Nhận đất thừa kế chưa kịp vui, con trai tá hỏa khi phải ra tòa vì khoản nợ lớn của cha

Sau khi ông Ngô ở Thiểm Tây (Trung Quốc) qua đời đầu năm nay, con trai và con gái ông được xác định là những người thừa kế hợp pháp một bất động sản do ông để lại.

Tuy nhiên, chưa kịp hoàn tất các thủ tục liên quan đến tài sản thừa kế, hai anh em bất ngờ nhận được giấy triệu tập của Tòa án.

Nguyên đơn trong vụ kiện là bà Mai - một người phụ nữ cho rằng ông Ngô từng vay của bà 250.000 NDT (khoảng 870 triệu đồng) từ năm 2015 và đến nay vẫn chưa hoàn trả đầy đủ.

Khoản vay nhiều năm chưa thanh toán

Theo hồ sơ vụ việc, năm 2015, ông Ngô vay của bà Mai 250.000 NDT, cam kết hoàn trả trong vòng 3 năm, mỗi tháng thanh toán một khoản lãi nhất định.

Để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ, ông đã dùng chính mảnh đất mình sở hữu làm tài sản thế chấp.

Tuy nhiên, khi đến hạn, ông Ngô không thanh toán đủ cả tiền gốc lẫn tiền lãi như thỏa thuận.

Trước sự thúc giục liên tục từ phía chủ nợ, ông chỉ trả hơn 10.000 NDT (khoảng 33 triệu đồng), sau đó cắt đứt liên lạc. Gia đình ông cũng không rõ tung tích của ông trong một thời gian dài.

Sau nhiều năm tìm kiếm không có kết quả, bà Mai mới biết tin ông Ngô đã qua đời. Cho rằng khoản nợ vẫn còn hiệu lực pháp lý, bà quyết định khởi kiện, yêu cầu những người thừa kế của ông phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Tòa án xác định người thừa kế có trách nhiệm thanh toán các khoản nợ hợp pháp của người đã khuất trong phạm vi giá trị tài sản được thừa kế. Ảnh minh họa

Con cái phủ nhận trách nhiệm

Tại phiên xét xử, con trai ông Ngô cho rằng bản thân chỉ thừa kế tài sản theo quy định pháp luật, chưa từng ký bất kỳ giấy tờ vay mượn nào nên không có nghĩa vụ trả nợ thay cha.

Người con gái cũng khẳng định chưa từng nghe cha nhắc đến khoản vay này, dù phía nguyên đơn xuất trình giấy vay tiền và tin nhắn làm bằng chứng.

Sự việc khiến hai anh em rơi vào tình trạng hoang mang. Họ cho rằng mình đang phải gánh một khoản nợ "từ trên trời rơi xuống", trong khi không hề hay biết gì về giao dịch tài chính trước đó của cha.

Quyền thừa kế đi kèm nghĩa vụ tài chính

Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự Trung Quốc, Tòa án xác định người thừa kế có trách nhiệm thanh toán các khoản nợ hợp pháp của người đã khuất trong phạm vi giá trị tài sản được thừa kế.

Họ không phải dùng tài sản cá nhân để trả phần nợ vượt quá giá trị di sản.

Quy định này nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của chủ nợ, đồng thời ngăn chặn tình trạng người vay trốn tránh nghĩa vụ thông qua việc chuyển giao tài sản cho người thân.

Sau khi xem xét chứng cứ và giá trị tài sản thừa kế, Tòa án tuyên con trai và con gái ông Ngô phải cùng nhau thanh toán 240.000 NDT (khoảng 845 triệu đồng) – số tiền còn lại sau khi đã trừ khoản ông Ngô từng trả trước đó.

Thẩm phán giải thích rõ, dù người con trai không trực tiếp ký hợp đồng vay tiền, nghĩa vụ thanh toán phát sinh từ tư cách người thừa kế tài sản. Nếu không muốn gánh nghĩa vụ này, họ có quyền từ chối nhận di sản ngay từ đầu.

Từ chối thừa kế: Một lựa chọn pháp lý

Theo quy định, người thừa kế có thể từ chối nhận tài sản, đồng thời không phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan đến người đã mất.

Tuy nhiên, nếu đã nhận di sản thì phải chấp nhận cả phần nghĩa vụ trong giới hạn giá trị tài sản đó.

Vụ việc một lần nữa làm dấy lên tranh luận về rủi ro pháp lý khi nhận thừa kế mà chưa nắm rõ tình trạng tài chính của người để lại tài sản.

Những trường hợp thừa kế tương tự từng gây xôn xao

Trước đó, năm 2023, dư luận Trung Quốc từng chú ý đến câu chuyện của cậu bé 4 tuổi tên Tiểu Phó.

Sau khi cha qua đời vì tai nạn giao thông, cậu trở thành người thừa kế hợp pháp và đồng thời phải gánh khoản nợ thế chấp 6.000 NDT mỗi tháng (khoảng 20 triệu đồng).

Gia đình khi đó đang có khoản vay mua nhà chưa tất toán, lại phát sinh vướng mắc pháp lý liên quan đến cuộc hôn nhân trước của người cha.

Trong khi đó, mẹ của Tiểu Phó chỉ có thu nhập khoảng 2.000 NDT mỗi tháng (gần 7 triệu đồng), khiến hoàn cảnh càng thêm khó khăn.

Những vụ việc như vậy cho thấy, thừa kế tài sản không đơn thuần là nhận quyền lợi, mà còn có thể kéo theo những nghĩa vụ tài chính không nhỏ.

Việc tìm hiểu kỹ tình trạng nợ, nghĩa vụ dân sự của người đã khuất trước khi nhận di sản là điều cần thiết để tránh rơi vào tình huống "tiến thoái lưỡng nan".