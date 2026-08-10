Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vào hồi 14 giờ 40 phút ngày 08/8/2026, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại tuyến đường Đấu Mã (thuộc Tổ dân phố số 1, phường Võ Cường), Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh) đã phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng.

Tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng CSGT đã bắt quả tang đối tượng Dương Minh Hoàng (sinh năm 1991, trú tại phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bắc Ninh: Cố tình bỏ chạy khi gặp CSGT, nam thanh niên 'lộ' tàng trữ ma túy. Video: Cục CSGT

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm: 5 viên nén màu hồng có tổng khối lượng 0,4637 gam; các hạt tinh thể màu trắng có tổng khối lượng 0,2258 gam, kết quả xác định ban đầu, toàn bộ số tang vật bị thu giữ đều là chất ma túy loại Methamphetamine.

Ngay sau khi khống chế và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, Tổ công tác đã tiến hành bàn giao đối tượng cùng toàn bộ tang vật cho cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Dương Minh Hoàng để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ việc một lần nữa khẳng định tinh thần cảnh giác cao độ, sự nhạy bén và trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát giao thông trong mỗi ca công tác. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng CSGT còn đóng vai trò quan trọng trong việc kịp thời phát hiện, đấu tranh và trấn áp các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Bắt 2 đối tượng mua bán ma túy, thu giữ hơn 3.500 viên hồng phiến tại Sơn La GĐXH - Công an xã Mường Hung (Sơn La) vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 3.500 viên hồng phiến cùng heroin và nhiều tang vật liên quan.



