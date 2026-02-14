Mới nhất
Yêu nhau 5 năm nhưng bạn gái không muốn kết hôn

Thứ bảy, 07:01 14/02/2026 | Gia đình

Dù đã yêu nhau 5 năm, cả 2 đều đã ngoài 30 tuổi, nhưng bạn gái tôi vẫn không muốn kết hôn. Cô ấy muốn được sống tự do, không ràng buộc hôn nhân.

Yêu nhau 5 năm, một khoảng thời gian đủ dài để chúng tôi thấu hiểu từng thói quen, sở thích của nhau. Với tôi, 5 qua đã quá đủ để chúng tôi thấu hiểu, chia sẻ và đồng hành cùng nhau trong quãng đời còn lại. Thế nhưng, khi nói về chuyện hôn nhân, tôi và bạn gái lại ở 2 thái cực đối lập.

- Ảnh 1.

Tôi và bạn gái có quan điểm khác nhau hoàn toàn về hôn nhân (Ảnh minh họa. Nguồn: AI)

Tôi là một người đàn ông của gia đình truyền thống. Tôi khao khát có một gia đình nhỏ. Nhưng bạn gái tôi lại khác. Cô ấy luôn khao khát được đi đây đi đó, được tự do. 

Mỗi khi tôi chạm đến chủ đề cưới xin, ánh mắt cô ấy lại thoáng chút lo âu và né tránh. Cô ấy sợ sự ràng buộc của những trách nhiệm làm dâu, làm vợ, làm mẹ. 

Cô ấy bảo: "Em vẫn còn trẻ, em còn muốn đi đây đi đó, muốn sống cho chính mình mà không phải lo nghĩ chuyện bỉm sữa hay bếp núc".

Chúng tôi vẫn yêu nhau, sự quan tâm vẫn đong đầy, nhưng nỗi trăn trở về một mái ấm cứ thế lớn dần trong tôi. Một bên là sự tự do rực rỡ mà cô ấy tôn thờ, một bên là ngôi nhà và những đứa trẻ mà tôi hằng mơ ước. Khoảng cách giữa chúng tôi bây giờ không phải là địa lý, mà là định nghĩa về hạnh phúc.

Năm nay tôi 35 tuổi, còn cô ấy cũng đã 31 tuổi, không còn trẻ để mãi rong ruổi, yêu chỉ để yêu thế này. Đã có lúc tôi nghĩ hay cả 2 dừng lại, nhưng tình cảm 5 năm không thể nói dừng là dừng được.

Tiểu Vy/VOV.VN (Ghi)
