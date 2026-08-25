Choáng ngợp 'profile' của thủ khoa Kinh tế Quốc dân: GPA 4.0, bài báo quốc tế

Trần Kỳ Anh sinh năm 2004, là cựu học sinh Trường THPT Việt Đức (Hà Nội). Nam sinh trở thành thủ khoa đầu ra ngành Kinh tế Quốc tế Chất lượng cao - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, sau 4 năm vừa duy trì thành tích học tập, vừa nghiên cứu khoa học, làm MC và tham gia nhiều cuộc thi về kinh doanh, khởi nghiệp.

Không đặt mục tiêu phải đạt GPA 4.0

Khi bước vào Đại học Kinh tế Quốc dân, Kỳ Anh không đặt mục tiêu phải tốt nghiệp với điểm số tuyệt đối. Ở học kỳ đầu tiên, nam sinh chỉ kỳ vọng đạt C+ ở môn Hệ thống thông tin quản lý, B ở Triết học và A ở Kinh tế vi mô. Kết quả cả ba môn đều đạt A+. Thành tích này giúp Kỳ Anh có thêm động lực, dần bắt nhịp với môi trường đại học và duy trì kết quả học tập qua các học kỳ.

Trần Kỳ Anh, tân thủ khoa ngành Kinh tế Quốc tế Chất lượng cao, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Theo nam sinh, bí quyết để giữ GPA 4.0 trong suốt 4 năm không phải lúc nào cũng đặt nặng chuyện điểm số.

“Em vẫn cố gắng hết sức cho mỗi môn, nhưng không tự tạo áp lực cho mình. Có lẽ chính tâm lý ấy đã giúp em đi được đường dài”, Kỳ Anh chia sẻ.

Nam sinh phân bổ thời gian học tùy theo đặc thù từng môn. Với những môn thiên về tính toán, vốn là thế mạnh, Kỳ Anh cố gắng nắm chắc kiến thức ngay trên lớp. Ngược lại, với các môn thiên về ghi nhớ hoặc lý luận, em thường bắt đầu ôn sớm, chia thành nhiều vòng và tìm thêm tài liệu. Theo nam sinh, phân bổ thời gian hiệu quả tức là biết mình mạnh, yếu ở đâu để đầu tư công sức đúng chỗ.

Kỳ Anh cũng chú trọng những điểm số có thể chủ động kiểm soát như đi học đầy đủ, tích cực phát biểu và đưa ra quan điểm trong giờ học. Trong quá trình ôn tập, Kỳ Anh sử dụng AI để tạo thêm câu hỏi và các tình huống giả định có thể xuất hiện trong bài thi. Cách làm này giúp em kiểm tra mức độ nắm kiến thức và nhận diện những phần còn yếu.

Từ nghiên cứu khoa học đến các cuộc thi

Không chỉ tập trung vào điểm số, Kỳ Anh dành một phần đáng kể thời gian đại học cho nghiên cứu khoa học. Nam sinh là đồng tác giả của 4 bài báo đăng trong kỷ yếu các hội thảo khoa học quốc tế và một bài trên tạp chí trong nước. Các nghiên cứu ban đầu tập trung vào kinh doanh quốc tế, sau đó chuyển hướng sang chuỗi cung ứng, đặc biệt là chuỗi cung ứng thực phẩm.

Có hứng thú với dữ liệu, Kỳ Anh phụ trách chính việc xử lý và phân tích số liệu. Tuy nhiên, theo nam sinh, thách thức lớn nhất của nghiên cứu không nằm ở việc chạy mô hình mà ở việc giải thích kết quả.

“Có số liệu và ra được kết quả thống kê là một chuyện, nhưng giải thích tại sao kết quả đó xuất hiện, nó có ý nghĩa ra sao và có thể rút ra điều gì lại là câu chuyện khác”, Kỳ Anh nói.

Kỳ Anh vượt hơn 3000 ứng viên giành quán quân cuộc thi B-Leadadd 2026.

