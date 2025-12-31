Mới nhất
Chiều cuối năm, Ý Nhi gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc nhìn lại một năm đã qua

Thứ tư, 15:05 31/12/2025
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Hoa hậu Ý Nhi ghi dấu ấn với bộ ảnh lộng lẫy và dòng tâm sự về năm 2025. Cô nhìn lại hành trình phát triển bản thân, trân trọng tình yêu thương và những trải nghiệm quý giá.

Ý Nhi chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ cuối năm 2025 và hành trình trưởng thành - Ảnh 1.Ý Nhi gây chú ý với phong cách sơ mi trắng tối giản

GĐXH - Hoa hậu Ý Nhi gây chú ý với phong cách sơ mi trắng tối giản. Cô trở về từ Úc với vẻ đẹp thanh lịch, đơn giản.

Mới đây, Miss World Vietnam 2023 - Huỳnh Trần Ý Nhi đã thu hút sự chú ý khi đăng tải dòng tâm sự về những thay đổi tích cực của bản thân trong suốt năm 2025. Với người đẹp, năm qua không chỉ là một cột mốc thời gian, mà còn là giai đoạn cô học cách nhìn lại chính mình, trân trọng những trải nghiệm và biết ơn những điều đã đến.

Nàng hậu hạnh phúc khi nhìn lại chặng đường đã qua, bởi cô có cơ hội được trải nghiệm, học hỏi và từng bước hoàn thiện bản thân. Ý Nhi cho biết năm 2025 là một năm đặc biệt, khi cô dần mở rộng thế giới quan, nhìn cuộc sống bằng nhiều góc độ sâu sắc và đa chiều hơn.

"Nhi được chia sẻ và lắng nghe những câu chuyện khiến thế giới quan của mình chuyển động theo, được biết thêm về thế giới, có thêm những tình bạn chân thành, được hiểu và yêu thương bản thân, tận hưởng cuộc sống của mình nhiều hơn", Ý Nhi chia sẻ.

Ý Nhi chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ cuối năm 2025 và hành trình trưởng thành - Ảnh 2.

Ý Nhi đăng tải tâm thư xúc động, nhắc đến "thời điểm vàng" trong ngày cuối năm 2025.

Bên cạnh sự trưởng thành trong tư duy, Ý Nhi cũng cảm nhận rõ hơn tình yêu thương mà mọi người dành cho mình. Chính sự động viên, ủng hộ ấy trở thành nguồn động lực lớn, giúp cô thêm vững tin vào con đường đã chọn. Nàng hậu cho rằng đây là "thời điểm vàng" để gieo trồng những hạt giống mới, ấp ủ các dự định dài hơi và hướng tới một tương lai rực rỡ hơn.

Miss World Vietnam 2023 không giấu được sự xúc động khi gửi lời cảm ơn đến những người đã đồng hành cùng mình: "Nhi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì đã hiện diện và trở thành một phần tuyệt đẹp trong thanh xuân của Nhi".

Ý Nhi chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ cuối năm 2025 và hành trình trưởng thành - Ảnh 3.
Ý Nhi chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ cuối năm 2025 và hành trình trưởng thành - Ảnh 4.
Ý Nhi chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ cuối năm 2025 và hành trình trưởng thành - Ảnh 5.
Ý Nhi chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ cuối năm 2025 và hành trình trưởng thành - Ảnh 6.

Hình ảnh trưởng thành của Ý Nhi sau 2 năm đăng quang.

Cuối năm 2023, bỏ lại những ồn ào phát ngôn sau khi đăng quang Miss World Vietnam, Huỳnh Trần Ý Nhi bất ngờ quyết định sang Úc du học. Trong thời gian sinh sống tại xứ người, cô duy trì kết nối với khán giả qua mạng xã hội, cập nhật cuộc sống, việc học và các hoạt động thiện nguyện. Song song đó, Ý Nhi còn làm thêm tại một cửa hàng mỹ phẩm ở sân bay, có thể tự trang trải chi phí sinh hoạt và tiết kiệm.

Ý Nhi sinh năm 2002, quê Bình Định, cao 1m75. Cô từng đăng quang Miss World Vietnam 2023. Sau những ồn ào phát ngôn thời điểm đầu nhiệm kỳ, nàng hậu lựa chọn lùi lại, tập trung học tập và xây dựng hình ảnh thận trọng hơn.

