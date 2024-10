Châu Tấn: 9 mối tình, 1 cuộc hôn nhân, U50 vẫn khắc khoải tìm tình yêu vĩnh cửu

50 tuổi, Châu Tấn vẫn trẻ như gái đôi mươi nhờ thói quen mà chị em nào cũng nên tham khảo GĐXH - Châu Tấn đã tròn 50 tuổi nhưng nhan sắc cô vẫn như gái đôi mươi nhờ bí quyết chăm sóc da đáng tham khảo.

Châu Tấn trải qua trên dưới 10 cuộc tình, có một cuộc hôn nhân đổ vỡ nhưng vẫn khao khát một tình yêu vĩnh cửu. Gần đây, thông tin nữ diễn viên Như Ý truyện chia tay bạn trai kém 13 tuổi tiếp tục trở thành câu chuyện khiến người hâm mộ quan tâm.

Châu Tấn vẫn khao khát một tình yêu vĩnh cửu ở tuổi 50.

Tờ Sohu gọi Châu Tấn là diễn viên có "não bộ yêu đương" hay "máy thu hoạch nam thần" vì trải qua nhiều mối tình nhưng vẫn không đi đến đâu.

Trước đây, khi được hỏi về chuyện tình cảm, Châu Tấn thừa nhận cô mong muốn có một mối tình vĩnh cửu. Điều đáng tiếc là mọi mối quan hệ của Châu Tấn đều kết thúc không trọn vẹn.

Châu Tấn là một người rất đơn giản, thẳng thắn, dám yêu dám hận. Bất chấp những mối tình đi qua đều để lại "sẹo", nữ diễn viên sinh năm 1974 vẫn khao khát được yêu và chấp nhận "bị bầm dập trong tình yêu".

Trong bài phỏng vấn năm 2004, Châu Tấn từng tuyên bố: "Tình yêu là điều đẹp nhất trong lòng tôi. Ngoài tình cảm gia đình, điều quan trọng nhất chính là tình yêu".

Lịch sử tình trường của Châu Tấn rất phức tạp, từ năm 17 đến khi 50 tuổi, cô đã yêu 9 người đàn ông nhưng những mối tình này đều kết thúc trong sự tiếc nuối.

Châu Tấn - Lôi Minh (1991 - 1993)

Người ta thường nói: Mối tình đầu là mối tình đẹp đẽ và trong sáng nhất, là "bạch nguyệt quang" trong lòng nhiều người, và mối tình đầu của Châu Tấn bắt đầu khi cô vẫn còn đi học.

Năm 1991, khi đó Châu Tấn mới 17 tuổi đã đến Bắc Kinh để quay bộ phim Cổ mộ hoang trai (Inside an Old Grave). Tại đây, cô gặp gỡ Lôi Minh - một tài năng âm nhạc khá nổi tiếng lúc bấy giờ. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, một thiếu nữ mới lớn như Châu Tấn nhanh chóng bị Lôi Minh làm mê hoặc. Sau vài lần gặp gỡ, cả hai nhanh chóng hẹn hò.

Ban đầu, cả hai rất hòa hợp trong chuyện tình cảm nhưng khi Châu Tấn bắt đầu bận rộn với công việc phim ảnh, Lôi Minh cảm thấy không hài lòng. Anh hy vọng bạn gái sẽ trở thành một bà nội trợ nhưng Châu Tấn lại không nghĩ như vậy. Cô cho rằng, phụ nữ nên có sự nghiệp của riêng mình. Cuối cùng, sự bất đồng trong quan điểm sống khiến cả hai chia tay sau ba năm hẹn hò.

Châu Tấn - Đậu Bằng (1993 - 1998)

Ngay sau khi chia tay Lôi Minh, Châu Tấn gặp ngôi sao nhạc rock trẻ Đậu Bằng - em họ Đậu Duy, chồng cũ "thiên hậu" Vương Phi. Khi đó Đậu Bằng đang hát trong quán bar, Châu Tấn vừa nghe nhạc đã ngay lập tức cảm mến anh chàng ca sĩ tài năng này và nhanh chóng nảy sinh tình cảm.

