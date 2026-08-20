Lịch nghỉ Quốc khánh 2/9 chính thức của học sinh Hà Nội

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Sở GD&ĐT Hà Nội đã ban hành Thông báo số 4222/SGDĐT-VP về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2026 ngành GD&ĐT Hà Nội.

Theo thông báo, Sở GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2026 như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở GD&ĐT; các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp, trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội, nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2026: 2 ngày theo quy định gồm ngày 02/9/2026 và 01 ngày liền kề trước là ngày 01/9/2026;

Hoán đổi từ ngày làm việc thứ Hai ngày 31/8/2026 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy ngày 22/8/2026 (nghỉ thứ Hai 31/8/2026 và làm bù vào ngày thứ Bảy ngày 22/8/2026).

Học sinh Hà Nội được nghỉ liên tục 5 ngày lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: Sở GD&ĐT Hà Nội

Như vậy, với phương án này, học sinh Hà Nội được nghỉ liên tục 5 ngày, từ thứ Bảy (29/8) đến hết thứ Tư (2/9) gồm: Thứ Bảy - ngày 29/8; Chủ nhật - ngày 30/8; Thứ Hai - ngày 31/8; Thứ Ba - ngày 1/9; Thứ Tư - ngày 2/9.

Đối với người lao động không thuộc đối tượng quy định nêu trên, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2026: Nghỉ thứ Tư ngày 02/9/2026 và lựa chọn nghỉ 01 trong 02 ngày: thứ Ba ngày 01/9/2026 hoặc thứ Năm ngày 03/9/2026.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục thực hiện việc treo cờ Tổ quốc theo quy định.

Trong thời gian nghỉ Lễ, các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc việc trực chỉ đạo, trực bảo vệ cơ quan, trường học; phối hợp chặt chẽ với Công an địa phương để có các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng, chống cháy nổ...; tuyên truyền, giáo dục, triển khai đến học sinh về thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, thường xuyên nắm tình hình, kịp thời báo cáo những vấn đề đột xuất, phát sinh xảy ra thuộc lĩnh vực đơn vị quản lý, gửi báo cáo về Sở GD&ĐT để kịp thời xem xét, giải quyết.

Sau dịp nghỉ Lễ, các đơn vị cần ổn định ngay nền nếp, đảm bảo các hoạt động của đơn vị, cơ sở giáo dục đúng kế hoạch theo quy định và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Sở GD&ĐT.

Dịp Quốc khánh 2/9 được nghỉ 5 ngày liên tiếp Theo thông báo của Bộ Nội vụ, cán bộ, công chức, người lao động sẽ có kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày liên tiếp, tính cả ngày nghỉ cuối tuần.