Điều khiển xe máy chưa đủ tuổi, không gương, không giấy phép lái xe, 5 thanh thiếu niên bị xử phạt

Theo Page Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai vừa xử phạt nhóm thanh thiếu niên từ 14 đến 18 tuổi vi phạm nhiều quy định về TTATGT.

Cơ quan chức năng cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT, Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai phát hiện, xử lý 05 thanh thiếu niên từ 14 đến 18 tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy từ Lai Châu sang Lào Cai, vi phạm nhiều quy định về TTATGT.

Qua xác minh, nhóm trên đang theo học tại các trường THPT Than Uyên, THPT Mường Kim và Trung tâm GDTX Than Uyên. Các vi phạm gồm: không có gương chiếu hậu, đăng ký xe, bảo hiểm; 02 xe không gắn biển số; có trường hợp chưa đủ tuổi, chưa có GPLX.

Hình ảnh nhóm thanh thiếu niên vi phạm quy định về TTATGT. Ảnh: Cục CSGT

Các trường hợp vi phạm gồm:

H.A.T (SN 2011): Điều khiển xe mô tô BKS 25AB-ABC.XX, vi phạm về gương chiếu hậu, đăng ký xe, bảo hiểm; thuộc độ tuổi từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi.

L.V.Đ (SN 2009): Điều khiển xe gắn máy BKS 25AB-ABC.XX, vi phạm về gương chiếu hậu, đăng ký xe, bảo hiểm. Phạt 1.625.000 đồng.

L.V.N (SN 2008): Điều khiển xe mô tô BKS 99C1-ABC.XX, vi phạm về gương chiếu hậu, đăng ký xe, bảo hiểm và không có GPLX. Phạt 10.250.000 đồng.

H.V.H. và H.V.Q (cùng SN 2011): Điều khiển 02 xe không gắn biển số, đồng thời vi phạm về gương chiếu hậu, đăng ký xe, bảo hiểm; đều thuộc độ tuổi từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi.

Nhóm thanh thiếu niên bị xử lý theo quy định. Ảnh: Cục CSGT

Các trường hợp được xử lý theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP. Đối với 03 trường hợp từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi, áp dụng hình thức "cảnh cáo" theo quy định về xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên.

Tổng số tiền phạt đối với 02 trường hợp đủ độ tuổi: 11.875.000 đồng.

Đội CSGT đường bộ số 4 đang tiếp tục xác minh chủ phương tiện để xử lý hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định.

Cơ quan chức năng khuyến cáo: Phụ huynh, chủ phương tiện tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển. Quản lý phương tiện từ gia đình chính là góp phần bảo vệ an toàn cho con em.