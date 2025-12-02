Ý Nhi gây chú ý với phong cách sơ mi trắng tối giản
GĐXH - Hoa hậu Ý Nhi gây chú ý với phong cách sơ mi trắng tối giản. Cô trở về từ Úc với vẻ đẹp thanh lịch, đơn giản.
Ý Nhi vừa về Việt Nam.
Trong suốt thời gian du học tại Úc, Ý Nhi được biết đến với lối sống kín đáo, tập trung cho việc học và phát triển bản thân. Do đó, việc lựa chọn áo sơ mi trắng biểu tượng của sự tinh khôi, mộc mạc nhưng thanh lịch càng khiến công chúng tin rằng Ý Nhi đang theo đuổi một phong cách sống tối giản hơn.
