Chiêu lừa bán hơn 8.500 đôi dép giả thương hiệu của người đàn ông Hải Dương

Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hải Dương vừa bàn giao cho cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh vụ việc buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu có trị giá trên 900 triệu đồng.

Trước đó, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Đội QLTT số 5 (Cục QLTT tỉnh Hải Dương) chủ trì phối hợp cùng với Đội 3-Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Hải Dương), Công an huyện Tứ Kỳ và Công an xã Tiên Động tiến hành kiểm tra đột xuất Cơ sở kinh doanh dép do ông T.V.H (trú tại xóm 14, thôn Quan Lộc, xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ) làm chủ.

Lực lượng chức năng tiến hành lập hồ sơ vụ việc. Ảnh: V.Hải

Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở kinh doanh này không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đang buôn bán 8.500 đôi dép nhãn hiệu "CROCS" (gồm 8.100 đôi dép sục gắn quai hậu, 400 đôi dép xỏ ngón). Đáng chú ý, những đôi dép này không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ hợp pháp kèm theo, có dấu hiệu là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu "CROCS".

Qua xác minh, làm việc với chủ cơ sở xác định, 8.500 đôi dép nhãn hiệu "CROCS" là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu "CROCS", với tổng trị giá hàng hoá vi phạm hơn 915 triệu đồng (theo kết quả họp Hội đồng định giá).

Theo ông H. toàn bộ số dép giả mạo nhãn hiệu trên khi mua về được để tại cơ sở kinh doanh bán kiếm lời. Sau đó, ông H. lập tài khoản Facebook cá nhân mang tên "CROCS Hiệu Trần" để đăng các hình ảnh sản phẩm dép mang nhãn hiệu "CROCS" lấy trên mạng internet, nhằm giới thiệu, chào bán cho khách hàng.

Chủ cơ sở lập Facebook chào bán sản phẩm giả nhãn hiệu. Ảnh: V.Hải

Trên cơ sở kết quả họp liên ngành đánh giá, phân loại vụ việc giữa Công an, Viện Kiểm sát và Quản lý thị trường, xác định vụ việc có dấu hiệu tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" theo Điều 226 Bộ Luật Hình sự, Cục QLTT tỉnh Hải Dương tiến hành bàn giao sụ việc cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp nhận, thụ lý.

