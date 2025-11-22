Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Lấy được 1 trong 4 con giáp nam này: Vợ chỉ việc hạnh phúc, mọi vất vả để anh lo

Thứ bảy, 19:10 22/11/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong 12 con giáp, có 4 con giáp nam càng yêu gia đình càng chăm chỉ, càng cố gắng cho sự nghiệp, càng muốn trở thành bờ vai vững chắc cho người mình thương.

Tuổi Ngọ: Coi gia đình là ưu tiên số 1 sau khi kết hôn

Lấy được 1 trong 4 con giáp nam này: Vợ chỉ việc hạnh phúc, mọi vất vả để anh lo - Ảnh 1.

Con giáp Ngọ có tinh thần trách nhiệm rất cao, luôn nỗ lực làm việc để xây dựng hạnh phúc bền lâu. Ảnh minh họa

Những chàng trai tuổi Ngọ vốn sôi nổi, hòa đồng, thích giúp đỡ và giao lưu, nên trước khi gặp tình yêu đích thực, bạn bè luôn là mối quan tâm hàng đầu của con giáp nam này. 

Người tuổi Ngọ chẳng tính toán thiệt hơn, sẵn sàng giúp bất cứ ai gặp khó khăn nên luôn được quý mến và có mạng lưới quan hệ rộng.

Thế nhưng sau khi kết hôn, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Người tuổi Ngọ bắt đầu thu mình lại, dành trọn tâm trí cho gia đình. 

Họ có tinh thần trách nhiệm rất cao, luôn nỗ lực làm việc để xây dựng hạnh phúc bền lâu. 

Ngoài thời gian xã hội, phần lớn thời gian còn lại con giáp này dành cho vợ con, để người bạn đời luôn cảm thấy đủ đầy và an tâm tựa vào.

Tuổi Thìn: Thành công là để gia đình được hạnh phúc

Lấy được 1 trong 4 con giáp nam này: Vợ chỉ việc hạnh phúc, mọi vất vả để anh lo - Ảnh 2.

Người tuổi Thìn muốn mang đến cho vợ cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc. Ảnh minh họa

Đàn ông tuổi Thìn là mẫu người tham vọng, bản lĩnh và giàu ý chí tiến thủ. Một khi đã yêu ai thật lòng, con giáp luôn mong chứng minh năng lực bản thân, đặc biệt trong lĩnh vực sự nghiệp. 

Khó khăn hay thử thách đều không khiến họ chùn bước, trái lại càng khiến họ nỗ lực nhiều hơn để đạt thành tựu.

Sau khi kết hôn, động lực ấy càng mạnh mẽ hơn. Người tuổi Thìn vừa muốn người yêu trở thành vợ, vừa muốn mang đến cho cô ấy cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc. 

Không ngại vất vả, không ngại hy sinh, họ sẵn sàng làm mọi điều để gia đình êm ấm và sung túc.

Tuổi Tuất: Càng trưởng thành càng sống vì gia đình

Lấy được 1 trong 4 con giáp nam này: Vợ chỉ việc hạnh phúc, mọi vất vả để anh lo - Ảnh 3.

Trong hôn nhân, đàn ông tuổi Tuất đặc biệt coi trọng người bạn đời. Ảnh minh họa

Con giáp Tuất được biết đến là mẫu đàn ông nghĩa tình, trân trọng các mối quan hệ và hết lòng với những người họ yêu quý. 

Nhờ chân thành, họ luôn có quý nhân trợ giúp và các mối quan hệ xã hội rộng mở.

Trong hôn nhân, đàn ông tuổi Tuất đặc biệt coi trọng người bạn đời. Họ lo nghĩ cho gia đình nhiều hơn cho bản thân, lúc nào cũng trăn trở làm sao kiếm được nhiều tiền hơn để cải thiện cuộc sống. 

Sự chăm chỉ và kiên trì của con giáp này giúp ngôi nhà luôn yên ấm, vợ không phải bận tâm chuyện tài chính và bầu không khí gia đình lúc nào cũng hài hòa.

Tuổi Dần: Mạnh mẽ bên ngoài, dịu dàng với vợ con

Lấy được 1 trong 4 con giáp nam này: Vợ chỉ việc hạnh phúc, mọi vất vả để anh lo - Ảnh 4.