Có những nghiên cứu cho kết quả khác với dự đoán ban đầu, buộc nam sinh phải đọc thêm tài liệu, thậm chí đặt lại câu hỏi nghiên cứu. Kinh nghiệm này sau đó hỗ trợ Kỳ Anh khi tham gia các cuộc thi giải quyết bài toán kinh doanh thực tế. Khi nhìn vào một bộ dữ liệu hay một vấn đề doanh nghiệp, nam thủ khoa có thói quen không dừng lại ở việc ‘con số đang nói gì?’ mà sẽ hỏi tiếp ‘vậy mình nên làm gì từ thông tin này?’”.

Trong 4 năm đại học, Kỳ Anh tham gia nhiều cuộc thi về kinh doanh, khởi nghiệp và giành những thành tích nổi bật. Tại B-Lead 2026 do CLB Business and English Club của Đại học Ngoại thương cơ sở TP.HCM tổ chức, Kỳ Anh giành quán quân sau 3 vòng thi, vượt qua hơn 3.000 ứng viên.

Ở cuộc thi Doanh nhân Tập sự 2026, nam sinh vào vòng chung kết sau khi vượt qua hơn 4.200 ứng viên trên toàn quốc. Tại Logistics 2025, Kỳ Anh giành giải Nhì sau khi vượt qua hơn 3.600 ứng viên để vào vòng chung kết. Còn ở SChallenge 2025, nam sinh cùng đội thi giành chức vô địch trong số 270 đội tham dự. Chàng trai cũng là Á quân CBE Hackathon #3 năm 2025.

Theo nam sinh, kinh nghiệm làm MC giúp em có thêm lợi thế khi bước vào các cuộc thi, đặc biệt ở khả năng trình bày vấn đề ngắn gọn, rõ ràng và dễ hiểu.

“Muốn học tốt thì không nên chỉ học”

Từ thời THPT, Kỳ Anh tham gia nhiều hoạt động như âm nhạc, diễn xuất, tình nguyện và MC. Vì vậy, khi chọn đại học, nam sinh mong muốn tìm môi trường có nhiều cơ hội trải nghiệm. Tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Kỳ Anh từng giữ vị trí Phó Chủ nhiệm MEC Music Club, tham gia quản lý câu lạc bộ với 125 thành viên và tổ chức nhiều chương trình.

Kỳ Anh trong lễ trao bằng tốt nghiệp tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Nam sinh cũng có kinh nghiệm làm MC cho các sự kiện của doanh nghiệp và trường đại học. Kỳ Anh cho rằng việc dành thời gian cho hoạt động ngoài lớp học không khiến em xao nhãng việc học. Ngược lại, những trải nghiệm này giúp kiến thức trên giảng đường trở nên gần với thực tế hơn.

“Những môn học trên trường cung cấp nền tảng để tư duy, còn các cuộc thi, nghiên cứu và trải nghiệm thực tế giúp sinh viên hiểu khi nào nên sử dụng những kiến thức đó và phải điều chỉnh ra sao”, Kỳ Anh chia sẻ.

Theo nam sinh, học từ bên ngoài không nhằm thay thế việc học trên lớp mà giúp sinh viên hiểu rõ hơn kiến thức được sử dụng như thế nào. “Muốn học tốt thì không nên chỉ học”, nam thủ khoa tiết lộ bí quyết của bản thân.

Sau khi tốt nghiệp, Kỳ Anh chưa đặt mục tiêu phải đạt một vị trí cụ thể. Nam sinh lựa chọn chia hành trình phát triển thành từng giai đoạn: tiếp tục trải nghiệm, xác định điều phù hợp rồi thu hẹp phạm vi để tập trung chuyên sâu.

“Với em, trải nghiệm nhiều là để cuối cùng biết mình giỏi điều gì và điều gì làm mình hạnh phúc, chứ không phải để mãi đứng giữa thật nhiều lựa chọn”, Kỳ Anh chia sẻ.