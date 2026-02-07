Lào Cai: Ngăn chặn hai học sinh bị dụ dỗ bỏ nhà đi 'lập nghiệp'
GĐXH - Công tỉnh Lào Cai thông tin, Công an xã Bảo Yên vừa kịp thời ngăn chặn hai học sinh bị dụ dỗ bỏ nhà đi “lập nghiệp”.
Theo đó, ngày 6/2/2026, Công an xã Bảo Yên, tỉnh Lào Cai tiếp nhận thông tin từ Ban giám hiệu Trường Trung học phổ thông số 1 Bảo Yên về việc hai học sinh của trường là em B.Q.V và em B.V.H cùng trú tại xã Phúc Khánh có dấu hiệu bị một người quen qua mạng xã hội dụ dỗ rời khỏi địa phương để đi làm thuê tại Hà Nội với những lời hứa hẹn "việc nhẹ, lương cao". Thời điểm nhà trường trình báo, hai em đang trên đường bắt xe khách rời địa phương.
Nhận định đây là vụ việc liên quan trực tiếp đến an toàn của trẻ vị thành niên, tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo, bóc lột sức lao động và xâm hại, Thiếu tá Lý Văn Trường, Trưởng Công an xã Bảo Yên đã chỉ đạo khẩn trương triển khai lực lượng, tổ chức rà soát các tuyến xe khách chạy tuyến Bảo Yên - Hà Nội. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an xác định hai em đang di chuyển trên xe khách Tiến Dũng.
Sau đó, Công an xã Bảo Yên đã chủ động liên hệ với nhà xe, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Trường Trung học phổ thông số 1 Bảo Yên và gia đình hai học sinh để tổ chức tuyên truyền, giải thích, vận động. Nội dung tập trung làm rõ các quy định của pháp luật về độ tuổi lao động; phương thức, thủ đoạn dụ dỗ, lừa đảo qua mạng xã hội; những nguy cơ có thể xảy ra như bị bóc lột sức lao động, xâm hại, thậm chí bị lôi kéo tham gia các hành vi vi phạm pháp luật, mua bán người.
Với sự kiên trì, trách nhiệm và cách làm thấu tình, đạt lý của lực lượng công an, hai em học sinh đã nhận thức rõ rủi ro, nguy hiểm, tự nguyện quay trở về địa phương, cam kết tiếp tục đến trường học tập và không nghe theo sự dụ dỗ của người lạ trên không gian mạng.
Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm, quản lý, giám sát chặt chẽ con em trong quá trình sử dụng mạng xã hội; thường xuyên trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của trẻ; kịp thời thông báo cho lực lượng Công an khi phát hiện các dấu hiệu bất thường để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ xâm hại trẻ em ngay từ sớm.
Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, tuyệt chủng 30 năm bất ngờ "tái xuất" ngỡ ngàngThời sự - 3 giờ trước
Việc loài vật này xuất hiện trở lại sau hàng chục năm biến mất khiến giới khoa học trong và ngoài nước ngỡ ngàng.
Nữ công nhân nhặt được tài sản 1,4 tỉ đồng liền tới công an tìm người đánh rơiThời sự - 5 giờ trước
Quá trình làm việc trên đường phố, nữ công nhân ở Thanh Hóa đã nhặt được 1 túi xách, bên trong có 40 triệu đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm 1,4 tỉ đồng
Chi tiết thời tiết dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ từ 20 tháng Chạp đến mùng 6 Tết: Biến động mạnh, rét đậm rét hại bao trùmThời sự - 6 giờ trước
GĐXH - Dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ từ 20 tháng Chạp, thời tiết cả nước biến động mạnh khi miền Bắc và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa rét đậm, có nơi rét hại dưới 3 độ C.
Chuyên gia chỉ nguyên nhân cốt lõi khiến Sa Pa hầu như hết tuyếtThời sự - 13 giờ trước
Chuyên gia chỉ nguyên nhân các đợt không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống Sa Pa xu hướng đến nhanh nhưng cũng rút đi nhanh hơn, khiến hầu như hết tuyết.
Không khí lạnh mạnh đang tràn xuống miền Bắc gây mưa, rét đậm, rét hại ra sao?Thời sự - 17 giờ trước
GĐXH - Miền Bắc có nơi nắng với nhiệt độ cao nhất hơn 30°C, từ trưa chiều đón không khí lạnh mạnh, đến tối tăng cường mạnh hơn.
Tin sáng 7/2: Hàng triệu người sắp nhận thưởng Tết 2026 đón tin vui; Thuốc trị ung thư của Nga đã về Việt Nam, bệnh nhân nào đủ điều kiện sử dụng?Thời sự - 18 giờ trước
GĐXH - Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026, Bộ Nội vụ đã thông tin về mức tiền thưởng Tết Bính Ngọ 2026; Thuốc Pembroria do Nga sản xuất vừa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam đang nhận được sự quan tâm của nhiều bệnh nhân ung thư.
Tin mới nhất về tình hình mưa, rét tại Hà Nội và các vùng miền trong dịp Tết Nguyên đán 2026Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ quan khí tượng đã có những nhận định sơ bộ về thời tiết các khu vực trên cả nước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Gió mùa Đông Bắc mạnh sắp tràn xuống, Hà Nội và miền Bắc lại mưa rét cả ngày?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc sắp bước vào đợt rét mới khi khối không khí lạnh tràn về nước ta. Thời tiết sẽ chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại nguy cơ xuất hiện băng giá và sương muối.
Tin sáng 6/2: Giá đất nền tăng như thế nào? Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc rét nhất dưới 3°CThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Giá đất nền nhiều khu vực đầu năm 2026 ttăng mạnh, trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm; không khí lạnh mạnh tràn về nước ta gây rét đậm ở miền Bắc từ đêm 7/2...
Hàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm điệp khúc thời tiết kéo dài trước khi đón không khí lạnhThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục tái diễn điệp khúc thời tiết đêm và sáng có sương mù, trưa chiều hửng nắng trời ấm dần. Đến cuối tuần khu vực này lại đón đợt không khí lạnh mới, thời tiết chuyển mưa rét.
Tin sáng 6/2: Giá đất nền tăng như thế nào? Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc rét nhất dưới 3°CThời sự
GĐXH - Giá đất nền nhiều khu vực đầu năm 2026 ttăng mạnh, trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm; không khí lạnh mạnh tràn về nước ta gây rét đậm ở miền Bắc từ đêm 7/2...