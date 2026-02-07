Mới nhất
Nữ công nhân nhặt được tài sản 1,4 tỉ đồng liền tới công an tìm người đánh rơi

Thứ bảy, 19:26 07/02/2026 | Thời sự

Quá trình làm việc trên đường phố, nữ công nhân ở Thanh Hóa đã nhặt được 1 túi xách, bên trong có 40 triệu đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm 1,4 tỉ đồng

Ngày 7-2, tin từ Công an phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này vừa phối hợp trao trả lại tài sản cho người mất gồm 40 triệu đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm 1,4 tỉ đồng. Tài sản này do một nữ công nhân nhặt được mang tới công an trình báo.

Nữ công nhân nhặt được tài sản 1,4 tỉ đồng liền tới công an tìm người đánh rơi - Ảnh 1.

Công an phối hợp với nữ công nhân trao trả số tiền 40 triệu đồng và số tiết kiệm mà chị nhặt được của người đánh rơi

Trước đó, ngày 5-2, trong quá trình làm công tác vệ sinh môi trường trên tuyến đường Trần Phú (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) chị Nguyễn Thị Tuyết (ngụ phường Đông Quang) đã nhặt được một chiếc túi xách, bên trong có 40 triệu đồng và 1 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 1,4 tỉ đồng, mang tên Lê Thị Lan (ngụ phường Hạc Thành).

Ngay sau đó, chị Tuyết đã mang tài sản trên tới Công an phường Đông Quang trình báo, đề nghị phối hợp xác minh, tìm chủ sở hữu.

Qua xác minh, Công an phường Đông Quang nhanh chóng xác định số tài sản trên là do chị Vương Linh Đan (ngụ phường Hạc Thành) là người được bà Lê Thị Lan ủy quyền rút tiền từ ngân hàng. Trong quá trình mang tiền mặt và sổ tiết kiệm từ ngân hàng về nhà, chị Đan không may làm rơi.

Nhận lại số tiền, chị Vương Linh Đan rất cảm kích, sau đó đã viết thư cảm ơn chị Nguyễn Thị Tuyết và lực lượng công an.

Tuấn Minh
Cùng chuyên mục

Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, tuyệt chủng 30 năm bất ngờ "tái xuất" ngỡ ngàng

Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, tuyệt chủng 30 năm bất ngờ "tái xuất" ngỡ ngàng

Thời sự - 3 giờ trước

Việc loài vật này xuất hiện trở lại sau hàng chục năm biến mất khiến giới khoa học trong và ngoài nước ngỡ ngàng.

Chi tiết thời tiết dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ từ 20 tháng Chạp đến mùng 6 Tết: Biến động mạnh, rét đậm rét hại bao trùm

Chi tiết thời tiết dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ từ 20 tháng Chạp đến mùng 6 Tết: Biến động mạnh, rét đậm rét hại bao trùm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ từ 20 tháng Chạp, thời tiết cả nước biến động mạnh khi miền Bắc và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa rét đậm, có nơi rét hại dưới 3 độ C.

Lào Cai: Ngăn chặn hai học sinh bị dụ dỗ bỏ nhà đi 'lập nghiệp'

Lào Cai: Ngăn chặn hai học sinh bị dụ dỗ bỏ nhà đi 'lập nghiệp'

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Công tỉnh Lào Cai thông tin, Công an xã Bảo Yên vừa kịp thời ngăn chặn hai học sinh bị dụ dỗ bỏ nhà đi “lập nghiệp”.

Chuyên gia chỉ nguyên nhân cốt lõi khiến Sa Pa hầu như hết tuyết

Chuyên gia chỉ nguyên nhân cốt lõi khiến Sa Pa hầu như hết tuyết

Thời sự - 13 giờ trước

Chuyên gia chỉ nguyên nhân các đợt không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống Sa Pa xu hướng đến nhanh nhưng cũng rút đi nhanh hơn, khiến hầu như hết tuyết.

Không khí lạnh mạnh đang tràn xuống miền Bắc gây mưa, rét đậm, rét hại ra sao?

Không khí lạnh mạnh đang tràn xuống miền Bắc gây mưa, rét đậm, rét hại ra sao?

