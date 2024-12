Chó cắn đứt rời môi dưới của người đàn ông

Trung bình mỗi năm, Việt Nam có hơn 500.000 vụ tai nạn sinh sinh hoạt do chó cắn. Từ đầu năm 2024 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 80 trường hợp tử vong tại 33 tỉnh, thành phố, trong đó một số địa phương ghi nhận số tử vong ở người do bệnh dại cao là Bình Thuận (10 ca), Đắk Lắk và Nghệ An (mỗi nơi 7 trường hợp), Gia Lai (6 trường hợp).