Bắt đối tượng mua bán gần 3 tạ pháo hoa nổ

| Pháp luật
Khánh Tâm - V.Đồng
Khánh Tâm - V.Đồng
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GĐXH - Công an xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An vừa phát hiện, bắt giữ Đoàn Quý Hợi (SN 1983), trú tại xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi mua bán trái phép pháo hoa nổ. Tang vật thu giữ gần 3 tạ pháo hoa nổ được đóng gói cẩn thận.

Ngày 10/8, thông tin từ Công an xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Quý Hợi (SN 1983), trú tại xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh về tội “Mua bán hàng cấm”.

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Đối tượng Đoàn Quý Hợi và số pháo hoa bị thu giữ. Ảnh: CACC.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Thiên Nhẫn phát hiện, bắt giữ Hợi khi đang có hành vi mua bán trái phép pháo hoa nổ. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ gần 3 tạ pháo hoa nổ, được đóng gói cẩn thận.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Công an khuyến cáo người dân không chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ. Khi phát hiện hành vi vi phạm, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương để kịp thời xử lý.

Bắt đối tượng mua bán gần 3 tạ pháo hoa nổ - Ảnh 2.Triệt phá đường dây vận chuyển gần 710kg pháo hoa nổ từ Lào về Việt Nam

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