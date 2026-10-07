Hà Nội: Khởi tố nhóm thanh thiếu niên che biển số, ném vỏ chai bia vào người đi đường

Theo thông tin từ Công an phường Kiến Hưng, vụ việc bắt đầu vào khoảng 20h ngày 1/10, khi một nhóm gồm 9 thanh thiếu niên rủ nhau điều khiển 4 xe máy đi chơi. Khi đến khu đô thị Thanh Hà (thuộc địa bàn xã Bình Minh), nhóm này bất ngờ bị một nhóm thanh niên khác đuổi đánh.

Thay vì trình báo cơ quan chức năng, các đối tượng lại nuôi ý định tìm cách trả thù. Cả nhóm rủ nhau thu gom vỏ chai bia, chuẩn bị sẵn trên xe rồi điều khiển phương tiện di chuyển dọc tuyến đường Thanh Hà - Cienco 5 để tìm đối thủ.

Để che giấu tung tích và đối phó với lực lượng chức năng, nhóm này thực hiện nhiều thủ đoạnnhư tháo biển kiểm soát của một số xe máy, số khác dùng khẩu trang che kín biển số. Trong suốt quá trình di chuyển, các đối tượng liên tục rồ ga, vượt đèn đỏ, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng và không đội mũ bảo hiểm, gây náo loạn cả một tuyến đường lớn.

Các đối tượng tại hiện trường vụ ném vỏ chai bia gây thương tích cho người tham gia giao thông ở vòng xuyến Phúc La - Văn Khê. Ảnh: CAKH

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, khi phát hiện 4 thanh niên đang di chuyển trên 2 xe máy, nhóm đối tượng lập tức tăng ga để bám đuổi.

Khi di chuyển đến khu vực vòng xuyến đường Phúc La - Văn Khê (phường Kiến Hưng), các đối tượng đã dùng vỏ chai bia mang theo ném về phía những người đi đường. Hậu quả làm một người bị thương tích, chảy máu vùng mặt. Gây án xong, nhóm đối tượng nhanh chóng phóng xe quay trở lại khu đô thị Thanh Hà rồi giải tán về nhà.

Xác định hành vi của nhóm đối tượng có tính chất côn đồ, coi thường pháp luật và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô, ngày 5/10, Công an phường Kiến Hưng đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tập trung truy xét.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã làm rõ và bắt giữ toàn bộ nhóm 9 thanh thiếu niên liên quan. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Gây rối trật tự công cộng", đồng thời thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với 7 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với hai trường hợp còn lại do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự (dưới 16 tuổi), Công an phường Kiến Hưng đã tiến hành lập biên bản giáo dục, răn đe, bàn giao cho gia đình quản lý và phối hợp với chính quyền địa phương để tiếp tục theo dõi, chờ xử lý theo quy định.

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