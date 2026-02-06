Mới nhất
Tin mới nhất về tình hình mưa, rét tại Hà Nội và các vùng miền trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Thứ sáu, 21:42 06/02/2026
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
GĐXH - Cơ quan khí tượng đã có những nhận định sơ bộ về thời tiết các khu vực trên cả nước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia vừa phát đi bản tin thời tiết phục vụ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ từ ngày 7-22/2/2026 (từ ngày 20 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).

Theo nhận định, thời tiết dịp chính Tết tương đối thuận lợi để người dân du xuân, lễ hội.

Tin mới nhất về tình hình mưa, rét tại Hà Nội và các vùng miền trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, thời tiết dịp chính Tết tương đối thuận lợi để người dân du xuân, lễ hội. Ảnh minh họa: TL

1. Thời tiết khu vực Bắc Bộ

Ngày

Thời tiết

Nhiệt độ

Ngày 07/02
(ngày 20 tháng Chạp)

Có mưa rải rác, riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng.

Cao nhất: 23-25 độ; vùng núi 20-22 độ; riêng khu Tây Bắc 24-26 độ, có nơi trên 28 độ.

Từ đêm 07-09/02
(từ đêm 20-22 tháng Chạp)

Có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời rét, từ ngày 08-09/02 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao phía Bắc cần đề phòng nguy cơ mưa tuyết, băng giá.

Cao nhất: 14-17 độ; vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.
Thấp nhất: 10-14 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ.

Từ ngày 10-16/02
(từ ngày 23-29 tháng Chạp)

Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng ngày và đêm 11/02 có khả năng xuất hiện mưa và mưa nhỏ rải rác.

Cao nhất: 20-23 độ; vùng núi có nơi dưới 20 độ. Từ ngày 14/02 23-25 độ.
Thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Từ ngày 17-22/02
(từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 6 Tết)

Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Khoảng ngày 21-22/02, có khả năng có mưa rải rác; từ ngày 22/02, trời chuyển rét.

Cao nhất: 24-27 độ, phía Tây có nơi cao hơn.
Thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ.

2. Thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế:

Ngày

Thời tiết

Nhiệt độ

Ngày 07/02
(ngày 20 tháng Chạp)

Có mưa vài nơi, riêng phía Bắc chiều có mưa rải rác.

Cao nhất: 23-26 độ.

Từ đêm 07-09/02
(từ đêm 20-22 tháng Chạp)

Phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam (từ Hà Tĩnh đến Tp. Huế) có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Phía Bắc trời rét, có nơi rét đậm; phía Nam trời lạnh.

Cao nhất: Phía Bắc 16-19 độ, phía Nam 20-23 độ.
Thấp nhất: Phía Bắc 13-16 độ, phía Nam 16-19 độ.

Từ ngày 10-16/02
(từ ngày 23-29 tháng Chạp)

Có mưa vài nơi; riêng ngày 11-12/02 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét.

Cao nhất: 22-26 độ.
Thấp nhất: 16-20 độ.

Từ ngày 17-22/02
(từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 6 Tết)

Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Khoảng ngày 21-22/02, có khả năng có mưa, mưa rào rải rác; từ ngày 22/02, phía Bắc trời chuyển rét.

Cao nhất: 26-29 độ, có nơi cao hơn.
Thấp nhất: 15-17 độ, có nơi thấp hơn.

3. Thời tiết khu vực duyên hải Nam Trung Bộ:

Ngày

Thời tiết

Nhiệt độ

Ngày và đêm 07/02
(ngày và đêm 20 tháng Chạp)

Ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi

Cao nhất: 26-30 độ.
Thấp nhất: 21-24 độ.

Từ ngày 08-09/02
(từ ngày 21-22 tháng Chạp)

Phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa rào vài nơi.

Cao nhất: 20-24 độ.
Thấp nhất: 14-18 độ, có nơi dưới 13 độ.

Từ ngày 10-16/02
(từ ngày 23-29 tháng Chạp)

Có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc ngày 11-12/02 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông

Cao nhất: 25-28 độ, phía Nam có nơi 28-30 độ
Thấp nhất: 20-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ

Từ ngày 17-22/02
(từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 6 Tết)

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông tập trung về chiều tối và tối.

Cao nhất: 29-31 độ, có nơi cao hơn.
Thấp nhất: 20-23 độ.

4. Thời tiết khu vực cao nguyên Trung Bộ

Ngày

Thời tiết

Nhiệt độ

Từ ngày 07-16/02
(từ ngày 20-29 tháng Chạp)

Ít mưa, ngày trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Cao nhất: 26-30 độ.
Thấp nhất: 14-19 độ.

Từ ngày 17-22/02
(từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 6 Tết)

Phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông trái mùa cục bộ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Cao nhất: 28-31 độ.
Thấp nhất: 16-19 độ, có nơi thấp hơn.

6. Thời tiết khu vực Nam Bộ

Ngày

Thời tiết

Nhiệt độ

Từ ngày 07-16/02
(từ ngày 20-29 tháng Chạp)
Phòng TT

Ít mưa, ngày trời nắng.

Cao nhất: 30-34 độ.
Thấp nhất: 20-24 độ.

Từ ngày 17-22/02
(từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 6 Tết)

Phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông trái mùa cục bộ.

Cao nhất: 30-33 độ.
Thấp nhất: 23-26 độ.

7. Thời tiết Hà Nội

Ngày

Thời tiết

Nhiệt độ

Ngày 07/02
(ngày 20 tháng Chạp)

Có mưa.

Cao nhất: 22-24 độ.

Từ đêm 07-09/02
(từ đêm 20-22 tháng Chạp)

Có mưa, mưa rào. Từ ngày 08-09/02 trời rét đậm.

Cao nhất: 14-17 độ.
Thấp nhất: 10-14 độ.

Từ ngày 10-16/02
(từ ngày 23-29 tháng Chạp)

Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng ngày và đêm 11/02 có khả năng xuất hiện mưa và mưa nhỏ rải rác.

Cao nhất: 20-23 độ, từ ngày 14/02: 23-25 độ.
Thấp nhất: 16-18 độ.

Từ ngày 17-22/02
(từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 6 Tết)

Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Khoảng ngày 21-22/02, có khả năng có mưa rải rác, từ ngày 22/02, trời chuyển rét.

Cao nhất: 24-27 độ.
Thấp nhất: 13-16 độ.
Top