng xuất hiện hiện tượng lạ, người dân xôn xao "chưa từng thấy bao giờ"

Thứ tư, 20:36 14/01/2026 | Chuyện đó đây

Hiện tượng khác thường của hai cây chuối tại ngôi làng khiến người dân ùn ùn kéo đến xem.

Người dân khẳng định chưa từng thấy hiện tượng lạ của hai cây chuối

Theo The Thaiger đăng tải ngày 15/12/2025, một hiện tượng hiếm gặp liên quan đến cây chuối bất ngờ xuất hiện tại thôn 11, xã Khao Changum, huyện Photharam, tỉnh Ratchaburi (Thái Lan) đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân địa phương. Phía sau căn nhà của ông Thiang Para (76 tuổi), hai cây chuối mọc sát nhau bỗng cho ra những buồng chuối có hình dáng được nhiều người mô tả là "chưa từng thấy trong đời".

Theo ghi nhận, cây chuối đầu tiên dù mới trồng khoảng một năm nhưng đã xuất hiện cùng lúc hai buồng chuối lớn, mọc chồng lên nhau và vươn cao gần tới ngọn. Buồng phía dưới vươn thẳng lên, gần như chạm vào buồng phía trên, tạo nên hình ảnh hiếm gặp trong tự nhiên. Một buồng có số nải rõ ràng, trong khi buồng còn lại lại có rất nhiều nải chen chúc, khó có thể đếm chính xác bằng mắt thường.

Cây chuối trong làng bỗng xuất hiện hiện tượng lạ, người dân xôn xao

Một hiện tượng hiếm gặp liên quan đến cây chuối bất ngờ xuất hiện tại thôn 11, xã Khao Changum, huyện Photharam, tỉnh Ratchaburi (Thái Lan). (Ảnh: The Thaiger)

Không kém phần kỳ lạ, cây chuối thứ hai mọc dựa vào cây đầu tiên lại cho ra hàng loạt buồng chuối từ giữa thân. Các buồng mọc san sát, dày đặc, khiến nhiều người ví von như thể chuối "phun" ra từ thân cây, hoàn toàn khác với quy luật sinh trưởng thông thường.

Sự khác lạ này nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trong thôn. Nhiều người cho biết họ đã sống ở khu vực này hàng chục năm nhưng chưa từng chứng kiến cây chuối nào ra buồng theo cách tương tự.

Từ cây chuối lạ đến những con số được truyền tay trong làng

Chia sẻ với báo chí địa phương, bà Wanna Para (51 tuổi), con gái ông Thiang, cho biết bà là người đầu tiên phát hiện ra hiện tượng này trong lúc dọn dẹp khu vườn. "Tôi sống ở đây nhiều năm nhưng chưa từng thấy cây chuối nào ra buồng như vậy. Cảm giác vừa lạ vừa tò mò", bà nói.

Cây chuối trong làng bỗng xuất hiện hiện tượng lạ, người dân xôn xao

Nhiều người cho biết họ đã sống ở khu vực này hàng chục năm nhưng chưa từng chứng kiến cây chuối nào ra buồng theo cách tương tự. (Ảnh: The Thaiger)

Sau khi báo cho người thân, gia đình ông Thiang đã buộc các dải vải ba màu quanh thân cây là một nghi thức quen thuộc trong tín ngưỡng dân gian Thái Lan nhằm bày tỏ sự tôn kính và cầu mong điềm lành. Trong lúc thắp hương, bà Wanna cho rằng mình nhìn thấy những con số hiện lên trong làn khói và coi đó là dấu hiệu may mắn.

Từ hình dáng, vị trí và số lượng buồng chuối, mỗi người đến xem lại có cách suy đoán khác nhau. Có người nhìn ra các cặp số quen thuộc, có người ghép thành dãy số dài hơn, tùy theo góc nhìn và niềm tin cá nhân. Không khí quanh khu vườn vì thế trở nên nhộn nhịp, pha trộn giữa sự tò mò trước hiện tượng tự nhiên và niềm tin tâm linh vốn ăn sâu trong đời sống nông thôn.

Cây chuối trong làng bỗng xuất hiện hiện tượng lạ, người dân xôn xao

Dù đến nay chưa có bất kỳ lý giải khoa học chính thức nào về nguyên nhân khiến hai cây chuối ra buồng bất thường, hiện tượng này vẫn được người dân địa phương xem là một "điềm lạ". (Ảnh: The Thaiger)

Dù đến nay chưa có bất kỳ lý giải khoa học chính thức nào về nguyên nhân khiến hai cây chuối ra buồng bất thường, hiện tượng này vẫn được người dân địa phương xem là một "điềm lạ". Với họ, câu chuyện không chỉ dừng lại ở sự hiếu kỳ, mà còn phản ánh rõ nét sự giao thoa giữa tự nhiên và tín ngưỡng trong sinh hoạt thường ngày.

Bất kể kết quả kỳ bốc thăm ra sao, những cây chuối đặc biệt ở Ratchaburi vẫn đang trở thành tâm điểm chú ý, cho thấy cách mà những điều khác thường trong tự nhiên có thể nhanh chóng trở thành câu chuyện chung của cả cộng đồng.

