Chỉ cần xem ngày sinh Âm lịch là biết gia đình có vượng phát hay không
GĐXH - Có những ngày sinh Âm lịch mang theo ánh sáng của thịnh vượng, là "ngôi sao may mắn" giúp gia đình hòa thuận, sung túc.
Trong tử vi phương Đông, mỗi ngày sinh Âm lịch không chỉ đánh dấu thời khắc một con người đến với thế gian, mà còn gắn với khí vận, may mắn và phúc phần của cả gia đình. Dưới đây là những ngày sinh được xem là đem phú quý và hạnh phúc đến cho người thân suốt đời.
Người sinh ngày 3 và 8 Âm lịch: Từ nhỏ đã ngậm thìa vàng
Theo tử vi, ngày 3 và ngày 8 Âm lịch được xem là hai ngày lành, mang năng lượng cát tường đặc biệt.
Người sinh vào các ngày sinh Âm lịch này thông minh, kiên định và sở hữu mệnh kim – thổ. Kim tượng trưng cho kho báu, thổ tượng trưng cho cửa vàng, nên họ sớm có cơ hội tiếp cận tiền tài và thành công.
Ngay từ khi còn nhỏ, họ đã là "bảo bối" trong mắt gia đình, được yêu thương và kỳ vọng.
Tuy nhiên, không vì vậy mà họ lười biếng hay ỷ lại. Trái lại, họ học giỏi, quyết đoán, luôn đứng đầu trong học tập cũng như trong sự nghiệp.
Cuộc đời người sinh ngày 3 và 8 Âm lịch thường như được ông trời ưu ái, thuận buồm xuôi gió, ít thử thách nhưng nhiều cơ hội.
Dù là nam hay nữ, khi lập gia đình, họ luôn biết hòa hợp với bạn đời, đồng hành cùng người ấy xây dựng sự ấm no. Họ mang lại phúc khí, thu hút tài lộc, giúp gia đình hưởng trọn "trăm năm hạnh phúc".
Người sinh ngày 11 và 19 Âm lịch: Hòa khí sinh tài, vượng nhà vượng cửa
Những ngày sinh Âm lịch 11 và 19 tượng trưng cho tính cách mềm mỏng – mạnh mẽ đan xen.
Nữ giới dịu dàng, tinh tế, giàu sáng tạo; nam giới quyết đoán, bản lĩnh nhưng biết yêu thương và bảo vệ gia đình.
Người sinh vào hai ngày này sống thiện lương, kết giao được nhiều bạn tốt, và luôn mang đến sự bình yên cho những người xung quanh.
Sau khi lập gia đình, phúc khí của họ ngày càng mạnh: vợ chồng tôn trọng nhau, sống hòa thuận, yêu thương cha mẹ hai bên, và coi trọng chữ "nhà".
Nếu hai vợ chồng cùng khởi nghiệp, họ chắc chắn đồng lòng, hiểu nhau và dễ chạm đến thành công.
Bước sang tuổi trung niên, hoặc họ hoặc người bạn đời sẽ thành đạt, có vị thế và giàu có, giúp gia đình nở mày nở mặt.
Người sinh ngày 25 và 28 Âm lịch: Đời có bão giông rồi cũng sẽ gặp cầu vồng
Người sinh ngày 25 và 28 Âm lịch là kiểu người càng trưởng thành càng tỏa sáng. Thời trẻ, họ có thể gặp nhiều trắc trở, vấp ngã và thử thách.
Cuộc đời của họ không bằng phẳng, nhưng chính nghịch cảnh lại tạo nên bản lĩnh kiên cường và trái tim nhân hậu.
Đàn ông sinh vào hai ngày sinh Âm lịch này tốt bụng, biết nghe lời, sống trách nhiệm với gia đình.
Phụ nữ sinh vào hai ngày này thấu hiểu, nhẹ nhàng và dành sự tôn trọng tuyệt đối cho người bạn đời.
Mang trong mình sự kết hợp của ba yếu tố thổ – mộc – thủy, họ sở hữu vận mệnh của người "làm trụ cột".
Chỉ cần kiên trì và bền bỉ theo thời gian, họ sẽ xây dựng được sự thịnh vượng bền vững, không chỉ cho bản thân mà còn cho cả gia đình và thế hệ sau.
Sau khi kết hôn, họ trở thành "thần tài" của gia đình: giúp công việc kinh doanh thuận lợi, tài lộc dồi dào, vận may cứ thế tăng lên như diều gặp gió và kéo dài đến tận tuổi già.
6 ngày sinh Âm lịch mang phú quý đến cho gia đình
Mỗi ngày sinh Âm lịch đều mang một nguồn năng lượng riêng, nhưng những ai sinh vào ngày 3, 8, 11, 19, 25 và 28 thường được xem là người có phúc khí, biết yêu thương, khéo vun vén và mang lại sự thịnh vượng cho gia đình.
Cho dù cuộc đời trải hoa hồng hay nhiều thử thách, cuối cùng họ vẫn hướng về giá trị bền vững: gia đình hòa thuận, kinh tế vững vàng và hạnh phúc dài lâu.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
