Ý Nhi gây chú ý với phong cách sơ mi trắng tối giản

Thứ ba, 14:09 02/12/2025 | Đẹp
GĐXH - Hoa hậu Ý Nhi gây chú ý với phong cách sơ mi trắng tối giản. Cô trở về từ Úc với vẻ đẹp thanh lịch, đơn giản.

Ý Nhi tỏa sáng với phong cách sơ mi trắng tối giản đầy quyến rũ - Ảnh 1.Hoa hậu Ý Nhi khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng' khi diện bikini với 'góc nghiêng thần thánh'

GĐXH - Hoa hậu Ý Nhi đã khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” khi diện bikini đi biển gợi cảm, khoe trọn vóc dáng quyến rũ cùng thần thái cuốn hút.

Ý Nhi tỏa sáng với phong cách sơ mi trắng tối giản đầy quyến rũ - Ảnh 2.

Sau 4 tháng lên đường sang Úc để tiếp tục hành trình du học, Hoa hậu Ý Nhi đã chính thức quay trở lại Việt Nam. Ý Nhi xuất hiện với diện mạo trẻ trung, tươi tắn cùng nụ cười hiền đặc trưng.

Ý Nhi vừa về Việt Nam.

Ý Nhi tỏa sáng với phong cách sơ mi trắng tối giản đầy quyến rũ - Ảnh 3.

Điều khiến nhiều người tinh ý nhận ra đó là bộ trang phục mà nàng hậu lựa chọn - một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp với quần cùng màu.

Ý Nhi tỏa sáng với phong cách sơ mi trắng tối giản đầy quyến rũ - Ảnh 4.

Không váy áo cầu kỳ, không phụ kiện đắt đỏ, nàng hậu chọn cách xuất hiện thật nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy tinh tế.

Ý Nhi tỏa sáng với phong cách sơ mi trắng tối giản đầy quyến rũ - Ảnh 5.

Set đồ đơn giản này có vẻ là phong cách được Ý Nhi yêu thích. Bởi cách đây đúng 4 tháng, khi khởi hành sang Úc cô cũng lựa chọn phong cách tương tự với chiếc áo sơ mi trắng nhẹ nhàng.

Ý Nhi tỏa sáng với phong cách sơ mi trắng tối giản đầy quyến rũ - Ảnh 6.
Ý Nhi tỏa sáng với phong cách sơ mi trắng tối giản đầy quyến rũ - Ảnh 7.

Trong suốt thời gian du học tại Úc, Ý Nhi được biết đến với lối sống kín đáo, tập trung cho việc học và phát triển bản thân. Do đó, việc lựa chọn áo sơ mi trắng biểu tượng của sự tinh khôi, mộc mạc nhưng thanh lịch càng khiến công chúng tin rằng Ý Nhi đang theo đuổi một phong cách sống tối giản hơn.

Ý Nhi tỏa sáng với phong cách sơ mi trắng tối giản đầy quyến rũ - Ảnh 8.

Lần trở về này, Ý Nhi sẽ tiếp tục đồng hành cùng Miss World Vietnam 2025 trong các hoạt động chính thức.

An Khánh
