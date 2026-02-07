Lào Cai: Ngăn chặn hai học sinh bị dụ dỗ bỏ nhà đi 'lập nghiệp'

Theo đó, ngày 6/2/2026, Công an xã Bảo Yên, tỉnh Lào Cai tiếp nhận thông tin từ Ban giám hiệu Trường Trung học phổ thông số 1 Bảo Yên về việc hai học sinh của trường là em B.Q.V và em B.V.H cùng trú tại xã Phúc Khánh có dấu hiệu bị một người quen qua mạng xã hội dụ dỗ rời khỏi địa phương để đi làm thuê tại Hà Nội với những lời hứa hẹn "việc nhẹ, lương cao". Thời điểm nhà trường trình báo, hai em đang trên đường bắt xe khách rời địa phương.



Nhận định đây là vụ việc liên quan trực tiếp đến an toàn của trẻ vị thành niên, tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo, bóc lột sức lao động và xâm hại, Thiếu tá Lý Văn Trường, Trưởng Công an xã Bảo Yên đã chỉ đạo khẩn trương triển khai lực lượng, tổ chức rà soát các tuyến xe khách chạy tuyến Bảo Yên - Hà Nội. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an xác định hai em đang di chuyển trên xe khách Tiến Dũng.

Lực lượng Công an xã Bảo Yên kịp thời ngăn chặn hai học sinh bị dụ dỗ bỏ nhà đi “lập nghiệp”.

Sau đó, Công an xã Bảo Yên đã chủ động liên hệ với nhà xe, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Trường Trung học phổ thông số 1 Bảo Yên và gia đình hai học sinh để tổ chức tuyên truyền, giải thích, vận động. Nội dung tập trung làm rõ các quy định của pháp luật về độ tuổi lao động; phương thức, thủ đoạn dụ dỗ, lừa đảo qua mạng xã hội; những nguy cơ có thể xảy ra như bị bóc lột sức lao động, xâm hại, thậm chí bị lôi kéo tham gia các hành vi vi phạm pháp luật, mua bán người.

Với sự kiên trì, trách nhiệm và cách làm thấu tình, đạt lý của lực lượng công an, hai em học sinh đã nhận thức rõ rủi ro, nguy hiểm, tự nguyện quay trở về địa phương, cam kết tiếp tục đến trường học tập và không nghe theo sự dụ dỗ của người lạ trên không gian mạng.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm, quản lý, giám sát chặt chẽ con em trong quá trình sử dụng mạng xã hội; thường xuyên trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của trẻ; kịp thời thông báo cho lực lượng Công an khi phát hiện các dấu hiệu bất thường để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ xâm hại trẻ em ngay từ sớm.