Chi tiết thời tiết dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ từ 20 tháng Chạp đến mùng 6 Tết: Biến động mạnh, rét đậm rét hại bao trùm





Không khí lạnh mạnh đang tràn xuống miền Bắc gây mưa, rét đậm, rét hại ra sao?

Thời tiết dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ từ 21 tháng Chạp đến mùng 6 Tết

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra nhận định về tình hình thời tiết trên cả nước trong những ngày từ 21 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết. Theo đó, không khí lạnh sẽ tăng cường vào thời điểm cận Tết, gây mưa và rét đậm, rét hại ở nhiều khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ, trong khi các tỉnh miền Nam duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối có thể xuất hiện mưa rào trái mùa.

Diễn biến thời tiết được đánh giá còn nhiều biến động, đặc biệt giai đoạn từ ngày 8-9/2 (21- 22 tháng Chạp) khi nhiệt độ giảm sâu, vùng núi cao phía Bắc cần đề phòng nguy cơ băng giá, mưa tuyết. Những ngày sau đó, nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ trước khi khả năng không khí lạnh bổ sung trở lại vào thời điểm đầu năm mới.

Từ ngày 8/2 (21 tháng Chạp), thời tiết các khu vực trên cả nước bắt đầu có nhiều biến động khi không khí lạnh tăng cường, gây mưa và rét ở nhiều nơi ở miền Bắc.

Thời tiết các vùng trên cả nước dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ từ 20 tháng Chạp đến mùng 6

Khu vực Bắc Bộ

Từ ngày 08-09/02 (từ ngày 21-22 tháng Chạp): Có mưa, mưa rào và có nơi có dông; từ chiều ngày 09/02 có mưa vài nơi. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao phía Bắc cần đề phòng nguy cơ mưa tuyết, băng giá.Cao nhất: 14-17 độ; vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Thấp nhất: 10-14 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ.

Từ ngày 10-17/02 (từ ngày 23 tháng Chạp đến mùng 1 Tết)Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng ngày và đêm 11/02 có khả năng xuất hiện mưa và mưa nhỏ rải rác. Cao nhất: 20-23 độ; vùng núi có nơi dưới 20 độ. Thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Từ ngày 18-22/02 (từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 Tết): Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Khoảng ngày 21-22/02, có khả năng có mưa rải rác; từ ngày 22/02, trời chuyển rét.Cao nhất: 24-27 độ, phía Tây có nơi cao hơn.

Thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế

Từ ngày 8-9/2 (từ ngày 21-22 tháng Chạp): Phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam (từ Hà Tĩnh đến Tp. Huế) có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Phía Bắc trời rét, có nơi rét đậm; phía Nam trời lạnh. Cao nhất: Phía Bắc 16-19 độ, phía Nam 20-23 độ Thấp nhất: Phía Bắc 12-16 độ, phía Nam 16-19 độ.

Từ ngày 10-17/2 (từ ngày 23 tháng Chạp đến mùng 1 Tết): Có mưa vài nơi; riêng ngày 11-12/02 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét. Cao nhất: 22-26 độ. Thấp nhất: 16-20 độ.

Từ ngày 18-22/02 (từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 Tết): Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Khoảng ngày 21-22/02, có khả năng có mưa, mưa rào rải rác; từ ngày 22/02, phía Bắc trời chuyển rét.Cao nhất: 26-29 độ, có nơi cao hơn. Thấp nhất: 15-17 độ, có nơi thấp hơn.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ

Từ ngày 08-09/02 (từ ngày 21-22 tháng Chạp): Phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa rào vài nơi.Cao nhất: 20-24 độ. Thấp nhất: 14-18 độ, có nơi dưới 13 độ.

Từ ngày 10-17/02 (từ ngày 23 tháng Chạp đến mùng 1 Tết): Có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc ngày 11-12/02 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dôngCao nhất: 25-28 độ, phía Nam có nơi 28-30 độ Thấp nhất: 20-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ

Từ ngày 18-22/02 (từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 Tết): Có mưa rào rải rác và có nơi có dông tập trung về chiều tối và tối.Cao nhất: 28-31 độ, có nơi cao hơn. Thấp nhất: 20-23 độ.

Khu vực Tây Nguyên

Từ ngày 08-16/02 (từ ngày 21-29 tháng Chạp): Ít mưa, ngày trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.Cao nhất: 26-30 độ. Thấp nhất: 14-19 độ.

Từ ngày 17-22/02 (từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 6 Tết): Phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông trái mùa cục bộ. Đêm và sáng sớm trời rét. Cao nhất: 28-31 độ. Thấp nhất: 16-19 độ, có nơi thấp hơn.

Khu vực Nam Bộ

Từ ngày 08-16/02 (từ ngày 21-29 tháng Chạp): Ít mưa, ngày trời nắng. Riêng chiều và đêm ngày 10-11/02 có mưa rào và dông trái mùa cục bộ. Cao nhất: 30-34 độ. Thấp nhất: 20-24 độ; riêng khu vực miền Đông đêm 28-29/02 có nơi dưới 20 độ.

Từ ngày 17-22/02 (từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 6 Tết): Phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông trái mùa cục bộ. Cao nhất: 30-33 độ, có nơi cao hơn. Thấp nhất: 22-25 độ.

Riêng khu vực Hà Nội

Từ ngày 08-09/02 (từ ngày 21-22 tháng Chạp): Có mưa, mưa rào. Trời rét đậm. Cao nhất: 14-17 độ. Thấp nhất: 10-14 độ.

Từ ngày 10-17/02 (từ ngày 23 tháng Chạp đến 01 Tết): Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng ngày và đêm 11/02 có khả năng xuất hiện mưa và mưa nhỏ rải rác. Cao nhất: 20-23 độ, từ ngày 14/02: 23-25 độ. Thấp nhất: 16-18 độ.

Từ ngày 18-22/02 (từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 Tết)Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Khoảng ngày 21-22/02, có khả năng có mưa rải rác, từ ngày 22/02, trời chuyển rét. Cao nhất: 24-27 độ. Thấp nhất: 13-16 độ.