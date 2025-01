Cháy nhà dân lúc rạng sáng ngày giáp Tết

Đại diện chính quyền quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) cho biết, vào rạng sáng hôm qua (25/1), tại một nhà dân sinh sống trên địa bàn bất ngờ xảy ra cháy. Ngay sau đó, nhiều lực lượng được huy động khẩn trương dập lửa.

Theo đó, vào lúc 1h20 rạng sáng cùng ngày, sau khi nhận được tin báo cháy của Trung tâm 114 TP. Hải Phòng xảy ra cháy tại số nhà 79, phố Quang Trung (phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng), lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng đã khẩn trương chỉ đạo nhiểu lực lượng khẩn trương đến hiện trường chữa cháy.

Nhiều lực lượng được huy động đến hiện trường chữa cháy.

Cụ thể, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hồng Bàng huy động 2 xe chữa cháy, 11 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng Công an quận Lê Chân, Ngô Quyền và các đội nghiệp vụ, Công an phường Phan Bội Châu tổ chức chữa cháy.

Đến 2h45 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Do được dập tắt kịp thời nên vụ cháy không xảy ra thiệt hại về người; riêng về tài sản cháy khoảng 30m2 gian bày bán nệm, mút, vải...

Sau khi khống chế được đám cháy, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hồng Bàng đã bàn giao hiện trường cho Đội Điều tra tổng hợp Công an quận và Công an phường Phan Bội Châu điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy cũng như giải quyết vụ việc theo thẩm quyền.

