Tin mới nhất về tình hình mưa, rét tại Hà Nội và các vùng miền trong dịp Tết Nguyên đán 2026
GĐXH - Cơ quan khí tượng đã có những nhận định sơ bộ về thời tiết các khu vực trên cả nước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia vừa phát đi bản tin thời tiết phục vụ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ từ ngày 7-22/2/2026 (từ ngày 20 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).
Theo nhận định, thời tiết dịp chính Tết tương đối thuận lợi để người dân du xuân, lễ hội.
1. Thời tiết khu vực Bắc Bộ
|
Ngày
|
Thời tiết
|
Nhiệt độ
|
Ngày 07/02
|
Có mưa rải rác, riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng.
|
Cao nhất: 23-25 độ; vùng núi 20-22 độ; riêng khu Tây Bắc 24-26 độ, có nơi trên 28 độ.
|
Từ đêm 07-09/02
|
Có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời rét, từ ngày 08-09/02 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao phía Bắc cần đề phòng nguy cơ mưa tuyết, băng giá.
|
Cao nhất: 14-17 độ; vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.
|
Từ ngày 10-16/02
|
Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng ngày và đêm 11/02 có khả năng xuất hiện mưa và mưa nhỏ rải rác.
|
Cao nhất: 20-23 độ; vùng núi có nơi dưới 20 độ. Từ ngày 14/02 23-25 độ.
|
Từ ngày 17-22/02
|
Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Khoảng ngày 21-22/02, có khả năng có mưa rải rác; từ ngày 22/02, trời chuyển rét.
|
Cao nhất: 24-27 độ, phía Tây có nơi cao hơn.
2. Thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế:
|
Ngày
|
Thời tiết
|
Nhiệt độ
|
Ngày 07/02
|
Có mưa vài nơi, riêng phía Bắc chiều có mưa rải rác.
|
Cao nhất: 23-26 độ.
|
Từ đêm 07-09/02
|
Phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam (từ Hà Tĩnh đến Tp. Huế) có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Phía Bắc trời rét, có nơi rét đậm; phía Nam trời lạnh.
|
Cao nhất: Phía Bắc 16-19 độ, phía Nam 20-23 độ.
|
Từ ngày 10-16/02
|
Có mưa vài nơi; riêng ngày 11-12/02 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét.
|
Cao nhất: 22-26 độ.
|
Từ ngày 17-22/02
|
Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Khoảng ngày 21-22/02, có khả năng có mưa, mưa rào rải rác; từ ngày 22/02, phía Bắc trời chuyển rét.
|
Cao nhất: 26-29 độ, có nơi cao hơn.
3. Thời tiết khu vực duyên hải Nam Trung Bộ:
|
Ngày
|
Thời tiết
|
Nhiệt độ
|
Ngày và đêm 07/02
|
Ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi
|
Cao nhất: 26-30 độ.
|
Từ ngày 08-09/02
|
Phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa rào vài nơi.
|
Cao nhất: 20-24 độ.
|
Từ ngày 10-16/02
|
Có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc ngày 11-12/02 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông
|
Cao nhất: 25-28 độ, phía Nam có nơi 28-30 độ
|
Từ ngày 17-22/02
|
Có mưa rào rải rác và có nơi có dông tập trung về chiều tối và tối.
|
Cao nhất: 29-31 độ, có nơi cao hơn.
4. Thời tiết khu vực cao nguyên Trung Bộ
|
Ngày
|
Thời tiết
|
Nhiệt độ
|
Từ ngày 07-16/02
|
Ít mưa, ngày trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.
|
Cao nhất: 26-30 độ.
|
Từ ngày 17-22/02
|
Phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông trái mùa cục bộ. Đêm và sáng sớm trời rét.
|
Cao nhất: 28-31 độ.
6. Thời tiết khu vực Nam Bộ
|
Ngày
|
Thời tiết
|
Nhiệt độ
|
Từ ngày 07-16/02
|
Ít mưa, ngày trời nắng.
|
Cao nhất: 30-34 độ.
|
Từ ngày 17-22/02
|
Phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông trái mùa cục bộ.
|
Cao nhất: 30-33 độ.
7. Thời tiết Hà Nội
|
Ngày
|
Thời tiết
|
Nhiệt độ
|
Ngày 07/02
|
Có mưa.
|
Cao nhất: 22-24 độ.
|
Từ đêm 07-09/02
|
Có mưa, mưa rào. Từ ngày 08-09/02 trời rét đậm.
|
Cao nhất: 14-17 độ.
|
Từ ngày 10-16/02
|
Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng ngày và đêm 11/02 có khả năng xuất hiện mưa và mưa nhỏ rải rác.
|
Cao nhất: 20-23 độ, từ ngày 14/02: 23-25 độ.
|
Từ ngày 17-22/02
|
Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Khoảng ngày 21-22/02, có khả năng có mưa rải rác, từ ngày 22/02, trời chuyển rét.
|
Cao nhất: 24-27 độ.
