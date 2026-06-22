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Chỉ còn 45 ngày, những ai từng chuyển tiền cho Nguyễn Thị Thu khẩn trương liên hệ Công an Đà Nẵng để làm việc

Thứ hai, 16:23 22/06/2026 | Pháp luật
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
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GĐXH - Công an TP Đà Nẵng thông báo, trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày ban hành thông báo, các cá nhân từng chuyển tiền cho Nguyễn Thị Thu (SN 1991, trú phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) đến cơ quan Công an để làm việc.

Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang thụ lý điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến Nguyễn Thị Thu (SN 1991, trú phường An Hải, thành phố Đà Nẵng).

Quá trình điều tra xác định đối tượng đã sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của nhiều người; đồng thời Cơ quan điều tra tiếp tục tiếp nhận thêm đơn trình báo, tố giác của công dân có liên quan để phục vụ công tác xác minh, làm rõ vụ án.

Chỉ còn 45 ngày, những ai từng chuyển tiền cho Nguyễn Thị Thu khẩn trương liên hệ Công an Đà Nẵng để giải quyết - Ảnh 1.

Công an TP Đà Nẵng thông báo ai từng chuyển tiền cho Nguyễn Thị Thu cần đến cơ quan Công an để làm việc. Ảnh: CACC

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân liên quan cũng như phục vụ công tác điều tra, ngày 18/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ban hành thông báo tìm người bị hại.

Đề nghị các cá nhân đã giao dịch, cho vay tiền, chuyển tiền hoặc có liên quan đến hành vi của Nguyễn Thị Thu chủ động liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (địa chỉ: 47 Lý Tự Trọng, thành phố Đà Nẵng) hoặc liên hệ trực tiếp Điều tra viên Nguyễn An Phú (SĐT: 0944.361.683) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Chỉ còn 45 ngày, những ai từng chuyển tiền cho Nguyễn Thị Thu khẩn trương liên hệ Công an Đà Nẵng để giải quyết - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu (SN 1991, trú phường An Hải, thành phố Đà Nẵng). Ảnh: CACC

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày ban hành thông báo, nếu không có cá nhân liên quan đến làm việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục giải quyết vụ án theo quy định.

Mọi tổ chức, cá nhân biết thông tin hoặc có liên quan đến vụ án đề nghị phối hợp, cung cấp thông tin nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

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