Chi tiết thời tiết dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ từ 20 tháng Chạp đến mùng 6 Tết: Biến động mạnh, rét đậm rét hại bao trùm
GĐXH - Dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ từ 20 tháng Chạp, thời tiết cả nước biến động mạnh khi miền Bắc và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa rét đậm, có nơi rét hại dưới 3 độ C.
Thời tiết dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ từ 21 tháng Chạp đến mùng 6 Tết
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra nhận định về tình hình thời tiết trên cả nước trong những ngày từ 21 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết. Theo đó, không khí lạnh sẽ tăng cường vào thời điểm cận Tết, gây mưa và rét đậm, rét hại ở nhiều khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ, trong khi các tỉnh miền Nam duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối có thể xuất hiện mưa rào trái mùa.
Diễn biến thời tiết được đánh giá còn nhiều biến động, đặc biệt giai đoạn từ ngày 8-9/2 (21- 22 tháng Chạp) khi nhiệt độ giảm sâu, vùng núi cao phía Bắc cần đề phòng nguy cơ băng giá, mưa tuyết. Những ngày sau đó, nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ trước khi khả năng không khí lạnh bổ sung trở lại vào thời điểm đầu năm mới.
Từ ngày 8/2 (21 tháng Chạp), thời tiết các khu vực trên cả nước bắt đầu có nhiều biến động khi không khí lạnh tăng cường, gây mưa và rét ở nhiều nơi ở miền Bắc.
Thời tiết các vùng trên cả nước dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ từ 20 tháng Chạp đến mùng 6
Khu vực Bắc Bộ
Từ ngày 08-09/02 (từ ngày 21-22 tháng Chạp): Có mưa, mưa rào và có nơi có dông; từ chiều ngày 09/02 có mưa vài nơi. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao phía Bắc cần đề phòng nguy cơ mưa tuyết, băng giá.Cao nhất: 14-17 độ; vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Thấp nhất: 10-14 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ.
Từ ngày 10-17/02 (từ ngày 23 tháng Chạp đến mùng 1 Tết)Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng ngày và đêm 11/02 có khả năng xuất hiện mưa và mưa nhỏ rải rác. Cao nhất: 20-23 độ; vùng núi có nơi dưới 20 độ. Thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.
Từ ngày 18-22/02 (từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 Tết): Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Khoảng ngày 21-22/02, có khả năng có mưa rải rác; từ ngày 22/02, trời chuyển rét.Cao nhất: 24-27 độ, phía Tây có nơi cao hơn.
Thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ.
Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế
Từ ngày 8-9/2 (từ ngày 21-22 tháng Chạp): Phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam (từ Hà Tĩnh đến Tp. Huế) có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Phía Bắc trời rét, có nơi rét đậm; phía Nam trời lạnh. Cao nhất: Phía Bắc 16-19 độ, phía Nam 20-23 độ Thấp nhất: Phía Bắc 12-16 độ, phía Nam 16-19 độ.
Từ ngày 10-17/2 (từ ngày 23 tháng Chạp đến mùng 1 Tết): Có mưa vài nơi; riêng ngày 11-12/02 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét. Cao nhất: 22-26 độ. Thấp nhất: 16-20 độ.
Từ ngày 18-22/02 (từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 Tết): Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Khoảng ngày 21-22/02, có khả năng có mưa, mưa rào rải rác; từ ngày 22/02, phía Bắc trời chuyển rét.Cao nhất: 26-29 độ, có nơi cao hơn. Thấp nhất: 15-17 độ, có nơi thấp hơn.
Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ
Từ ngày 08-09/02 (từ ngày 21-22 tháng Chạp): Phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa rào vài nơi.Cao nhất: 20-24 độ. Thấp nhất: 14-18 độ, có nơi dưới 13 độ.
Từ ngày 10-17/02 (từ ngày 23 tháng Chạp đến mùng 1 Tết): Có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc ngày 11-12/02 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dôngCao nhất: 25-28 độ, phía Nam có nơi 28-30 độ Thấp nhất: 20-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ
Từ ngày 18-22/02 (từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 Tết): Có mưa rào rải rác và có nơi có dông tập trung về chiều tối và tối.Cao nhất: 28-31 độ, có nơi cao hơn. Thấp nhất: 20-23 độ.
