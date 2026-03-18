Khởi tố 5 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền số FTXF

Thứ tư, 07:39 18/03/2026 | Pháp luật
L.Vũ
L.Vũ
GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa điều tra, phá vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hoá FTXF do đối tượng Trần Nam Chung (SN 1986) cầm đầu.

Thông tin từ Bộ Công an, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Phòng An ninh Kinh tế, Công an TP Hà Nội vừa điều tra, khám phá vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hoá FTXF.

Theo điều tra, từ năm 2021, nhóm đối tượng do Trần Nam Chung (SN 1986; thường trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) cầm đầu đã lợi dụng hiểu biết trong lĩnh vực kinh doanh tiền số, tài sản mã hoá và lợi dụng việc mua, bán các đồng tiền kỹ thuật số để huy động tiền của nhiều người dân thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hoá FTXF.

Khởi tố 5 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền số FTXF - Ảnh 1.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Chung đã thuê Bùi Đình Ngọc viết code smart contract (hợp đồng thông minh) để phát hành token FTXF làm công cụ huy động tiền của khách hàng, đồng thời tạo web sàn giao dịch bất động sản, sàn đấu giá ngược (có tạo bot can thiệp)…

Để tạo dựng niềm tin cho các nhà đầu tư, Chung quảng bá đồng tiền FTXF do đội ngũ kỹ thuật của Vương Quốc Anh phát triển, có giá trị sử dụng rộng rãi trong các ứng dùng kỹ thuật số gồm: sàn giao dịch phi tập trung WOWIDEX; mạng xã hội doanh nghiệp WETAON; Cổng thanh toán PAYGATE; Ứng dụng sàn thương mại điện tử đấu giá ngược ONSTORA…

Ngoài ra, nhóm đối tượng đã tổ chức các buổi hội thảo, lớp học tài chính để diễn thuyết, quảng bá về dự án tiền số này với mục đích để các nhà đầu tư tin tưởng vào tiềm năng phát triển để mua, nắm giữ lâu dài. Khi các nhà đầu tư đã mua đồng FTXF thì các đối tượng thực hiện bán xả lượng lớn token làm đồng tiền này mất giá trị, không còn thanh khoản, để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Cơ quan điều tra xác định số tiền nhóm đối tượng đã huy động lên tới hàng chục tỷ đồng.

Khởi tố 5 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền số FTXF - Ảnh 2.

Công an thành phố khám xét địa điểm làm việc của các đối tượng. Ảnh: Bộ Công an

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 05 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng khác có liên quan.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Công an thành phố thông báo cho các nhà đầu tư token FTXF (người bị thiệt hại) từ năm 2021 đến nay biết, liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát kinh tế (Địa chỉ: Số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội; Số điện thoại cán bộ thụ lý: 099.329.7726) trước ngày 31/03/2026 để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đừng vội chuyển tiền khi nhận tin nhắn Messenger: Bài học từ vụ lừa đảo 30 triệu đồng

Đừng vội chuyển tiền khi nhận tin nhắn Messenger: Bài học từ vụ lừa đảo 30 triệu đồng

Hà Nội: 'Thiếu tướng dỏm' lừa đảo hơn 4 tỷ đồng sa lưới sau hành trình trốn truy nã

Đắk Lắk: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng ‘nổ chạy án’ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tuyên phạt 14 năm tù với kẻ lừa đảo bán xe máy giá rẻ

Đường dây ‘thần y dỏm' với bài thuốc gia truyền 3 đời lừa đảo 87.000 nạn nhân

Khởi tố Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và 13 bị can khác

Khởi tố Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và 13 bị can khác

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Tập đoàn Hóa chất Đức Giang) và khởi tố đối với 14 bị can.

Công an Hải Phòng tạm giữ 12 thanh niên gây rối trong vụ rượt đuổi lúc rạng sáng

Công an Hải Phòng tạm giữ 12 thanh niên gây rối trong vụ rượt đuổi lúc rạng sáng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Vào rạng sáng 16/3, Công an Hải Phòng đã tạm giữ 12 thanh niên vì gây rối trật tự công cộng. Họ đã tụ tập và ném chai thủy tinh trên đường Bùi Viện.