Khi yêu nhau, cả Châu Tấn và Đậu Bằng đều chưa nổi tiếng, cuộc sống của họ rất khó khăn. Nhưng Đậu Bằng rất chiều chuộng Châu Tấn, anh không nỡ nhìn bạn gái đi tàu điện ngầm đến nơi làm việc nên cố vay tiền mua một chiếc ô tô cũ tặng Châu Tấn. Thậm chí, Đậu Bằng còn hứa sẽ mua một căn nhà ở Bắc Kinh để cả hai có chốn đi về.

Nhờ sự nỗ lực, sự nghiệp của cặp đôi đều rất thuận lợi. Sau 5 năm, Đậu Bằng cũng hoàn thành lời hứa mua nhà ở Bắc Kinh nhưng lúc này mối quan hệ của hai người cũng dần đi đến hồi kết. Cả hai thường xuyên cãi vã về chuyện trang trí nhà cửa, mua sắm đồ đạc. Những bất đồng dần lớn khiến Châu Tấn và Đậu Bằng quyết định chia tay.

Sau này, Châu Tấn từng bày tỏ sự tiếc nuối về mối tình đẹp đẽ này: "Tôi không hối hận nhưng tôi cảm thấy rất nuối tiếc. Nếu không chia tay, tôi nghĩ mình đã có vài đứa con rồi".

Châu Tấn - Giả Hoành Thanh (1998 - 1999)

Vào năm chia tay với Đậu Bằng, Châu Tấn và Giả Hoành Thanh hợp tác chung trong phim Sông Tô Châu . Khi vừa gặp Châu Tấn trên phim trường, ánh mắt Giả Hoành Thanh chợt sáng lên, anh biết mình đã phải lòng cô gái này.

Cả hai nhanh chóng yêu nhau vì thường xuyên ở trên phim trường. Ngay cả khi bộ phim kết thúc, chuyện tình của cặp đôi vẫn không bị ảnh hưởng. Vào thời điểm đó, Giả Hoành Thanh đã là một diễn viên có tiếng. Anh không ngại đưa Châu Tấn đi casting, thử vai nhiều bộ phim truyền hình.

Một lần nọ, khi Châu Tấn thử mặc đồ cổ trang liền lọt vào mắt xanh đạo diễn Lý Thiếu Hồng và được ông "nhắm" cho vai diễn Thái Bình công chúa trong Đại Minh Cung Từ. Bộ phim sau đó nổi tiếng khắp châu Á giúp Châu Tấn một bước thành sao.

Nhiều nguồn tin cho rằng, Giả Hoành Thanh cũng đi thử vai nhưng không được nhận. Thay vào đó, bạn gái anh là Châu Tấn lại là người được chọn. Vì lý do này, mối quan hệ của cặp đôi nhanh chóng đổ vỡ chỉ sau một năm hẹn hò. Tuy nhiên, cũng có thông tin cho rằng, Giả Hoành Thanh chia tay người đẹp họ Châu sau khi nhìn thấy hình ảnh cô tình tứ với ca sĩ Phác Thụ trên tivi nên quyết định chia tay.

Châu Tấn - Phác Thụ (1999 - 2000)

Châu Tấn gặp Phác Thụ khi đang quay phim Lúc ấy hoa nở (Where have all the flowers gone) và ngay lập tức bị thu hút bởi nét ưu sầu, buồn bã của anh. Phác Thụ là một ca sĩ trẻ, có giọng hát ngọt ngào và truyền cảm, giống như nhiều cô gái khác, Châu Tấn cũng bị mê hoặc bởi giọng ca này ngay lần đầu nghe.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Châu Tấn và Phác Thụ cũng không kéo dài lâu. Châu Tấn có tính cách vô tư, thoải mái trong khi Phác Thụ lại trầm tính, ít nói. Sau một năm hẹn hò, cặp đôi chia tay vì nhiều khác biệt trong tính cách.

Châu Tấn - Tống Ninh (2001 - 2002)

Khi Châu Tấn đang quay phim Yên vũ hồng nhan , cô đã gặp Tống Ninh - một người mẫu 19 tuổi. Tống Ninh sở hữu vẻ ngoài điển trai, cao ráo rất có khí chất. Cả hai nhanh chóng phải lòng và hẹn hò sau những buổi đi quay.

