Khởi tố 5 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền số FTXF

Thông tin từ Bộ Công an, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Phòng An ninh Kinh tế, Công an TP Hà Nội vừa điều tra, khám phá vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hoá FTXF.

Theo điều tra, từ năm 2021, nhóm đối tượng do Trần Nam Chung (SN 1986; thường trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) cầm đầu đã lợi dụng hiểu biết trong lĩnh vực kinh doanh tiền số, tài sản mã hoá và lợi dụng việc mua, bán các đồng tiền kỹ thuật số để huy động tiền của nhiều người dân thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hoá FTXF.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Chung đã thuê Bùi Đình Ngọc viết code smart contract (hợp đồng thông minh) để phát hành token FTXF làm công cụ huy động tiền của khách hàng, đồng thời tạo web sàn giao dịch bất động sản, sàn đấu giá ngược (có tạo bot can thiệp)…

Để tạo dựng niềm tin cho các nhà đầu tư, Chung quảng bá đồng tiền FTXF do đội ngũ kỹ thuật của Vương Quốc Anh phát triển, có giá trị sử dụng rộng rãi trong các ứng dùng kỹ thuật số gồm: sàn giao dịch phi tập trung WOWIDEX; mạng xã hội doanh nghiệp WETAON; Cổng thanh toán PAYGATE; Ứng dụng sàn thương mại điện tử đấu giá ngược ONSTORA…

Ngoài ra, nhóm đối tượng đã tổ chức các buổi hội thảo, lớp học tài chính để diễn thuyết, quảng bá về dự án tiền số này với mục đích để các nhà đầu tư tin tưởng vào tiềm năng phát triển để mua, nắm giữ lâu dài. Khi các nhà đầu tư đã mua đồng FTXF thì các đối tượng thực hiện bán xả lượng lớn token làm đồng tiền này mất giá trị, không còn thanh khoản, để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Cơ quan điều tra xác định số tiền nhóm đối tượng đã huy động lên tới hàng chục tỷ đồng.

Công an thành phố khám xét địa điểm làm việc của các đối tượng. Ảnh: Bộ Công an

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 05 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng khác có liên quan.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Công an thành phố thông báo cho các nhà đầu tư token FTXF (người bị thiệt hại) từ năm 2021 đến nay biết, liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát kinh tế (Địa chỉ: Số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội; Số điện thoại cán bộ thụ lý: 099.329.7726) trước ngày 31/03/2026 để giải quyết theo quy định của pháp luật.