Hà Nội: Gần 80 xe tải vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử phạt trong một ngày

Hà Nội: Gần 80 xe tải vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử phạt trong một ngày

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Trong ngày 16/3, lực lượng CSGT Công an Hà Nội đã phát hiện và lập biên bản xử lý 79 trường hợp xe tải vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung vào các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn và ùn tắc giao thông.

Chủ cơ sở kinh doanh chả bò bị khởi tố khi liên tiếp bán thực phẩm chứa chất cấm

Chủ cơ sở kinh doanh chả bò bị khởi tố khi liên tiếp bán thực phẩm chứa chất cấm

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố một chủ cơ sở kinh doanh chả bò dương tính với hàn the - chất cấm ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất chế biến thực phẩm.

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt giam thiếu niên 16 tuổi trộm hơn 5 cây vàng của họ hàng bán lấy tiền đi du lịch

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt giam thiếu niên 16 tuổi trộm hơn 5 cây vàng của họ hàng bán lấy tiền đi du lịch

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng gia đình họ hàng về quê ăn tết, Nguyễn Gia Huy (16 tuổi, thường trú tỉnh Gia Lai) đột nhập vào căn hộ, cắt mở két sắt, lấy trộm vàng bán lấy tiền tiêu xài và đi du lịch.

Bác thông tin 2 CSGT tử vong do truy đuổi phương tiện vi phạm

Bác thông tin 2 CSGT tử vong do truy đuổi phương tiện vi phạm

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an tỉnh Thanh Hoá bác bỏ thông tin "hai chiến sĩ CSGT nằm lại đường ở Thanh Hóa do truy đuổi phương tiện vi phạm giao thông” đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bỏ chạy khi bị kiểm tra, người đàn ông để lại vợ cùng ma túy

Bỏ chạy khi bị kiểm tra, người đàn ông để lại vợ cùng ma túy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 16/3, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lương Văn Thuận (32 tuổi) và vợ là Pay Thị Ngoạn (32 tuổi, cùng trú xã Hùng Chân, Nghệ An) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Hà Nội: CSGT truy vết xe tải 'rải bùn' sau vụ hàng loạt người dân trượt ngã trên đường

Hà Nội: CSGT truy vết xe tải 'rải bùn' sau vụ hàng loạt người dân trượt ngã trên đường

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng 16/3, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh về tình trạng bùn đất rơi vãi gây tai nạn liên hoàn trên trục đường Tô Hiệu và Quang Trung (phường Hà Đông, Hà Nội), Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã lập tức ra quân xử lý các phương tiện vi phạm.

Đà Nẵng: Bắt vợ chồng trẻ điều hành đường dây bán cần sa 'núp bóng' shop quần áo online

Đà Nẵng: Bắt vợ chồng trẻ điều hành đường dây bán cần sa 'núp bóng' shop quần áo online

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an TP Đà Nẵng triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy qua mạng xã hội do vợ chồng Nguyễn Hoài Nam – Nguyễn Thị Vọng cầm đầu. 6 đối tượng đã bị bắt giữ và 20kg ma túy bị thu giữ.

Công an công bố kết luận điều tra vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Công an công bố kết luận điều tra vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án “Cướp tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; rửa tiền” xảy ra tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Gia Lai.

Bắt đối tượng xông vào phòng tập Aerobic cướp dây chuyền sau 6 giờ gây án

Bắt đối tượng xông vào phòng tập Aerobic cướp dây chuyền sau 6 giờ gây án

Pháp luật

GĐXH - Chỉ sau 6 giờ xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã bắt giữ được đối tượng dùng dao xông vào phòng tập Aerobic cướp tài sản, gây hoang mang trong dư luận địa phương.

Hưng Yên: Chồng nổ súng bắn chết vợ và một người đàn ông rồi bỏ trốn

Pháp luật
Bỏ chạy khi bị kiểm tra, người đàn ông để lại vợ cùng ma túy

Pháp luật
Đối tượng sát hại 2 người ở Hưng Yên được phát hiện tử vong trong xe ô tô

Pháp luật
Bắc Ninh: Khởi tố, bắt giam thiếu niên 16 tuổi trộm hơn 5 cây vàng của họ hàng bán lấy tiền đi du lịch

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