Tuy nhiên, mối tình này cũng chỉ kéo dài một năm. Sau khi hoàn thành xong các cảnh quay ở Đài Loan, Châu Tấn quay về Đại lục, hai người dần mất liên lạc rồi chấm dứt mối quan hệ.

Châu Tấn - Lý Á Bằng (2002 - 2003)

Năm 2002, Châu Tấn được giao vai Hoàng Dung trong phim kiếm hiệp Anh hùng xạ điêu của cố nhà văn Kim Dung. Người đảm nhận vai Quách Tĩnh chính là Lý Á Bằng. Vào thời điểm đó, cả hai đều là diễn viên nổi tiếng và được nhận xét là Quách Tĩnh - Hoàng Dung đẹp nhất màn ảnh.

Ngoài vẻ điển trai, nam tính, Lý Á Bằng từng chơi nhạc rock nên mọi mặt đều phù hợp với tiêu chí lựa chọn của Châu Tấn. Nữ diễn viên từng hết lời khen ngợi bạn trai: "Lý Á Bằng đã thỏa mãn mọi tưởng tượng của tôi về đàn ông".

Vào thời điểm đó, Lý Á Bằng vẫn chưa chia tay Cù Dĩnh nhưng đã sớm phải lòng Châu Tấn. Anh không ngần ngại nói lời chia tay với bạn gái và đến bên Châu Tấn. Cả hai thường xuyên thể hiện tình cảm trên phim trường rất thân mật.

Dù yêu nhau sâu đậm là vậy nhưng khi gặp gỡ "thiên hậu" Vương Phi vào năm 2003, Lý Á Bằng đã trúng tiếng sét ái tình với cô. Anh kiên quyết bỏ rơi Châu Tấn sau một năm yêu đương để đến bên Vương Phi. Đau đớn vì bị Lý Á Bằng "đá" nhưng Châu Tấn vẫn chọn cách buông tay và tập trung cho sự nghiệp để quên đi mối tình khó quên này.

Châu Tấn - Lý Đại Tề (2004 - 2009)

Sự xuất hiện của Lý Đại Tề giúp Châu Tấn thoát khỏi những tháng ngày u ám, tự kỉ một mình vì bị Lý Á Bằng bỏ rơi. Lý Đại Tề là nhà tạo mẫu của Châu Tấn, dưới sự hướng dẫn của anh, gu thời trang của nữ diễn viên Họa bì được cải thiện rất nhiều. Sự ân cần, chiều chuộng của Lý Đại Tề khiến Châu Tấn dần nảy sinh tình cảm.

Châu Tấn từng nói trên chương trình rằng Lý Đại Tề chăm sóc cô rất chu đáo trong cuộc sống hàng ngày, nếu không có anh, cô thật sự không biết làm sao.

Khi yêu nhau mặn nồng, Châu Tấn hết lời khen ngợi bạn trai trên truyền thông. "Mãi đến khi gặp Lý Đại Tề, tôi mới nhận ra đàn ông khi yêu là như thế nào. Anh ấy chính là làn gió xuân thổi vào cuộc đời tôi. Tôi có tính cách nổi loạn, còn anh ấy thì như một người đàn ông trưởng thành", nữ diễn viên 7X thú nhận.

Châu Tấn chia sẻ, Lý Đại Tề có suy nghĩ phóng khoáng, không gò bó hay gia trưởng và cho cô nhiều sự tự do.

Ấy thế nhưng, trước những lời cầu hôn của Lý Đại Tề, Châu Tấn luôn từ chối với lý do quá bận rộn với công việc. Tại một lễ trao giải năm 2009, khi được phóng viên hỏi đã tính đến chuyện kết hôn hay chưa, Châu Tấn xua tay phủ nhận rồi lạnh lùng rời đi. Thấy thái độ của bạn gái, Lý Đại Tề hiểu anh và Châu Tấn đã kết thúc.

Châu Tấn - Vương Thước (2009 - 2010)

Vài tháng sau khi chia tay Lý Đại Tề, Châu Tấn được giới thiệu với Vương Thước, một thiếu gia giàu có. Để theo đuổi Châu Tấn, Vương Thước không ngần ngại chi một số tiền "khủng" mua những món đồ mà cô thích. Khi đó Châu Tấn đã là nữ diễn viên hạng A, Vương Thước lại nóng lòng muốn tuyên bố với cả thế giới chuyện tình của hai người.