Con giáp Dần muốn trở thành chỗ dựa tinh thần lẫn vật chất, muốn yêu thương, che chở, đảm bảo rằng vợ con luôn được sống trong sự đủ đầy, an toàn và yêu thương. Ảnh minh họa

Đàn ông tuổi Dần vốn nổi bật trong công việc, có mục tiêu và lý tưởng rõ ràng, vì vậy luôn được tôn trọng và nể phục. 

Họ quyết đoán, gan dạ và có khả năng tạo dựng sự nghiệp vững vàng.

Thế nhưng khi yêu thật lòng, trọng tâm cuộc sống của tuổi Dần không còn là thành công cho riêng mình mà là hạnh phúc chung của gia đình. 

Họ muốn trở thành chỗ dựa tinh thần lẫn vật chất, muốn yêu thương, che chở, đảm bảo rằng vợ con luôn được sống trong sự đủ đầy, an toàn và yêu thương.

4 con giáp nam coi gia đình là trung tâm cuộc sống

4 con giáp nam Tuổi Ngọ – Tuổi Thìn – Tuổi Tuất – Tuổi Dần đều có điểm chung là càng yêu gia đình, họ càng mạnh mẽ, càng nỗ lực, càng quyết tâm tạo dựng tương lai hạnh phúc.

Với họ, công việc không chỉ là sự nghiệp cá nhân, mà còn là cách bảo vệ người mình thương và xây dựng một mái nhà bình yên để cùng nắm tay đi đến cuối đời.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Top con giáp nữ có mệnh thiếu phu nhân: Càng trưởng thành càng giàu sangTop con giáp nữ có mệnh thiếu phu nhân: Càng trưởng thành càng giàu sang

GĐXH - Trong số các con giáp, có những người phụ nữ mang số mệnh thiếu phu nhân, tức là cả đời may mắn trong tình duyên, sự nghiệp và tài lộc.

Bách Hợp (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Họp lớp 10 năm: Cuộc đời của những học sinh từng ở top đầu khiến cả lớp choáng váng

Họp lớp 10 năm: Cuộc đời của những học sinh từng ở top đầu khiến cả lớp choáng váng

Những cặp đôi cung hoàng đạo khắc khẩu nhưng lại chẳng thể xa nhau

Những cặp đôi cung hoàng đạo khắc khẩu nhưng lại chẳng thể xa nhau

Nghỉ hưu không như mơ: Cú sốc tinh thần sau khi về hưu của cựu chủ tịch

Nghỉ hưu không như mơ: Cú sốc tinh thần sau khi về hưu của cựu chủ tịch

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ vận mệnh 'sướng sau - giàu muộn'

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ vận mệnh 'sướng sau - giàu muộn'

4 con giáp cực kỳ nghiêm khắc với bản thân

4 con giáp cực kỳ nghiêm khắc với bản thân

Cùng chuyên mục

Họp lớp và 'góc khuất' gây đỏ mặt: Trò vui vô hại hay cú tát vào hôn nhân?

Họp lớp và 'góc khuất' gây đỏ mặt: Trò vui vô hại hay cú tát vào hôn nhân?

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Họp lớp từ lâu vẫn được xem là dịp ý nghĩa để ôn lại kỷ niệm thời học sinh, quãng đời đẹp đẽ và trong trẻo nhất. Thế nhưng không phải cuộc hội ngộ nào cũng mang đến cảm giác dễ chịu.

Làm sai nhưng ít khi nhận lỗi: 4 cung hoàng đạo ngoan cố bậc nhất

Làm sai nhưng ít khi nhận lỗi: 4 cung hoàng đạo ngoan cố bậc nhất

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Trong vòng tròn cung hoàng đạo, có 4 cái tên nổi tiếng "cứng đầu", dù rõ ràng là bản thân gây chuyện cũng nhất quyết không chịu thừa nhận (thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo).

Trúng số 102 tỷ đồng, người chồng U70 'giả nghèo' để lừa vợ và cái kết

Trúng số 102 tỷ đồng, người chồng U70 'giả nghèo' để lừa vợ và cái kết

Gia đình - 9 giờ trước

Mới đây, câu chuyện về một người đàn ông trúng số độc đắc đã gây chấn động, cho thấy rằng tiền bạc không phải lúc nào cũng mang lại hạnh phúc.

