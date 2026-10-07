CSGT Huế truy nguồn xe 'độ, chế', ngăn chặn thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật

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Ngày 7/10, Đại tá Lê Viết Phương, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp công an các xã, phường rà soát các cơ sở có dấu hiệu vi phạm liên quan đến thay đổi kết cấu, đặc tính phương tiện, "độ xe" và kinh doanh, mua bán phụ tùng, thiết bị phục vụ "độ xe".

Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định 16 cơ sở có dấu hiệu, khả năng cao vi phạm và thống nhất tập trung lực lượng kiểm tra, xử lý có trọng tâm, trọng điểm. Từ ngày 2-3/10, các tổ công tác đã tiến hành kiểm tra 16 cơ sở này.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại các cơ sở. Ảnh: CACC.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 4 cơ sở, hộ kinh doanh có vi phạm, gồm thay đổi kết cấu, đặc tính phương tiện, mua bán phụ tùng phục vụ "độ xe", đăng ký kinh doanh và an toàn PCCC.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện 2 xe đạp điện được lắp thêm IC kích tăng tốc và thay đổi kích thước xe. Hai phương tiện này được xác định là của 2 học sinh lớp 9, tự đặt mua linh kiện trên mạng xã hội để lắp ráp, thay đổi xe.

Phòng CSGT đã lập biên bản vụ việc, bàn giao công an địa phương tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền. Ngoài ra, các tổ kiểm tra phát hiện, lập biên bản 2 cá nhân điều khiển xe mô tô có bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn môi trường về khí thải, tiếng ồn và xử lý theo quy định.

Lãnh đạo Phòng CSGT cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị tổ chức kiểm tra thường xuyên, đột xuất các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, nâng cao hiệu quả phòng ngừa tình trạng "độ, chế xe", tự ý thay đổi kết cấu, đặc tính phương tiện trên địa bàn thành phố.

Qua đó, góp phần quản lý chặt phương tiện của thanh, thiếu niên, ngăn ngừa việc sử dụng phương tiện đã bị thay đổi kết cấu, tăng tốc độ để vi phạm pháp luật, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an TP Huế khởi tố nhóm đối tượng mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách trên nhiều tuyến đường, gây mất an ninh, trật tự. Ảnh: CACC.

Tại hội nghị sơ kết quý III và 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an TP Huế yêu cầu công an các đơn vị, địa phương kiên quyết, không khoan nhượng, tập trung đánh trúng, đánh đúng, đánh mạnh các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Đại tá Nguyễn Đình Dương yêu cầu công an các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là tình trạng xe quá khổ, quá tải và thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật.

Cùng với đó, tập trung vào những tuyến, địa bàn, thời điểm tiềm ẩn nguy cơ cao, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo 138 TP Huế, tính từ năm 2024 đến nay, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý hơn 1.800 đối tượng trong độ tuổi thanh, thiếu niên có hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó có hơn 800 học sinh, sinh viên. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm cướp tài sản, cướp giật, trộm cắp, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trước thực trạng trên, cơ quan chức năng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hiệu quả tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội.

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