Để chúc mừng sinh nhật Châu Tấn, thiếu gia họ Vương còn cho đốt pháo hoa hoành tráng suýt gây ra một nổ.

Vương Thước giàu có nhưng Châu Tấn lại không hề thiếu tiền. Xét theo những mối quan hệ trước đây thì cô chỉ thích đàn ông có tài nên hai người đã chia tay chưa đầy nửa năm.

Châu Tấn - Cao Thánh Viễn (2014 - 2020)

Cao Thánh Viễn có lẽ là người đàn ông may mắn nhất khi nhận được cái gật đầu kết hôn từ Châu Tấn.

Sau nhiều mối tình không thành, Châu Tấn sống khép kín hơn. Mãi tới năm 2014, cô mới tuyên bố kết hôn với Cao Thánh Viễn khiến nhiều người bất ngờ. Năm đó Châu Tấn tròn 40 tuổi, người hâm mộ vui mừng vì cuối cùng cô đã tìm được người đàn ông phù hợp.

Cao Thánh Viễn là người Mỹ gốc Hoa, được khán giả biết đến qua một số bộ phim truyền hình ở Mỹ. Ban đầu, chuyện tình cảm của Châu Tấn và Cao Thánh Viễn không được bố mẹ cô ủng hộ với lý do nam diễn viên sinh ra trong gia đình không hạnh phúc. Hiểu rõ sự lo lắng của cha mẹ Châu Tấn, Cao Thánh Viễn tới Bắc Kinh đưa giấy khai sinh cho bố mẹ bạn gái đồng thời cho biết, dù bố mẹ anh ly hôn nhưng cha dượng đối xử với mình rất tốt. Cao Thánh Viễn khẳng định không bao giờ sống thiếu vắng tình yêu từ khi còn nhỏ và tự tin sẽ mang lại hạnh phúc cho Châu Tấn.

Thấy sự chân thành của Cao Thánh Viễn, cha mẹ Châu Tấn cuối cùng cũng đồng ý hôn sự của hai người. Vào ngày cưới, Cao Thánh Viễn bày tỏ tình yêu cháy bỏng dành cho Châu Tấn: "Chỉ cần trái tim anh còn đập, tình yêu của chúng ta sẽ không bao giờ bị chia cắt".

Tuy nhiên, từ khi về chung một nhà, những bất đồng quan điểm trong cuộc sống dần khiến cả hai trở nên xa cách. Sau 6 năm chung sống, Châu Tấn - Cao Thánh Viễn tuyên bố ly hôn.

Thất bại sau cuộc hôn nhân đầu nhưng Châu Tấn vẫn rất lạc quan khi nói về tình yêu: "Hôn nhân rất đẹp và tôi tin tình yêu của mỗi người đều khác nhau. Tôi không thể bắt chước cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi, bởi vì mỗi người đều có kinh nghiệm sống của riêng mình và tôi phải đưa ra lựa chọn của mình một cách trung thực nhất".

Châu Tấn - Trác Việt (2021 - 2024)

Năm 2021, hình ảnh Châu Tấn và nghệ sĩ guitar Trác Việt cùng nhau đi ăn tối và tay trong tay trở về khách sạn được phóng viên ghi lại. Dù hơn "phi công trẻ" 13 tuổi nhưng Châu Tấn được nhận xét trông có phần "nhỉnh" hơn Trác Việt.

Ngày 1/10 vừa qua, blogger tung tin Châu Tấn bị tình trẻ bỏ rơi. Theo Sohu, Châu Tấn là người yêu không hối tiếc nhưng lại gặp phải "tra nam". Châu Tấn được cho là thường xuyên trả tiền khi đi hẹn hò, du lịch, chủ động làm việc nhà, nấu nướng nhưng đổi lại là sự lạnh lùng thờ ơ của Trác Việt. Thậm chí, Trác Việt chỉ coi bạn gái 50 tuổi như một cái máy ATM để "bào tiền".

Khi biết tin Châu Tấn chia tay Trác Việt, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự vui mừng thay nữ diễn viên. Trước thông tin bị tình trẻ "đá", Châu Tấn vẫn giữ im lặng.