Khu vực Tây Nguyên
Từ ngày 08-16/02 (từ ngày 21-29 tháng Chạp): Ít mưa, ngày trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.Cao nhất: 26-30 độ. Thấp nhất: 14-19 độ.
Từ ngày 17-22/02 (từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 6 Tết): Phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông trái mùa cục bộ. Đêm và sáng sớm trời rét. Cao nhất: 28-31 độ. Thấp nhất: 16-19 độ, có nơi thấp hơn.
Khu vực Nam Bộ
Từ ngày 08-16/02 (từ ngày 21-29 tháng Chạp): Ít mưa, ngày trời nắng. Riêng chiều và đêm ngày 10-11/02 có mưa rào và dông trái mùa cục bộ. Cao nhất: 30-34 độ. Thấp nhất: 20-24 độ; riêng khu vực miền Đông đêm 28-29/02 có nơi dưới 20 độ.
Từ ngày 17-22/02 (từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 6 Tết): Phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông trái mùa cục bộ. Cao nhất: 30-33 độ, có nơi cao hơn. Thấp nhất: 22-25 độ.
Riêng khu vực Hà Nội
Từ ngày 08-09/02 (từ ngày 21-22 tháng Chạp): Có mưa, mưa rào. Trời rét đậm. Cao nhất: 14-17 độ. Thấp nhất: 10-14 độ.
Từ ngày 10-17/02 (từ ngày 23 tháng Chạp đến 01 Tết): Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng ngày và đêm 11/02 có khả năng xuất hiện mưa và mưa nhỏ rải rác. Cao nhất: 20-23 độ, từ ngày 14/02: 23-25 độ. Thấp nhất: 16-18 độ.
Từ ngày 18-22/02 (từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 Tết)Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Khoảng ngày 21-22/02, có khả năng có mưa rải rác, từ ngày 22/02, trời chuyển rét. Cao nhất: 24-27 độ. Thấp nhất: 13-16 độ.
Việc loài vật này xuất hiện trở lại sau hàng chục năm biến mất khiến giới khoa học trong và ngoài nước ngỡ ngàng.
Quá trình làm việc trên đường phố, nữ công nhân ở Thanh Hóa đã nhặt được 1 túi xách, bên trong có 40 triệu đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm 1,4 tỉ đồng
GĐXH - Công tỉnh Lào Cai thông tin, Công an xã Bảo Yên vừa kịp thời ngăn chặn hai học sinh bị dụ dỗ bỏ nhà đi “lập nghiệp”.
Chuyên gia chỉ nguyên nhân các đợt không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống Sa Pa xu hướng đến nhanh nhưng cũng rút đi nhanh hơn, khiến hầu như hết tuyết.
GĐXH - Miền Bắc có nơi nắng với nhiệt độ cao nhất hơn 30°C, từ trưa chiều đón không khí lạnh mạnh, đến tối tăng cường mạnh hơn.
GĐXH - Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026, Bộ Nội vụ đã thông tin về mức tiền thưởng Tết Bính Ngọ 2026; Thuốc Pembroria do Nga sản xuất vừa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam đang nhận được sự quan tâm của nhiều bệnh nhân ung thư.
GĐXH - Cơ quan khí tượng đã có những nhận định sơ bộ về thời tiết các khu vực trên cả nước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc sắp bước vào đợt rét mới khi khối không khí lạnh tràn về nước ta. Thời tiết sẽ chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại nguy cơ xuất hiện băng giá và sương muối.
GĐXH - Giá đất nền nhiều khu vực đầu năm 2026 ttăng mạnh, trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm; không khí lạnh mạnh tràn về nước ta gây rét đậm ở miền Bắc từ đêm 7/2...
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục tái diễn điệp khúc thời tiết đêm và sáng có sương mù, trưa chiều hửng nắng trời ấm dần. Đến cuối tuần khu vực này lại đón đợt không khí lạnh mới, thời tiết chuyển mưa rét.