Mong bị sa thải để nhận trợ cấp N+1: Khi nghỉ hưu sớm trở thành trào lưu

Mong bị sa thải để nhận trợ cấp N+1: Khi nghỉ hưu sớm trở thành trào lưu

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Sau 15 năm cống hiến, nhiều người trẻ lựa chọn nghỉ hưu non để thoát cảnh cơm áo gạo tiền và những buổi họp áp lực.

Có lương hưu nhưng vẫn lao lực làm thêm vì con: Nằm viện 20 ngày khiến cụ bà tỉnh ngộ

Có lương hưu nhưng vẫn lao lực làm thêm vì con: Nằm viện 20 ngày khiến cụ bà tỉnh ngộ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Lương hưu chỉ hơn 3 triệu đồng, bà cụ U65 đi làm thêm đến mức nhập viện vì muốn hỗ trợ con trả nợ. Sau biến cố sức khoẻ, bà nhận ra tiền không phải tất cả.

4 ngày sinh Âm lịch đào hoa bậc nhất

4 ngày sinh Âm lịch đào hoa bậc nhất

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những người sinh vào 4 ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu sức hút rất riêng, khiến hành trình tình yêu của họ luôn rực rỡ, hạnh phúc.

Phụ nữ nóng tính như 'ngọc quý': Ở bên họ, bạn sẽ không bao giờ phải nuối tiếc điều này!

Phụ nữ nóng tính như 'ngọc quý': Ở bên họ, bạn sẽ không bao giờ phải nuối tiếc điều này!

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Phụ nữ ăn nhanh, đi nhanh, tính cách vội vã và nóng nảy thường thuộc 2 kiểu này: Rất đáng để tìm hiểu!

Cao thủ sát gái: 3 cung hoàng đạo nam tán đâu đổ đấy khiến chị em mê mệt

Cao thủ sát gái: 3 cung hoàng đạo nam tán đâu đổ đấy khiến chị em mê mệt

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những chàng trai dường như sinh ra đã có sức hấp dẫn lạ kỳ với phái đẹp. Một khi họ bắt đầu tán tỉnh ai đó, khả năng "đổ gục" gần như là chắc chắn.

Dư luận dậy sóng vụ chồng đấu điện sát hại vợ và lời cầu xin từ con gái 14 tuổi

Dư luận dậy sóng vụ chồng đấu điện sát hại vợ và lời cầu xin từ con gái 14 tuổi

Gia đình - 1 ngày trước

Vụ án người chồng sát hại vợ bằng cách đấu điện trong phòng tắm tại tỉnh Hà Bắc đang thu hút sự chú ý của dư luận, sau khi tòa án công bố bản án và lá thư xin giảm nhẹ hình phạt của con gái nạn nhân.

Họp lớp 10 năm: Cuộc đời của những học sinh từng ở top đầu khiến cả lớp choáng váng

Họp lớp 10 năm: Cuộc đời của những học sinh từng ở top đầu khiến cả lớp choáng váng

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Buổi họp lớp sau 10 năm hé lộ sự thật bất ngờ: điểm thi đại học không quyết định cuộc đời. Thành công, lạc hướng, nổi loạn, mỗi người một số phận.

Xem nhiều

Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"

Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"

Chuyện vợ chồng

Lời nói ấy khiến cô bất ngờ.

4 ngày sinh Âm lịch đào hoa bậc nhất

4 ngày sinh Âm lịch đào hoa bậc nhất

Gia đình
Nữ quản lý bỏ phố về quê để nghỉ hưu sớm với 11 tỷ: 3 năm sau hối hận quay lại thành phố tìm việc

Nữ quản lý bỏ phố về quê để nghỉ hưu sớm với 11 tỷ: 3 năm sau hối hận quay lại thành phố tìm việc

Gia đình
Cha mẹ không có tầm nhìn xa, con cái sẽ phải đi chệch hướng ít nhất 20 năm

Cha mẹ không có tầm nhìn xa, con cái sẽ phải đi chệch hướng ít nhất 20 năm

Gia đình
Muốn con hạnh phúc và thành đạt: Cha mẹ đừng bao giờ làm 3 điều này

Muốn con hạnh phúc và thành đạt: Cha mẹ đừng bao giờ làm 3 điều này

Nuôi dạy con

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top