Cây cối ven Tây Hồ ở Trung Quốc đồng loạt liên tục "nhả khói", chuyên gia lập tức vào cuộc
Cảnh tượng cây cối ven Tây Hồ (Hàng Châu) bỗng nhiên "phả khói" đen xám khiến nhiều người xôn xao.
Mới đây, một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh tượng kỳ lạ tại khu vực Tây Hồ (Hàng Châu, Trung Quốc) đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Trong video, những làn "khói" màu đen xám bốc lên từ các tán cây ven hồ, tạo nên khung cảnh đầy bí ẩn.
Theo lời người quay video, hiện tượng này được ghi lại gần khu vực đình Chập Hiền, đặc biệt rõ nét hơn vào những ngày trời âm u. Để tìm hiểu sự thật, trang tin Jimu News đã đến đình Chập Hiền vào trưa ngày 22/8. Quan sát kỹ dưới tán cây, phóng viên nhận thấy những làn "khói" thực chất là một đàn côn trùng màu trắng đang bay lượn. Chúng tập hợp thành từng đám, khi có gió thổi qua sẽ bị phân tán nhưng sau đó lại nhanh chóng tụ lại.
Nhiều cây cối ven hồ cũng xuất hiện hiện tượng tương tự. Giải thích về hiện tượng này, nghiên cứu viên, tiến sĩ Phùng Tuyết Xuân (Viện Khoa học Côn trùng, Đại học Chiết Giang) cho biết: "Đây là hiện tượng giao phối tập thể của loài muỗi vằn, một hiện tượng tự nhiên bình thường."
Ấu trùng muỗi vằn thường sống dưới lớp bùn đáy của các hồ, ao, sông. Khi đến giai đoạn trưởng thành, thường vào cuối xuân đầu hè hoặc mùa thu, chúng sẽ đồng loạt trở thành muỗi trưởng thành. Muỗi vằn đực sẽ tập trung trên mặt nước hoặc ven bờ, bay lượn lên xuống tạo thành từng cột hoặc đám, nhìn từ xa giống như những làn khói đen hoặc xám.
Tiến sĩ Phùng Tuyết Xuân cũng cho biết thêm, đây là tín hiệu giao phối của loài muỗi vằn. Muỗi cái sẽ bay vào đàn muỗi đực để chọn bạn tình. Sau khi giao phối, muỗi cái sẽ quay trở lại mặt nước để đẻ trứng. Hiện tượng "nhả khói" này sẽ không kéo dài lâu vì vòng đời của muỗi vằn trưởng thành khá ngắn, chỉ từ 2 đến 7 ngày. Ngay sau khi trưởng thành, chúng sẽ lập tức bắt đầu giao phối. Thời gian cao điểm của hoạt động này thường diễn ra vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn, kéo dài khoảng 1-2 tiếng. Khi trời tối hoặc điều kiện môi trường thay đổi, đàn muỗi sẽ dần dần tản đi.
Một hành tinh lùn được xác định “có thể duy trì sự sống”Chuyện đó đây - 1 ngày trước
Dữ liệu từ NASA cung cấp lần lượt 3 mảnh ghép cho thấy hành tinh lùn Ceres có thể có nguồn năng lượng hóa học lâu dài để duy trì sự sống.
Phát hiện khủng khiếp về nơi sự sống ngoài Trái Đất có thể ra đờiChuyện đó đây - 2 ngày trước
Các thành phần cơ bản cần thiết để xây dựng những hành tinh có sự sống đã được phát hiện ở nơi tưởng chừng rất chết chóc.
Nguy cơ khi lõi Trái đất “lệch nhịp”Chuyện đó đây - 2 ngày trước
Những biến đổi bất thường của sóng địa chấn sâu trong lòng đất đang hé lộ khả năng xuất hiện các hoạt động khác thường bên trong lõi Trái đất.
Phóng to 1 điểm trong bức tranh nổi tiếng của Van Gogh, chuyên gia phát hiện bí mật ẩn giấu suốt 136 nămChuyện đó đây - 3 ngày trước
Phát hiện bất ngờ về bức tranh “Những cây ô liu” của chuyên gia đã khiến giới yêu nghệ thuật bàn tán xôn xao.
Một vật thể ngoài hành tinh 4,56 tỷ năm tuổi đã đâm vào một ngôi nhà ở Mỹ: Các nhà khoa học cho biết nó già hơn Trái Đất 17 triệu năm!Chuyện đó đây - 4 ngày trước
Thiên thạch đặc biệt này đã có một hành trình dài trong vũ trụ trước khi lao xuống McDonough (ngoại ô thành phố Atlanta), Hoa Kỳ.
Năm 2008, có người đã âm thầm xây một căn hầm mật trên núi băng, bên trong chứa "bản sao lưu" cuối cùng của sự sốngChuyện đó đây - 4 ngày trước
Trên đảo Spitsbergen của Na Uy, thuộc quần đảo Svalbard lạnh giá ở Bắc Cực, có một công trình sâu trong lòng núi băng mang ý nghĩa rất lớn với nhân loại.
Đang đi bộ, người đàn ông sốc nặng khi thấy cảnh tượng trước mắtChuyện đó đây - 5 ngày trước
Một người đàn ông đang đi bộ qua những con đường mòn tuyệt đẹp của công viên thì bị rắn đuôi chuông khổng lồ chặn lại.
Thế giới vừa phát hiện ra 3 sinh vật lạ mớiChuyện đó đây - 5 ngày trước
Hình dáng kỳ lạ của chúng gây chú ý trong giới khoa học.
Lộ diện “người khổng lồ bí ẩn” chưa từng thấy trong vũ trụChuyện đó đây - 6 ngày trước
Dữ liệu kết hợp bởi 3 đài quan sát LIGO - Virgo - KAGRA đã giúp xác định một tín hiệu rất lạ từ vũ trụ.
Loài chim quý hiếm bậc nhất thế giới, vừa nở ra đã biết bayChuyện đó đây - 6 ngày trước
Loài chim này đi ngược hoàn toàn với quy luật tự nhiên.
Loài chim quý hiếm bậc nhất thế giới, vừa nở ra đã biết bayChuyện đó đây
Loài chim này đi ngược hoàn toàn với quy luật tự nhiên.