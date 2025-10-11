Mới nhất
Chiêm ngưỡng con đập "quái vật" cao nhất thế giới, hơn tháp Eiffel 5 mét

Thứ bảy, 19:54 11/10/2025 | Chuyện đó đây
Con đập thủy điện này nằm ở đâu?

Nằm cao chót vót tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, có một công trình vượt trội hơn bất kỳ con đập nào khác trên Trái Đất: Đập Cẩm Bình I, cao 305 mét.

Chiêm ngưỡng con đập

Đập Cẩm Bình I của Trung Quốc.

13 năm kể từ khi hoàn thành (năm 2012) đến nay, đập Cẩm Bình I vẫn giữ kỷ lục Guinness thế giới là đập cao nhất hành tinh. Đập này cao hơn Tháp Eiffel ở Paris (Pháp) 5 mét (không tính cột ăng-ten trên đỉnh).

Chiêm ngưỡng con đập

Đập Cẩm Bình I của Trung Quốc. Ảnh: Công ty TNHH Phát triển Thủy điện Sông Nhã Lung

Không chỉ là một bức tường bê-tông ngăn nước, con đập là một công trình kiến trúc được thiết kế với vòm cong kép uốn cong trên dòng sông Nhã Lung với sức chịu lực đáng kinh ngạc.

Việc xây dựng được khởi công vào năm 2005 và các tổ máy điện đầu tiên đã đi vào hoạt động vào năm 2013.

Kể từ đó, con đập đã trở thành một nhân tố quan trọng trong dự án Chuyển giao Điện Tây-Đông của Trung Quốc, vốn vận chuyển một lượng lớn năng lượng từ các khu vực phía Tây giàu tài nguyên sang các khu vực phía Đông thiếu hụt năng lượng hơn.

Chiêm ngưỡng con đập

Với 6 tua-bin khổng lồ, mỗi tua-bin công suất 600 Megawatt, Cẩm Bình I sản xuất hơn 16 tỷ kilowatt giờ điện mỗi năm. Con số này đủ để duy trì hoạt động của hàng triệu hộ gia đình và các ngành công nghiệp.

Hồ chứa nước phía sau cũng rất lớn. Nó trải dài hơn 80 km² và có thể chứa 7,76 tỷ mét khối nước. Trong số đó, khoảng 5 tỷ mét khối có thể sử dụng cho phát điện và kiểm soát lũ lụt.

Chiêm ngưỡng con đập

Để làm được điều này, các kỹ sư đã phải đối mặt với địa chất phức tạp. Con đập được xây dựng trên những khối đá dốc và không ổn định, vì vậy mọi điểm chịu tải và ứng suất đều phải được tính toán cẩn thận. Nó cũng đi kèm với một mạng lưới an toàn các tính năng kiểm soát lũ lụt, từ các cống tràn trên mặt đất đến các cửa xả đáy, cùng với một đường hầm dẫn nước kết nối với Nhà máy thủy điện Cẩm Bình II.

Nhà máy thủy điện Cẩm Bình II trên sông Nhã Lung tự hào là tổ hợp đường hầm thủy lực lớn nhất thế giới.

Chiêm ngưỡng con đập

Nhà máy thủy điện Cẩm Bình II. Ảnh: Công ty TNHH Phát triển Thủy điện Sông Nhã Lung

Hiện tại, đập Cẩm Bình I đang nắm giữ danh hiệu đập cao nhất thế giới, nhưng điều đó có thể sớm thay đổi. Một đập khổng lồ khác của Trung Quốc, đập Song Giang Khẩu, đang được xây dựng gần đó và có thể cao tới 315 mét. Nếu hoàn thành theo đúng kế hoạch, nó sẽ cao hơn đập Cẩm Bình I 10 mét và chiếm lấy vị trí số một.

Lưu vực sông Nhã Lung được thiên nhiên ưu đãi với nguồn tài nguyên nước, gió và mặt trời độc đáo. Công nghệ thủy điện dòng chính có công suất phát triển khoảng 30 triệu kilowatt, đứng thứ ba về công suất lắp đặt trong số 13 cơ sở thủy điện lớn của Trung Quốc.

Nguồn năng lượng gió và mặt trời ở hai bên bờ sông vượt quá 60 triệu kilowatt, và công suất tích trữ năng lượng vượt quá 10 triệu kilowatt. 

Trang Ly
