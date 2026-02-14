Chàng rể Anh và tình yêu đối với Tết Việt Nam

Edward Blackwell, sinh năm 1993, quốc tịch Anh, hiện đã sinh sống tại Việt Nam và làm việc trong lĩnh vực giáo dục được hơn 10 năm. Tết Bính Ngọ 2026 này sẽ là cái Tết thứ 11 mà anh trải qua tại Việt Nam . Tình cảm của anh với Việt Nam càng thêm sâu đậm khi anh đem lòng yêu và kết hôn với một cô gái Việt Nam vào năm 2025 vừa qua. Người vợ trẻ ấy hiện đang mang thai đứa con trai đầu lòng của Blackwell.

Edward Blackwell và cô dâu Việt Nam trong đám cưới của hai người (ảnh do Blackwell cung cấp).

Trao đổi với phóng viên VOV, Blackwell hồ hởi chia sẻ: “Tôi rất tự hào nói rằng năm nay sẽ là lần đầu tiên tôi ăn Tết Việt cùng gia đình riêng của mình. Tôi đã kết hôn và vợ tôi đang mang bầu. Do vậy, chúng tôi rất trông ngóng kỳ nghỉ Tết đặc biệt này bên nhau, để cùng tạo những kỷ niệm sẽ theo mình suốt đời”.

Ký ức khó quên về cái Tết đầu tiên

Blackwell kể, trong cái Tết đầu tiên ở Việt Nam, anh may mắn được cha mẹ từ Anh sang thăm. Dạo đó, Blackwell sống ở gần Công viên Thống Nhất (Hà Nội) và từ đó có thể dễ dàng ngắm pháo hoa trình diễn ở khu vực này vào dịp Tết. Blackwell mời bố mẹ sang chơi để ngắm màn pháo hoa đêm Giao thừa. Nhưng Blackwell không may bị mệt đúng lúc 23h nên phải đi nghỉ sớm, còn bố mẹ anh đành phải xem pháo hoa từ hàng ghế sau của một chiếc taxi khi họ quay trở về khách sạn.

Điều bất ngờ thú vị xảy ra khi bố mẹ của Blackwell bước vào khách sạn. Tại đó, Blackwell kể, các nhân viên khách sạn đã chào đón và chúc mừng năm mới hai ông bà - những người vừa “xông đất” khách sạn ngay đầu năm. “Các nhân viên nói rằng cha tôi khá cao tuổi, mái tóc lại bạc nữa nên việc ông ấy là người đầu tiên bước qua cửa vào khách sạn vào đầu năm mới âm lịch là điều may mắn đối với họ. Và thế là hai cụ đã uống với họ tới tận 3h sáng, rồi làm thêm một tô phở để lại sức”.

Blackwell (phải) bên cha mẹ mình (ảnh do nhân vật cung cấp).

Blackwell cho biết, anh đã đi thăm nhiều đền chùa trong ngày mồng 1 Tết, coi đó như một cách để thể hiện sự tôn trọng văn hóa bản địa và cũng là để được tận mắt chứng kiến truyền thống Việt Nam. Anh ấn tượng về việc các gia đình Việt Nam giữ nghiêm phong tục địa phương cũng như sự hào hứng, nhiệt tình của họ trong những cuộc sum vầy.

Vậy Blackwell thường đón Tết thế nào? Anh nói, “sau Giáng sinh và Tết Dương lịch, tôi bắt đầu tìm kiếm các dấu hiệu của Tết Nguyên đán đang đến gần”.

Những dấu hiệu đó, theo lời kể của chàng rể Anh này là một bài hát về Tết, một cây hoa đào hay một đoạn quảng cáo ngắn về Tết trên ti-vi, trong những tuần đầu tiên của tháng 1. “Thường thì đến gần cuối tháng 1, bạn sẽ cảm nhận rõ tinh thần của Tết. Một trong những dấu hiệu rõ rệt nhất là lưu lượng giao thông gia tăng, có nhiều người tụ tập trên vỉa hè để bán đồ Tết. Tuy nhiên, cái mà tôi ưa thích nhất chính là không khí đêm Giao thừa, khi nhiều gia đình Việt Nam hòa vào đám đông chung dạo bộ trước lúc bước sang năm mới Âm lịch. Tôi cảm nhận rằng chính cảm xúc cộng đồng khi ấy là điều đặc biệt nhất”.

