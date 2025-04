Che biển số, lạng lách đánh võng, nam sinh ở Nam Định bị xử lý

Theo đó, khoảng 23h ngày 30/3/2025, Tổ công tác Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Nam Định trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực Quảng trường 3/2, thành phố Nam Định đã phát hiện 02 nam thanh niên có hành vi điều khiển xe mô tô dán băng dính che biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã lựa chọn thời điểm thích hợp để áp sát khống chế, kiểm tra, tạm giữ đối tượng cùng phương tiện vi phạm, bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ, người tham gia giao thông và bản thân đối tượng vi phạm. Cơ quan chức năng xác định đối tượng vi phạm là Bùi Đức Mạnh (SN 2008, trú tại đường Phùng Khắc Khoan, phường Trường Thi, thành phố Nam Định).

Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Nam Định đã ngăn chặn, xử lý đối tượng lạng lách, đánh võng trên địa bàn thành phố.

Lực lượng công an đang tiếp tục điều tra làm rõ đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Nam Định khuyến cáo, đề nghị các hộ gia đình tăng cường công tác quản lý, giáo dục con em mình chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn giao thông, có văn hóa khi tham gia giao thông. Tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe theo quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Nam Định chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. Đặc biệt hành vi tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh này.

