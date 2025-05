Nhan sắc nữ diễn viên 28 tuổi xinh như lớp 10 đang gây tranh cãi trong phim "Cha tôi, người ở lại"

Trên mạng xã hội, khán giả phản đối nếu kịch bản để An và Nguyên yêu nhau, cho rằng phim thuộc đề tài gia đình, hai anh em ngay từ đầu phim coi nhau như anh em ruột thịt, giờ có tình cảm với nhau là không nên. Chuyện tình cảm giữa bộ 3 An - Nguyên - Thảo đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Mặc dù An luôn tác thành cho Nguyên và Thảo, nhưng bản thân lại để tình cảm lại không cho thấy chỉ dừng lại ở anh em.