Blackwell thú nhận rằng mình vẫn chưa tự gói được bánh chưng nhưng sẽ phải thử việc này trong tương lai gần.

Khác biệt giữa Tết Việt và Tết Anh

Sau hơn một thập kỷ sống ở Việt Nam, Blackwell tâm sự rằng anh hiếm khi bị sốc hoặc ngạc nhiên mạnh về những khác biệt văn hóa giữa hai nước. Tuy nhiên, chàng rể Anh này vẫn chưa thôi ngỡ ngàng và cười thích thú khi chứng kiến cách ăn diện của người Việt vào ngày Mùng 1 Tết Nguyên đán, khi họ đi thăm người thân. Blackwell thấy chi tiết này rất thú vị vì nó tương phản với cách của người Anh vẫn làm.

“Thí dụ nhé, người Việt Nam có xu hướng mặc đồ thoải mái thường ngày trong cả năm. Khi ấy, như tôi thì lại thường có thói quen mặc com-lê cà vạt, nên sẽ nổi bật giữa đám đông khá rõ”, Blackwell phân tích. “Nhưng khi Tết đến xuân về, tôi lại thấy nhiều người Việt mặc các trang phục rất trang trọng, lịch sự. Ngày Mồng 1, đi thăm ông bà, nhiều người còn mặc diện hơn cả khi họ đi dự đám cưới. Trái lại, người Anh lại mặc bảnh cả năm nhưng đến kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, họ lại ăn vận theo hướng thoải mái, thuận tiện”.

Blackwell cho rằng khác biệt lớn giữa Tết Việt và Tết Anh nằm ở sự kết nối với gia đình, tầm quan trọng của tổ tiên và cả khía cạnh tâm linh nữa. Theo anh, Tết Việt đề cao tất cả những yếu tố truyền thống này. Hơn nữa, Blackwell cho biết, Tết Dương lịch ở Anh nhìn chung ít quan trọng hơn so với Giáng sinh. “Bên Anh Quốc, trong khi Giáng sinh là thời gian cho gia đình thì Năm Mới là thời gian dành cho bạn bè và thực sự chỉ có một truyền thống là đếm ngược”.

Gìn giữ bản sắc dân tộc Việt Nam

Blackwell đặc biệt trăn trở về việc gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống. Anh tâm sự: “Tôi nghĩ rằng bất cứ hoạt động nào duy trì truyền thống, phong tục của Việt Nam đều thiết yếu đối với bản sắc của đất nước Việt Nam. Ở phương Tây, nhiều truyền thống của chúng tôi đã bị xói mòn theo thời gian, nhiều lễ hội của chúng tôi đã bị thương mại hóa quá mức khiến chúng mất đi ý nghĩa gốc. Do vậy, tôi muốn khuyến khích mọi người dân Việt Nam tiếp tục duy trì các truyền thống của mình, tiếp tục giữ lấy những cuộc đoàn viên gia đình trong kỳ nghỉ lễ. Không những thế, họ cần truyền lại phong tục đó cho thế hệ trẻ để giữ cho văn hóa này trường tồn”.

Blackwell bày tỏ niềm tin vào sức sống của văn hóa Việt Nam và vị thế đang lên của đất nước.

Trước thềm Tết Bính Ngọ 2026, Edward Blackwell gửi lời chúc toàn thể người dân Việt Nam một năm mới tràn đầy hạnh phúc. “Tôi cũng hy vọng rằng năm mới, đất nước các bạn sẽ còn thịnh vượng hơn nữa”.