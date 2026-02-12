Mới nhất
4 nỗi lo khiến người trẻ ngại về nhà ăn Tết: không chỉ là chuyện tiền bạc

Thứ năm, 09:48 12/02/2026 | Chuyện vợ chồng
Bảo An
Bảo An
GĐXH - Tết là dịp đoàn viên, nhưng với nhiều bạn trẻ ngày nay, trở về nhà dịp này lại gắn liền với áp lực tài chính, những câu hỏi “hỏi xoáy đáp xoay”, chi phí biếu tặng, và nghĩa vụ lì xì trẻ nhỏ – khiến kỳ nghỉ trở thành một trải nghiệm căng thẳng.

Áp lực tài chính khiến nhiều người trẻ ngại về quê dịp Tết

Tết Nguyên đán vốn được xem là dịp sum họp thiêng liêng, nhưng với nhiều người trẻ hiện nay, hành trình về quê lại đi kèm không ít áp lực. Trong đó, nỗi lo lớn nhất là vấn đề tài chính: chi phí đi lại tăng cao, tiền mua sắm quần áo, quà biếu họ hàng, lì xì cho trẻ nhỏ… khiến nhiều người cảm thấy "chưa kịp thở đã hết tiền". Sau một năm làm việc chật vật, Tết đôi khi trở thành gánh nặng hơn là khoảng thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Bên cạnh tiền bạc, áp lực tâm lý cũng là điều khiến người trẻ e ngại mỗi lần về nhà. Những câu hỏi quen thuộc về công việc, thu nhập, hôn nhân hay nhà cửa dù xuất phát từ sự quan tâm, nhưng lại vô tình chạm vào những khoảng trống chưa thể lấp đầy. Cảm giác bị kỳ vọng, bị đánh giá hoặc so sánh với bạn bè cùng trang lứa khiến không ít người trẻ rơi vào trạng thái căng thẳng, thậm chí lo lắng trước cả khi Tết đến.

Thực tế này cho thấy, Tết của người trẻ ngày nay không chỉ là chuyện đoàn viên mà còn là câu chuyện của áp lực xã hội và trách nhiệm vô hình. Khi những chuẩn mực thành công bị đặt nặng, niềm vui ngày Tết dễ bị lu mờ bởi lo âu. Việc thấu hiểu và giảm bớt kỳ vọng từ cả gia đình lẫn xã hội có thể là chìa khóa để Tết thực sự trở về đúng ý nghĩa ban đầu: một dịp sum vầy nhẹ nhàng, ấm áp và không phán xét.