Nguyệt Phạm Theo The Thaiger, Facebook, Youtube
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

20.000 dấu chân quái vật bất ngờ hiện ra trong ảnh chụp vách núi

20.000 dấu chân quái vật bất ngờ hiện ra trong ảnh chụp vách núi

Chuyện đó đây - 6 giờ trước

Những dấu chân quái vật khổng lồ xuất hiện ở độ cao 2.400-2.800 m, "bị giấu" trước mắt người thường nhờ một loạt sự sắp đặt của thiên nhiên.

Chiêm ngưỡng siêu tàu đệm từ tốc độ "điên rồ", thế giới sửng sốt

Chiêm ngưỡng siêu tàu đệm từ tốc độ "điên rồ", thế giới sửng sốt

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Siêu tàu này được thiết kế để đạt tốc độ tối đa lên đến 965 km/giờ.

Các mùa Trái Đất được một hành tinh khác điều khiển

Các mùa Trái Đất được một hành tinh khác điều khiển

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Vai trò bí ẩn của hành tinh láng giềng đối với khí hậu Trái Đất vừa được hé lộ.

Phát hiện chấn động liên quan đến nguồn gốc vàng

Phát hiện chấn động liên quan đến nguồn gốc vàng

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Phát hiện này hứa hẹn mở ra hành trình "săn vàng" thông minh hơn, ít hại môi trường hơn.

Ngôi làng kỳ lạ chỉ sinh con gái 100% suốt 11 năm: Đã giải mã được tỷ lệ xác suất rất vô lý này

Ngôi làng kỳ lạ chỉ sinh con gái 100% suốt 11 năm: Đã giải mã được tỷ lệ xác suất rất vô lý này

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Trưởng làng thậm chí từng treo thưởng cho nhà nào sinh con trai.

Xiêu vẹo đến khó tin, tòa nhà 4 tầng này đã trải qua 8 trận động đất mạnh suốt hơn 30 năm vẫn không sụp đổ

Xiêu vẹo đến khó tin, tòa nhà 4 tầng này đã trải qua 8 trận động đất mạnh suốt hơn 30 năm vẫn không sụp đổ

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Có tới 3 tầng nhô ra không trụ đỡ, tòa nhà này vẫn sống sót qua nhiều trận động đất liên tiếp.

Kinh hoàng loài chim khổng lồ nuốt chửng rắn trong tích tắc

Kinh hoàng loài chim khổng lồ nuốt chửng rắn trong tích tắc

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Đoạn video cho thấy con cò mỏ giày tại đầm lầy Mabamba, Uganda đang rình rập, tấn công và nuốt chửng một con rắn dài như thể nó chỉ là một con giun nhỏ.

Khoan 106 lỗ xuống sa mạc, một quốc gia tìm thấy thứ quan trọng "tương đương với các mỏ ở Trung Quốc"

Khoan 106 lỗ xuống sa mạc, một quốc gia tìm thấy thứ quan trọng "tương đương với các mỏ ở Trung Quốc"

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Phát hiện này có thể mang đến nhiều lợi thế cho ai tìm thấy nó.

Nhìn xuống kênh, người phụ nữ bắt gặp cảnh tượng nổi da gà

Nhìn xuống kênh, người phụ nữ bắt gặp cảnh tượng nổi da gà

Chuyện đó đây - 6 ngày trước

Khi nhìn xuống kênh nước, người phụ nữ bất ngờ phát hiện một đàn cá khổng lồ đang di chuyển khiến cô sốc nặng.

Máy lọc không khí thực sự lọc được bụi mịn PM2.5 hay chỉ là "cú lừa vĩ đại" để móc túi tiền dân thành phố?

Máy lọc không khí thực sự lọc được bụi mịn PM2.5 hay chỉ là "cú lừa vĩ đại" để móc túi tiền dân thành phố?

Chuyện đó đây - 6 ngày trước

Với việc người người, nhà nhà đổ xô đi mua máy lọc không khí, câu hỏi được đặt ra là liệu những thiết bị này có thực sự là tấm khiên bảo vệ lá phổi con người.

Xem nhiều

Vì sao loài người từng sống song song chúng ta ở Indonesia biến mất?

Vì sao loài người từng sống song song chúng ta ở Indonesia biến mất?

Chuyện đó đây

"Người Hobbit" Homo floresiensis ở Indonesia - một loài người "anh em" với Homo sapiens chúng ta - đã biến mất một cách khó hiểu.

Nhìn xuống kênh, người phụ nữ bắt gặp cảnh tượng nổi da gà

Nhìn xuống kênh, người phụ nữ bắt gặp cảnh tượng nổi da gà

Chuyện đó đây
Kiểm lâm bất ngờ phát hiện loài vật cổ xưa trên sườn núi, người dân không khỏi xôn xao

Kiểm lâm bất ngờ phát hiện loài vật cổ xưa trên sườn núi, người dân không khỏi xôn xao

Chuyện đó đây
Ngôi làng kỳ lạ chỉ sinh con gái 100% suốt 11 năm: Đã giải mã được tỷ lệ xác suất rất vô lý này

Ngôi làng kỳ lạ chỉ sinh con gái 100% suốt 11 năm: Đã giải mã được tỷ lệ xác suất rất vô lý này

Chuyện đó đây
NASA vừa chụp được điều chưa từng thấy: Một thảm hoạ

NASA vừa chụp được điều chưa từng thấy: Một thảm hoạ

Chuyện đó đây

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top