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Miền Bắc có nơi nắng với nhiệt độ cao nhất hơn 30°C, từ trưa chiều đón không khí lạnh mạnh, đến tối tăng cường mạnh hơn.

Tin sáng 7/2: Hàng triệu người sắp nhận thưởng Tết 2026 đón tin vui; Thuốc trị ung thư của Nga đã về Việt Nam, bệnh nhân nào đủ điều kiện sử dụng?

Tin sáng 7/2: Hàng triệu người sắp nhận thưởng Tết 2026 đón tin vui; Thuốc trị ung thư của Nga đã về Việt Nam, bệnh nhân nào đủ điều kiện sử dụng?

Thời sự - 18 giờ trước

GĐXH - Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026, Bộ Nội vụ đã thông tin về mức tiền thưởng Tết Bính Ngọ 2026; Thuốc Pembroria do Nga sản xuất vừa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam đang nhận được sự quan tâm của nhiều bệnh nhân ung thư.

Tin mới nhất về tình hình mưa, rét tại Hà Nội và các vùng miền trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Tin mới nhất về tình hình mưa, rét tại Hà Nội và các vùng miền trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan khí tượng đã có những nhận định sơ bộ về thời tiết các khu vực trên cả nước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Gió mùa Đông Bắc mạnh sắp tràn xuống, Hà Nội và miền Bắc lại mưa rét cả ngày?

Gió mùa Đông Bắc mạnh sắp tràn xuống, Hà Nội và miền Bắc lại mưa rét cả ngày?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc sắp bước vào đợt rét mới khi khối không khí lạnh tràn về nước ta. Thời tiết sẽ chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại nguy cơ xuất hiện băng giá và sương muối.

Tin sáng 6/2: Giá đất nền tăng như thế nào? Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc rét nhất dưới 3°C

Tin sáng 6/2: Giá đất nền tăng như thế nào? Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc rét nhất dưới 3°C

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Giá đất nền nhiều khu vực đầu năm 2026 ttăng mạnh, trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm; không khí lạnh mạnh tràn về nước ta gây rét đậm ở miền Bắc từ đêm 7/2...

Hàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm điệp khúc thời tiết kéo dài trước khi đón không khí lạnh

Hàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm điệp khúc thời tiết kéo dài trước khi đón không khí lạnh

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục tái diễn điệp khúc thời tiết đêm và sáng có sương mù, trưa chiều hửng nắng trời ấm dần. Đến cuối tuần khu vực này lại đón đợt không khí lạnh mới, thời tiết chuyển mưa rét.

Xem nhiều

Tin sáng 6/2: Giá đất nền tăng như thế nào? Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc rét nhất dưới 3°C

Tin sáng 6/2: Giá đất nền tăng như thế nào? Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc rét nhất dưới 3°C

Thời sự

GĐXH - Giá đất nền nhiều khu vực đầu năm 2026 ttăng mạnh, trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm; không khí lạnh mạnh tràn về nước ta gây rét đậm ở miền Bắc từ đêm 7/2...

Hàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm điệp khúc thời tiết kéo dài trước khi đón không khí lạnh

Hàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm điệp khúc thời tiết kéo dài trước khi đón không khí lạnh

Thời sự
Tin sáng 7/2: Hàng triệu người sắp nhận thưởng Tết 2026 đón tin vui; Thuốc trị ung thư của Nga đã về Việt Nam, bệnh nhân nào đủ điều kiện sử dụng?

Tin sáng 7/2: Hàng triệu người sắp nhận thưởng Tết 2026 đón tin vui; Thuốc trị ung thư của Nga đã về Việt Nam, bệnh nhân nào đủ điều kiện sử dụng?

Thời sự
Tin mới nhất về tình hình mưa, rét tại Hà Nội và các vùng miền trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Tin mới nhất về tình hình mưa, rét tại Hà Nội và các vùng miền trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Thời sự
Gió mùa Đông Bắc mạnh sắp tràn xuống, Hà Nội và miền Bắc lại mưa rét cả ngày?

Gió mùa Đông Bắc mạnh sắp tràn xuống, Hà Nội và miền Bắc lại mưa rét cả ngày?

Thời sự

